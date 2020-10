Plošné testovanie vyskúšajú na Bardejove. Mesto ešte nevie nič

Zatiaľ iba okresný úrad dal armáde kontakty.

19. okt 2020 o 16:31 Michal Frank

BARDEJOV. Okres Bardejov bude jeden z pilotných okresov, v ktorých sa uskutoční plošné testovanie na Covid-19.

Na celom Slovensku sa má povinné celoplošné testovanie uskutočniť začiatkom novembra, v troch oravských okresoch a v okrese Bardejov už v najbližších dňoch.

Ako budú testovať?

Testovanie má zabezpečiť armáda.

Ako bude plošné testovanie v okrese zorganizované, zatiaľ nie je jasné. Stále ostávajú otvorené viaceré otázky.

Kto zabezpečí testovanie, kto dodá vyškolených ľudí, čo bude s výsledkami, kto bude dbať na rozostupy, dezinfekciu a ďalšie veci.

Žiadne podrobnosti nepoznali

Na Mestskom úrade v Bardejove ešte v pondelok nemali informácie, ako bude testovanie prebiehať.

Hovorca mesta Štefan Hij povedal, že mu volal šéf odboru krízového riadenia Okresného úradu v Bardejove, že v priebehu pondelka a utorka bude armáda kontaktovať primátorov a starostov dotknutých miest a obcí.

„Predpokladám, že s inštrukciami, ako zabezpečiť celoplošné testovanie osôb,“ povedal Hij s tým, že je to jediná aktuálna informácia, ktorú mali na radnici k dispozícii.

„Samospráva v Bardejove je plne pripravená na súčinnosť so štátnymi orgánmi,“ zdôraznil Hij.

Armáda kontaktuje samosprávy

Prednosta Okresného úradu Bardejov Ján Paľa potvrdil, že úrad dodal na ministerstvo obrany všetky kontakty na starostov obcí v okrese.

„My iné oficiálne informácie zatiaľ nemáme,“ konštatoval, s tým, že ozbrojené sily budú riešiť testovanie priamo so samosprávami.

Využiť by na to mali voličské zoznamy a okrsky. Ako to bude presne prebiehať, nešpecifikoval.

Paľa potvrdil, že okresný úrad ako orgán štátnej správy je pripravený na súčinnosť.

Oslovili sme aj Ministerstvo obrany (MO) SR.

Pýtali sme sa na to, ako bude zabezpečené testovanie v okrese Bardejov.

Ministerstvo: Operáciu intenzívne pripravujeme

Podľa vyjadrenia MO SR intenzívne pracujú na plánovaní vykonania celoplošného testovania obyvateľstva v rámci operácie Spoločná zodpovednosť.

V pilotných okresoch bude testovanie už tento piatok až nedeľu (23. - 25. októbra).

Hlavná časť testovania sa uskutoční v dvoch etapách, od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra, pričom aktuálne je identifikovaných takmer päťtisíc odberných miest.

Testovať bude personál so zdravotníckym vzdelaním, teda nie preškolení vojaci.

Hovorkyňa ministerstva Martina Kovaľ Kakaščíková konštatovala, že v pilotnej časti na Orave a v Bardejove budú odbery zabezpečené vojenskými zdravotníkmi a zdravotníkmi Hasičského a záchranného zboru SR. Pôjde o zhruba dvesto vojakov a sto príslušníkov HaZZ, ktorých navyše doplnia zdravotníci z civilného sektora.

„Doplnenie zdravotníkmi z civilného sektora bude kľúčové aj pre plošné testovanie. Rezort obrany v tejto súvislosti intenzívne rokuje s Ministerstvom zdravotníctva SR, s ktorým hľadá spoločné a uskutočniteľné riešenie,“ doplnila.

Postupy ešte konzultujú

Ozbrojené sily SR majú podľa hovorkyne rezortu k testovaniu nateraz pripravené základné postupy, ktoré aktuálne konkretizujú a konzultujú so zdravotníkmi a samosprávami.

„Po príchode občana na miesto testovania bude ako prvá spracovaná potrebná administratíva. Následne postúpia na odberné miesto, kde ich zdravotníci otestujú prostredníctvom výteru z nosohltana. Po odobratí vzoriek sa občania presunú do priestoru, kde počkajú na výsledok, ktorý bude k dispozícii o cca 15 až 30 minút. V prípade pozitívneho výsledku bude testovaná osoba priamo na mieste oboznámená s povinnosťami a bude informovaná o ďalšom postupe,“ opísalo postup ministerstvo obrany.

V súčasnosti pracujú s alternatívou, kedy by pozitívna osoba absolvovala domácu karanténu podľa platných usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR.

„V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že uvedené informácie predstavujú základný plán postupu, ktorý bude ešte dopracovaný podľa stanoviska právnikov a zdravotníkov,“ dodala Kovaľ Kakaščíková.