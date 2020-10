Kica: Dávame prednosť cudzím a svojich si nevážime

V Bardejove sa nepohodol, v Gerlachove je spokojný.

19. okt 2020 o 0:00 Peter Cingel

GERLACHOV, BARDEJOV. Tridsaťšesťročný Slavomír Kica je odchovancom bardejovského futbalu.

V Partizáne prešiel všetkými žiackymi i dorasteneckými kategóriami. Počas pôsobenia v najvyššej dorasteneckej súťaži nosil na rukáve kapitánsku pásku.

V rokoch 2005 - 2010 si vyskúšal legionársky chlebíček v Rakúsku (SC Rabenstein - 67 zápasov, 10 gólov).

Odtiaľ sa vrátil na Slovensko a na krátky čas okúsil našu najvyššiu súťaž. V sezóne 2011 - 2012 pôsobil v Tatrane Prešov. Nastúpil však len v ôsmich zápasoch.

Po krátkej prešovskej anabáze sa vrátil do Partizána a prežil radosť z postupu do 2. ligy.

V roku 2016 si to namieril do Popradu. Ten mal v tom čase vysoké ambície, nikdy sa mu ich však nepodarilo naplniť, a tak sa o tri roky opäť pobral do materského klubu.

Tu sa však nepohodol s vedením a odišiel do FK Gerlachov (4. liga).

Diali sa veci, ktorým prestával rozumieť

„V Partizáne sa začali diať veci, ktorým som prestával rozumieť. Myslel som si, že ukončím profi kariéru tam, kde som s futbalom začínal a nie, že mi ju ukončia. Je mi to veľmi ľúto, ale tak to v slovenskom futbale chodí. Často dávame prednosť cudzím a svojich si nevážime,“ povedal o svojom odchode z Bardejova.