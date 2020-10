Šéf epidemiológov v Bardejove: Koronavírus je v takmer každej obci

Do vyše polovice septembra bol Bardejovský okres pod kontrolou epidemiológov, infikovaných koronavírusom pribúdalo pomenej. Na slovenskej mape šírenia Covid-19 svietil nazeleno. Na to sa spustila plejáda osláv a svadieb, ktoré umožnili nákaze šíriť sa rýchlejšie. Vedúci oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove JÚLIUS ZBYŇOVSKÝ pre Korzár opisuje, ako prebieha každodenný boj s neviditeľným nepriateľom.

V sobotu 17. októbra boli zverejnené štatistiky. Okres Bardejov je so 103 novými potvrdenými ochoreniami na východnom Slovensku prvý. Čo vy na to?

- Ochorenie sa už rozšírilo v celom okrese, ale to platí rovnako tak pre Bardejovský okres, ako aj pre všetky iné okresy na Slovensku. Hovoríme už o explozívnej fáze epidémie, nakazení už nie sú len tí, ktorí boli na svadbách či oslavách.

Máme potvrdené prípady v školách a rôznych sociálnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, v ktorých sme na základe dvoch pozitívnych výsledkov spravili výtery u všetkých klientov a zamestnancov. Zachytili sme 20 pozitívnych pracovníkov a 36 pozitívnych klientov. V ďalšom zariadení sociálnych služieb v meste bolo potvrdených 7 pozitívnych pracovníkov a 8 pozitívnych klientov, pričom nie všetci majú klinické príznaky. Koronavírus sa dostal do rodín, je v obciach.

Sú obce ako Zborov, kde je 13 potvrdených prípadov, Kľušov má 31 prípadov, Gaboltov 20 prípadov. V stredu boli vykonané odbery v obci Varadka, v ktorej žije pomerne veľká rómska komunita, odobratých bolo 172 výterov, tak od majoritného, ako aj minoritného obyvateľstva a zistili sme 20 pozitívnych prípadov. Koronavírus je roztrúsený takmer v každej obci. Len počas posledného týždňa sme mali 558 potvrdených ochorení, čo je na okres Bardejov s približne 78-tisíc obyvateľmi dosť.

Aké špeciálne opatrenia ste počas ostatného týždňa prijali?

- Od štvrtka platia sprísnené opatrenia rovnako na celom Slovensku. Druhý týždeň po sebe sme mali ochorenie Covid-19 vo viacerých školách. Najprv sme odporučili prerušiť vyučovanie v tých triedach, kde bol pozitívny žiak alebo učiteľ. Ale chorých pribúdalo, tak sme navrhli mestu, aby zatvorilo všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Základné školy tak majú od 2. októbra dištančné vyučovanie a pokračujú s ním až do 28. októbra.

Rozhodli sme sa tak aj kvôli žiakom z okolitých obcí prichádzajúcich do mestských škôl. Sú z rôznych rodín, žijú s potenciálne alebo už potvrdenými nakazenými osobami, obávame sa, aby sa to nerozšírilo ešte viac. Predpokladáme, že počty nakazených nad sto ľudí denne budú pretrvávať, chorých tak bude pribúdať, pretože sme ešte nedosiahli kulmináciu.

Na akom čísle sa to zastaví?

- To ťažko povedať, na to vám neodpovie žiaden epidemiológ. Poviem to inak, čísla už teraz nie sú podstatné, možno sú podstatné pre médiá alebo laickú verejnosť. Pre nás, epidemiológov, by bol podstatný údaj, ak by to začalo klesať a napríklad by to bolo niekoľko dní menej ako 50 nakazených denne. Potom môžeme povedať, že sa situácia zlepšuje.

Aktuálne je to však tak, že ak je jedno ochorenie v jednej rodine, o tri či štyri dni sa hlásia ďalší dvaja. Bežne sa stretávame s problémom, že keď bol niekto v kontakte s pozitívne testovaným, tak si naďalej žije svoj spoločenský i pracovný život, chodí po návštevách, do práce a potom na šiesty, siedmy deň začne pociťovať príznaky ako zvýšenú teplotu, stratu chuti, čuchu. Akurát, že on v čase inkubačnej doby bez príznakov nakazil ďalších. To je zákernosť koronavírusu, o ktorej sa všeobecne hovorí, a platí, že človek v inkubačnej dobe nemá príznaky, ale ochorenie roznáša ďalej.

To je dôvod, prečo Bardejovský okres patrí medzi najvypuklejšie?

- My sme do 19. septembra mali všetko pod kontrolou. Od začiatku pandémie sme zaznamenali celkovo len 36 prípadov ochorenia. Zvládali sme to veľmi dobre, dohľadávali sme kontakty. Väčšinou išlo o ľudí, ktorí sa vracali zo zahraničia a eventuálne nakazili svoju rodinu.

Potom nastúpili tie spoločenské udalosti ako svadby či oslavy a bolo ich viac. Úlohu zohráva i ďalší faktor, že sme prihraničný okres rovnako ako Orava. Máme tri hraničné priechody, ľudia chodia do Poľska nakupovať. Z Poľska k nám na Slovensko zase chodia stavebné skupiny. Vieme veľmi dobre, že Malopoľské vojvodstvo malo istý čas veľmi zlú situáciu. Ľudia tam chodili na trhoviská, pretože hranice sú otvorené. Toto sme mohli predpokladať, ale nedá sa to tvrdiť jednoznačne.

Pozrite sa na Liptovský Mikuláš (109 potvrdených prípadov - pozn. red.) alebo Žilinu, ako im to teraz skočilo. Bardejov bol dlhší čas zelený a v priebehu niekoľkých dní zoranžovel a potom sčervenel.

Ďalšie okresy sú už tiež červené. Bardejovčania nenakazili pol Slovenska. Tie počty rýchlo poskočia, nikto, žiaden okres sa nemôže radovať, že má momentálne dobrú situáciu a strieľa to len u susedov. Z okresu do okresu to môže preskočiť do dvoch - troch dní a začne to stúpať.

V čom vy vidíte chybu?

- Ľudia nemienia poľavovať zo svojich návykov a bežných činností. Až teraz sa spamätávame, ale ak je veľa ľudí infikovaných, už sa ochorenie šíri reťazovito. Opatreniami to nezastavíme, ale môžeme počty nových prípadov znížiť.

Lenže potom platí, že ak sú školy v karanténe, deti sa nesmú združovať po večeroch a stretávať sa. Nemá to zmysel, zatvorili sme školy a niektoré športové kluby sa sťažovali, že chcú trénovať, veď predsa majú zápasy. Treba pochopiť filozofiu, že zdravie je priorita číslo jeden.

Je pri takých vysokých počtoch ešte možné dohľadávanie kontaktov?

- Máme výbornú pomoc, prišli k nám dvanásti vojaci, rovnako ako aj do niektorých iných regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Najprv som sa sám seba pýtal, že čo u nás budú robiť, a teraz už viem. Sú pre nás veľkou pomocou, sú veľmi učenliví, hneď sa zapojili.

Kontakty stále dohľadávame, ale záleží, aby sme od ľudí dostávali pravdivé informácie. Niektorí ľudia veci stále zatajujú. Stretávame sa s tým, že nepovedia, kde všade boli, s kým boli, boja sa, že budú mať nepríjemnosti.

Koľko kontaktov denne dohľadávate?

- V priemere 500 - 600, niekedy viac, niekedy menej.

Čiže na tom pracuje celý úrad?

- Teraz sa tomu venuje už takmer celý úrad, ale naďalej musíme zastrešiť aj inú neodkladnú agendu, ktorú nemožno vypúšťať. Ale platí zásada, že ak prídu pracovníci z terénu, tak pomáhajú pri dohľadávaní kontaktov. Každý deň pracujeme do šiestej či siedmej večera, a to aj počas víkendov. Niekedy už ani neviem, aký je deň.

Kritická situácia je v bardejovskej nemocnici, robíte pre nich nejaké testy? Ako to tam aktuálne vyzerá?

- Nemocnica má svoj odborný štáb a nemocničného hygienika. Zamestnancov vyšetrujú samostatne. Každý deň úzko spolupracujeme a všetko konzultujeme, je tam vážna situácia, ale k tomu by sa mal bližšie vyjadriť pán riaditeľ nemocnice.