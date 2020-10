Profesionálna nemocničná klaunka: Najťažšie je vidieť utrpenie a spracovať ho

Smiech je pre ňu celosvetový jazyk.

18. okt 2020 o 0:00 Lenka Haniková

ZUZANA GIBARTI DANCÁKOVÁ (35) pochádza z Tatranskej Lomnice. Žije v Prešove, kde vyštudovala herectvo a založila si rodinu. V súčasnosti pracuje ako profesionálna zdravotná klaunka v občianskom združení Červený nos, v ktorom zároveň robí koordinátorku východoslovenského tímu, je taktiež súčasťou seniorského programu Smiech nepozná vek a Cirkus Paciento. Pôsobí aj v dvoch prešovských alternatívnych divadlách. Herectvo má popri práci zdravotného klauna najmä ako svoje hobby.

Čo robia nemocniční klauni počas pandémie?

- Pandémia nás ako asi každého veľmi zasiahla. Začali sme hľadať možnosti, ako by sme sa mohli deťom a seniorom opäť pripomenúť. Keď sa uzavreli nemocnice a za deťmi nemohli ísť okrem klaunov ani samotní rodičia, vedeli sme si predstaviť, čo deti v nemocniciach prežívajú. Preto sme sa rozhodli prejsť do online priestoru. Mali sme niekoľko workshopov, kde sme sa učili, ako klaunovať v online priestore. Chceli sme robiť našu prácu naďalej profesionálne. Nakoniec sa nám online verziu podarilo rozbehnúť a malo to veľmi pozitívny ohlas. Pre nás je to zároveň rozšírenie schopností a skúseností.

Ako vaša práca cez internet prebieha?

- Na stránke organizácie si môže dieťa alebo jeho rodič nájsť formulár, kde sú uvedené termíny, kedy klaunujeme. V prvej vlne sme klaunovali od pondelka do piatka. Mali sme dopoludňajšie a popoludňajšie termíny. Pacient si vybral termín, v ktorom chcel, aby ho klauni navštívili a uviedol ho do formulára. Klauni sa s ním následne spojili cez četovaciu platformu z domu. Samozrejme, vznikali aj vtipné situácie, pretože pripojenie nie je dokonalé. Niekedy vypadol signál, zvuk či obraz. Aj napriek tomu to bolo veľmi milé a príjemné.

Musí to byť obmedzujúcejšie, chýba osobný kontakt a priame reakcie detí.

- Nie je to úplne dokonalé. Klauni sú presne na to, aby boli s deťmi v priamom kontakte. Keďže však máme pandémiu, aj klaunovanie cez internet je super. Aspoň takýmto spôsobom deti vidíme a môžeme byť s nimi.

Je o online formu záujem? Hlásia sa deti?

- Momentálne záujem poklesol. Nemáme to ešte ani tak rozbehnuté, pretože sme boli znovu v nemocniciach, pričom v niektorých mestách aj stále sme. Pomaly sa však naša činnosť začína vo všetkých nemocniciach opäť obmedzovať, takže by sme znova chceli prejsť na online formu.

Pred rozhovorom ste hovorili, že sa chystáte klaunovať do Levoče. Čo tam budete robiť? Idete priamo do nemocnice s pripraveným vystúpením?

- Levoča je ešte jediná zelená nemocnica (rozhovor sa uskutočnil vo štvrtok, odvtedy sa epidemiologická situácia mohla zmeniť, pozn. red.), z čoho sa veľmi teším. Po dlhej dobe môžeme byť priamo v kontakte s deťmi na oddelení. Vystúpenia klaunov však nie sú nikdy dopredu pripravené. Každé je jedinečné, nikdy sa neopakuje. Jediné, čo je všeobecné, je téma klaunovania. Povieme si, že dnes napríklad ideme do nemocnice vyvetrať. Zaklopeme na dvere nemocničnej izby, spýtame sa, či môžeme vojsť a ak nám dovolia, vojdeme. Zmapujeme situáciu na izbe, v akom psychickom stave dieťa je, či je veselé alebo pochmúrne, po operácii či v bolestiach. Keď všetko vyhodnotíme, vyberieme najlepšiu z možností, ako a čím začať.

Čiže je to viac-menej aj o improvizácii?

- Áno, je to improvizácia postavená na klaunských princípoch, ktoré sa celoživotne učíme.

Čo sú klaunské princípy?

- To je veľmi ťažké popísať, pretože je to naše know-how, ktoré študujeme celý život.