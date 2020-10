V meste Prešov uzavreli pre potvrdené prípady nákazy už tri školy

Ďalšie dve sú zatvorené čiastočne.

20. okt 2020 o 17:11 SITA

PREŠOV. V meste Prešov sú v súvislosti s ochorením Covid-19 zatvorené už tri školy, kde potvrdili pozitívne prípady koronavírusu medzi pedagógmi a žiakmi.

Ďalšie z celkovo 12 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov sú zatvorené čiastočne.

Zavreté tri školy

Ako informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, k ZŠ Šrobárova, ktorá je uzavretá od piatka 9. októbra, pribudli po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Prešove aj ZŠ Šmeralova a ZŠ Sibírska.

Na oboch školách momentálne prebieha vyučovací proces dištančne, teda online formou.

„Žiaci sa do svojich tried nevrátia minimálne do piatka 23. októbra,“ uviedol Tomek.

Čiastočne zostáva zatvorená aj ZŠ Mirka Nešpora, na ktorej prebieha vyučovanie iba pre žiakov prvého stupňa.

„Ostatní žiaci sa budú minimálne do konca týždňa učiť na diaľku z domu,“ informoval hovorca.

Dodal, že od stredy 21. októbra bude zatvorená aj jedna trieda 9. ročníka na ZŠ Prostějovská.



Dôvod uzavretia škôl je vo všetkých prípadoch rovnaký. U niektorých pedagógov alebo žiakov testy potvrdili nákazu koronavírusom.

Riaditelia teraz potrebujú zistiť, či sa šírenie na ich školách podarilo zastaviť.

„Dnes preto podstúpili testy všetci pedagógovia a žiaci 9. ročníka zo ZŠ Šrobárova. V piatok 23. októbra budú otestovaní aj všetci učitelia zo ZŠ Šmeralova a na testy čakajú aj ich kolegovia zo ZŠ Sibírska,“ konkretizoval Tomek.