Spor o hlásenia v prešovskej MHD: Bývalého riaditeľa nahradí ženský hlas

Zmena príde po vyše 20 rokoch.

19. okt 2020 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Notoricky známy hlas vo vozidlách prešovskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) patrí bývalému riaditeľovi Dopravného podniku mesta Prešov Petrovi Janusovi.

Po vyše dvadsiatich rokoch si budú musieť Prešovčania zvyknúť na zmenu, keďže bývalý a súčasný riaditeľ DPMP sa nedohodli.

Zastávky bude čoskoro hlásiť ženský hlas.

Pribudnúť majú aj nové oznamy.

Janusov hlas už vyše dvadsať rokov

Hlásenia vo vozidlách MHD spustili po zavedení palubných počítačov v roku 1997.

Krátke obdobie oznamoval zastávky v Prešove ženský hlas, ale neskôr pre komplikácie nastala zmena.

„Skúšali sme, koho hlas bude dobrý, či môj, alebo kolegov. Najprv to nahrala kolegyňa, ale jej frekvencia hlasu zanikala pri hluku motora a ďalších zvukoch vo vozidle. Tak sme to neskôr skúšali a padlo rozhodnutie, že to nahrám,“ povedal bývalý riaditeľ DPMP Peter Janus.

Hlas dlhoročného riaditeľa počuť vo vozidlách MHD už vyše dvadsať rokov a počas tohto obdobia nahovoril aj nové zastávky alebo oznamy.

„Bral som to tak, že som zamestnanec, prečo by sme za to mali platiť externej firme alebo niekomu,“ vysvetľuje.

Peter Janus vykonával funkciu riaditeľa dopravného podniku dlhých 27 rokov a po kauze výmeny riaditeľov skončil v októbri 2019.

Bývalý a súčasný riaditeľ sa nedohodli

Keďže sa situácia zmenila, za hlásenie žiadal po novom kompenzáciu, neskôr aj stiahnutie všetkých jeho nahrávok.