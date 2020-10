Mama učí deti doma: Chuť spoznávať ubíja zapnutá televízia alebo tablet

Deti na socializáciu nepotrebujú veľkú skupinu.

17. okt 2020 o 0:00 Lenka Haniková

JULIÁNA TROŠČÁKOVÁ žije v Jarovniciach, je mamou šiestich detí. Má 31 rokov. Takmer 10 rokov je na rodičovskej dovolenke, počas ktorej doma vzdeláva dvoch tretiakov, ktorí majú deväť a osem rokov a troch neškôlkarov vo veku šesť, štyri a dvoch rokov.

Prečo ste sa rozhodli pre vzdelávanie detí doma?

- Je to náš životný štýl. Na začiatku nás k tomu viedla predovšetkým nespokojnosť so školským systémom, túžba tráviť s deťmi viac, teda všetok čas a zároveň efektívnejšie tento čas využiť.

Aké je to teda byť desať rokov na rodičovskej dovolenke?

- Cítim, že som na to úplne stvorená. Je to činnosť, ktorá ma napĺňa a mám pocit, že pri učení detí doma môžem zužitkovať všetko, čo som sa v živote naučila.

Čo vás osobne na domácom učení najviac baví?

- Fascinuje ma najmä metodika učenia, iný pohľad na dieťa. Učím sa s nimi o vesmíre, cykloch prírody, fyzikálnych javoch. Prírodné vedy vedia naozaj chytiť aj dospelého človeka.

Ako u vás koronavírus premenil vzdelávanie ?

- U nás sa veľa nezmenilo. Počas prvej vlny sa zatvorila základná umelecká škola, takže sme necestovali na hodiny a zatvorili nám knižnicu, čo bolo dosť obmedzujúce. Pokračovali sme ďalej svojím tempom a školský rok sme ukončili on-line komisionálnymi skúškami.

Domáce vzdelávanie môžu mať ľudia stále vsugerované ako alternatívne riešenie. V čom je podľa vás lepšie ako v škole?

- Určite v individuálnom prístupe ku každému dieťaťu a efektivite. Môžeme si zvoliť spôsob, metódu a pomôcky, ktoré nám vyhovujú. Venujeme téme toľko času, koľko potrebujeme, môžeme ísť do hĺbky. Mám priestor využiť ich senzitívne obdobia, kedy sa veci učia bez námahy.

Napríklad slovné druhy sme si začali všímať už na konci prvého ročníka. Keďže som na to použila Montessori pomôcku a k nej veľmi pútavý príbeh o kráľovstve slovných druhov, deti veľmi rýchlo pochopili, o čo ide a mohli sme začať hneď rozoberať podstatné mená. Momentálne je to veľmi obľúbená aktivita našej štvorročnej škôlkarky, hoci sa táto téma učí v druhom polroku tretieho ročníka. Pre ňu je to len hra.

Čo je Montessori pomôcka?

- Sú to špeciálne vyvinuté pomôcky Máriou Montessoriovou, prvou talianskou lekárkou a pedagogičkou, ktorá predstavila novú ucelenú metódu vzdelávania a výchovy detí s konkrétnymi praktickými postupmi s množstvom pomôcok. Tie sú veľmi názorné a pomáhajú dieťaťu pochopiť veľmi abstraktné témy, ako sú slovné druhy, vetný rozbor, zlomky, delenie, násobenie. A keď im dieťa rozumie, začnú ho zaujímať.

Môže Montessoriho pedagogiku učiť každý?

- Už sedem rokov chodím na rôzne kurzy. Momentálne navštevujem kurz v Bratislave, čo je však dosť časovo náročné. V podstate sa snažím dopĺňať znalosti samoštúdiom.

Máte doma aj klasický rozvrh ako v škole?

- Nie, deti majú tabuľku, kde si zapisujú, že už majú spravenú matematiku, písanie a každý deň majú hudobný nástroj. Tento školský rok zatiaľ ešte podľa rozvrhu nejdeme. Každý rok si vyžaduje nejakú zmenu, musíme postup prehodnotiť. Majú však povinné „jazdy“, teda učivo, ktoré musia spraviť a podľa toho im pripravujem materiály. Veľa vecí sa však naučíme neplánovane, napríklad pri varení. Väčšinou ideme po záujmoch detí a potom to ide veľmi jednoducho.

Dnes sme robili podstatné mená, lebo už to chcem uzavrieť. Povedala som im, že dnes urobíme zadanú úlohu, deti to spravili a následne sme zhodnotili, čo vieme, aby sme z toho mali aj písomne urobený výstup. Zajtra im chcem pripraviť materiál na prídavné mená, ale ak to nestihnem, tak to spravím pozajtra.

Je dôležité, aby som bola pripravená najmä ja. Učivo sa posunie niekedy na úkor toho, aby som mala kvalitne pripravené materiály. Potrebujú sa však naučiť to, čo deti v škole, no môžem si zvoliť spôsob, ako to dosiahneme. U nás je to vo veľkej miere Montessori pedagogika.

Ako sa teda pripravujete na hodiny?