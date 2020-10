Na nevypnutý mikrofón doplatil aj poslanec Dupkala. Župan si vypočul vulgarizmus

Podobný incident sa stal mnohým politikom.

22. okt 2020 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. V pondelok 19. októbra sa konalo zasadnutie zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) prostredníctvom videokonferencie.

Nevypnutý mikrofón zachytil vulgarizmus poslanca Rudolfa Dupkalu (nezávislý), čo odsúdili viacerí poslanci spolu s predsedom PSK.

Dupkala sa na záver rokovania za výrok ospravedlnil.

Podobné incidenty sa stali už mnohým politikom.

Vášeň vyvolala stratégia školstva

Diskusia o školstve, najmä počas optimalizácie a zlučovaní škôl, už dlhodobo vyvoláva na krajskom zastupiteľstve veľké vášne sprevádzané búrlivou diskusiou.

Rovnako to bolo aj tentoraz počas rokovania o stratégii výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl na území Prešovského samosprávneho kraja.

Aj keď viacerí poslanci pochválili spracovanie materiálu, nezaradený poslanec Rudolf Dupkala nešetril kritikou.

„Ja by som s dátami bol opatrnejší a nie až tak ich vychvaľoval. Lebo 2 - 3 mesiace dozadu, keď sme podľa vás zlúčili obchodnú akadémiu, z môjho pohľadu ju zrušili, tak tie dáta neboli také presné. Chýbala tam takmer jedna trieda a lietalo tam 20 - 30 žiakov, ale stalo sa. Ak obidvaja predrečníci hovorili, že chcú pomôcť našim školám a absolventom týchto našich škôl, tak ja len verím, že tie naše školy mali na mysli - naše, ktorých sme zriaďovatelia. Ďakujem pekne," dokončil vystúpenie Rudolf Dupkala.

Na neho reagoval predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský (KDH): „Ja vždy budem hovoriť, že sú to naši žiaci. Bez ohľadu na to, do ktorej školy chodia.“

Mikrofón ostal zapnutý

Po tomto výroku sa Dupkala zasmial a vypol si kameru, keďže malo nasledovať vystúpenie ďalšieho poslanca.

Mikrofón však ostal zapnutý a všetci poslanci spolu s vedením úradu si vypočuli slovo „k...t“.

Zasadnutie prostredníctvom videokonferencie bolo vysielané naživo a záznam z rokovania je od stredy dostupný aj online.

Správanie a vulgarizmy odsúdili viacerí poslanci aj samotný župan Majerský.