Rábek ešte čudnejší zápas nehral: Všetko v hale mi prišlo neprirodzené

Tatran to proti Nimes napokon zbabral.

21. okt 2020 o 13:25 Ján Leško

PREŠOV. Prvý zápas v novovzniknutej Európskej lige EHF slovenský hádzanársky majster zbabral.

Tatran Prešov v úvodnom stretnutí B-skupiny podľahol francúzskemu USAM Nimes Gard rozdielom šiestich gólov (22:28).

Košičan v Prešove napokon nechytal

Sľubný úvod sa premietol do priebežného skóre. Tatran viedol 5:3, no potom nasledoval prvý z hluchých herných úsekov Prešovčanov. Hostia sa rýchlo chopili príležitosti a zakrátko viedli v Tatran handball arene 9:5. O štyri góly vyhrali Francúzi prvý polčas.

V druhom domácim ale ešte viac nakladali. Viedli 23:13 a 25:14. Debakel sa ale napokon nekonal. Tréner Nimes poslal na ihrisko hráčov z lavičky, čo domáci zužitkovali na skorigovanie hroziaceho zahanbujúceho konečného rezultátu.

Obe mužstvá pred premiérovým duelom Európskej ligy sprevádzali problémy. Domáci tím sa nevyhol karanténe, Pacheco a Grzentič sedeli síce na lavičke, hrať ale nemohli. Hneď na začiatku si natiahol slabiny Michalka.

Aj hosťom ale chýbali viacerí hráči základného kádra i hlavný tréner. A v pondelok mali pozitívne testy na Covid-19 dvaja hráči Nimes, medzi nimi aj košický odchovanec a slovenský reprezentačný gólman Teodor Paul.

Nehrať na krásu, ale na výsledok nevyšlo

Čo sa týka predzápasových problémov, v tom boli súperi v podstate zajedno. Nik sa na ne vopred nevyhováral. Tréner Tatrana Prešov Slavko Goluža síce tvrdil, že jeho tím nehodlá hrať proti USAM Nimes na krásu, ale na výsledok.

Nakoniec to ale nebola v podaní jeho zverencov žiadna herná krása, ale vzhľadom na priebežný vývoj skóre celkom milosrdná prehra.

Francúzi, hoci v značne okyptenom zložení, ich prevýšili vo všetkých herných ukazovateľoch. Až na úvodné minúty Tatran hral stereotypne, pomaly, komplikovane, neefektívne.

Kým hostia po úspešných zákrokoch svojho jediného brankára v zápase, či po získaní lopty pohyblivou a nekompromisnou obranou okamžite vyrážali do rýchlych a jednoduchých kontier, domáci sa k zopár podobným ťahom dopracovali vlastne až na konci zápasu.

Taký Santos na pravom krídle sa za celý zápas nedostal k streľbe, spoluhráči jeho post využívali minimálne. Michalka na pravom síce raz vystrelil, no musel z ihriska. Hernández na ľavom krídle sa k streľbe dostal dvakrát a dal jeden gól.

Zato skúsený 36-ročný pravý krídelník hostí Kavtičnik zakončoval po premyslených útočných akciách osemkrát a osemkrát bol úspešný. Aj Tatran mal však stopercentne úspešného strelca. Krok, ktorý toho inak veľa nenahral, „ukradol“ súperom tesne pred koncom loptu a hoci po zranení nemá vraj pravú hodovú ruku stopercentne v poriadku, v koncovke bol úspešný.

Skrátka, slovenský majster prehral celkom zaslúžene s jednoznačne lepším súperom, disponujúcim aj kvalitnejším kádrom hráčov. Tatran je síce v slovenskej extralige dominantný, na zápasy so súperom z jednej z najkvalitnejších líg v Európe, ako sa ukázalo, zatiaľ nestačí. Tatran čaká najbližšie 27. októbra zápas 2. kola v Lisabone so Sportingom CP. A ak pomýšľa na prípadný úspech tam, tak to bude musieť zabrať minimálne o sto percent viac, než ako „zaberal“ v súboji s Nimes.

Vedia, ako trénovali, hrali, čo netrénovali

„Musíme sa na zápas s Nimes pozrieť reálne. Vieme najlepšie, ako sme trénovali, aké sme mali problémy s karanténou a koľko hráčov netrénovalo. Zápas sme pritom začali dobre, ale potom sme začali hrať niečo, čo sme netrénovali. Neberte to ale ako alibi, musíme ísť ďalej a chlapcom opäť vliať do krvi život,“ okrem iného povedal po premiérovom stretnutí v EL tréner Tatrana Slavko Goluža.

Kapitán tímu Oliver Rábek zase tvrdil, že čudnejší zápas v kariére nehral.

„Všetko mi po príchode do haly prišlo neprirodzené. Bez ľudí, bez atmosféry, myslel som, že som prišiel na tréning. Štrnásť dní som bol v karanténe, pred zápasom som mal dva tréningy. Po pár minútach na ihrisku som nevedel, kde mi idú nohy. V druhom polčase som skoro nehral. Výkon tímu nehodnotím, vyhral ale jasne lepší.“

Asistent kapitána Roman Carapkin tiež nebol celkom vo svojej koži. Ako nám prezradil, na jednom z predzápasových tréningov si poranil koleno a na zápas nastúpil s veľkým sebazaprením.

„Ťažko mi takto krátko po stretnutí robiť jeho zásadné hodnotenie, chce to detailnejší rozbor. Za seba poviem, že na karanténu sa nevyhováram. Za dva týždne hádzanú hrať určite nikto nezabudne. Zápas sme si prehrali sami tým, že sme spravili neskutočne veľa chýb hlavne v útoku. Tam sme postrácali veľké množstvo lôpt a súper tak poľahky kontroval i úspešne zakončoval. A to ešte Čupryna v bráne nás viackrát podržal. Francúzi hrali v útoku zase perfektne. Lopty dohrávali po iste dobre natrénovaných akciách do krídel, vedeli pripraviť strelecký priestor pre spojky či pivota. A navyše za sebou mali skvelého brankára a nerobili toľko hlúpych chýb ako my. Hlavne z týchto dôvodov zvíťazilo jednoznačne lepšie mužstvo.“

Fakty Prešov – USAM Nimes 22:28 (10:14) Zostava a góly Tatrana: Čupryna, Colodeti – Rábek 4/2, Santos, Linhares 4, Krok 3, Rečičár 2, Hozman 1, Fižuleto 2, Michalka, Hernández 1, Jaballah 4, Carapkin 1. Najviac gólov sa hostí: Kavtičnik 8, Nieto a Hesham po 5, Guigou 4/2. Pokutové hody: 2/2 – 3/2. Vylúčení: 3:3. Rozhodovali: Cindrič a Gonžurek (obaja Chorvátsko). Hralo sa bez divákov.