Obce sa pripravujú na testovanie. V Bogliarke nevedia nájsť jediného dobrovoľníka

Richvaldská starostka nemá informácie.

22. okt 2020 o 13:13 TASR

BOGLIARKA, RICHVALD. V obci Bogliarka v Bardejovskom okrese majú problém nájsť aspoň jedného dobrovoľníka na plošné testovanie na ochorenie Covid-19.

Trvalý pobyt tam má 100 ľudí, časť obyvateľov však žije mimo obce a zvyšok sú seniori.

„Dobrovoľníkov na testovanie zatiaľ nemám, musím to zisťovať, nemôžem to dať niekomu príkazom. Mám 66 rokov a tiež sa do toho nehrniem, lebo som v skupine ohrozených ľudí. Máme málo informácií, nevieme nič presne. Neviem ani, že ak by som niekoho našiel, či je tam nejaká odmena. Priestory máme, ale keď som hovoril s okresným hygienikom, najlepšie by bolo testovať vonku. Máme prístrešok, lebo ak by niekto nakazený prišiel dovnútra, tak môže nakaziť ostatných," uviedol starosta obce Bogliarka Jozef Pavličko (Smer-SD) s tým, že by bol nerád, keby sa nakazili starší obyvatelia.

Z celkového počtu 100 ľudí by malo byť podľa jeho slov testovaných maximálne 50.

„Uvidíme, ako sa mi to podarí. Možno do večera zabezpečím nejakého dobrovoľníka. Ak nie, neviem, čo urobím," skonštatoval starosta.

Ako povedal, z obecných peňazí nakúpil dezinfekčné prostriedky a rukavice.

Dobrovoľníci sa hlásia

V obci Richvald v Bardejovskom okrese približne s 1000 obyvateľmi sa dobrovoľníci na plošné testovanie na ochorenie Covid-19 hlásia sami.

Ako povedala starostka obce Zuzana Germanová (nezávislá), k dnešnému dňu však nedostali presné inštrukcie na organizáciu testovania.

„Vieme len, koľko zdravotníkov, koľko vojakov či policajtov sa má zúčastniť na testovaní v našej obci. Tiež sme boli požiadaní o troch administratívnych pracovníkov z obce. Otázne však ostáva bezpečnostné zabezpečenie odevov administratívnych pracovníkov, strava pre celý tím a množstvo ďalších požiadaviek," uviedla Germanová.

Podľa jej slov sú schopní zabezpečiť personálne dobrovoľníkov a pomocníkov. „Naši občania sa dobrovoľne hlásia pomôcť v prípade potreby," povedala starostka.

Málo informácií

Koľko ich bude testovanie stáť nateraz nevedia, keďže nemajú informácie, čo všetko majú zabezpečiť.

„Pristupujeme k príprave skôr takým gazdovským rozumom, čo by podľa nás malo byť zabezpečené. Nikto s nami nekomunikuje. Včera (v stredu, pozn. red.) som obvolala osem kolegov, všetci sme, čo sa týka informovania, na tom rovnako. Hygienici nás telefonicky informovali o svojich požiadavkách, čo sa týka priestorového zabezpečenia odberného miesta. Vojak bol prezrieť priestory. Ale to je asi tak všetko," skonštatovala Germanová.

Predísť tomu, aby nedošlo k nakazeniu ľudí, chcú zabrániť dezinfekciou a vetraním priestorov. Väčšina úkonov sa podľa nej bude vykonávať vonku.