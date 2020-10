Obyvateľov domovov chcú mladí povzbudiť, píšu im listy

Iniciatíva sa rozbehla aj na východe, začala v Stropkove.

25. okt 2020 o 0:00 Michal Frank

STROPKOV/KRAČÚNOVCE. Napísať osobný list pre starých ľudí v domovoch sociálnych služieb.

Málo stačí, aby človek dokázal spríjemniť deň ohrozenej skupine obyvateľstva v čase pandémie koronavírusu, ktorá je zavretá v rôznych sociálnych zariadeniach.

„Keď mi môj kamarát napísal, že či poznám nejaké domovy na východe, ktoré by mohol kontaktovať, už som rozmýšľala, ako sa ho opýtať, či by som mohla písať listy aj ja. On sa hneď nato opýtal, či by som tiež chcela písať listy, neváhala som ani chvíľu,“ hovorí Miriam Gabriela Harvanová z Kračúnoviec (okres Svidník).

Pomáhala v Juhoafrickej republike

Miriam inklinuje k dobrovoľníctvu, bola v Juhoafrickej republike na misiách a teraz sa podujala rozbehnúť na východnom Slovensku iniciatívu Pošli dobro.

S ňou prišiel v Trnave vysokoškolák Ján Cipár, myšlienka sa rýchlo rozšírila medzi mladými ľuďmi.

Momentálne sa už vďaka Harvanovej rozbehla aj na východe.

„Niekedy treba začať v malom a potom to môžeme rozbehnúť vo veľkom,“ podotýka študentka Prešovskej univerzity, ktorá už rozoslala prvé listy.

Na východe je už takýchto dobrovoľníkov sedem, na celom Slovensku vyše osemdesiat a postupne pribúdajú ďalší.

Zapojiť sa do toho môže hocikto. Veková kategória sa zatiaľ hýbe od 13 do 25 rokov.

Začali v Stropkove

„Zatiaľ sa nám podarilo dostať sa do Domova sociálnych služieb v Stropkove, ten bol prvý na východnom Slovensku,“ hovorí dobrovoľníčka s tým, že na budúci piatok sa tam chystajú doniesť ďalšiu várku osobných listov a malých darčekov.

Postupne by chceli podchytiť aj ďalšie domovy a zariadenia na východe.

K prvému Stropkovu sa už postupne pridali aj Košice a Prešov.

Akoby to boli vlastní starí rodičia

Čo Miriam Harvanovú na tejto aktivite zaujalo?

„Predstavila som si svojich starých rodičov na mieste tých ľudí, ktorí sú tam teraz a prišlo mi to veľmi ľúto. Určite sa cítia osamelí, keďže majú teraz také podmienky, že nemôžu prijímať návštevy. Chcela by som ich potešiť.“

Táto iniciatíva môže spríjemniť nie veľmi prajný čas ľuďom v domovoch dôchodcov či zariadeniach sociálnych služieb.

„Princípom toho je napísať priateľský list. Akoby ste písali starému známemu, priateľovi. Trošku sa mu predstaviť, povedať niečo o sebe a povzbudiť ho do tohto času, kedy veľa ľudí stráca nádej. Našou prioritou je povzbudiť tých ľudí a vniesť im také to dobro a lásku aj skrz písané slovo. Taktiež k tomu prikladáme darčeky. Či už nakreslený obrázok od nejakého dieťaťa, alebo vlastnoručne vyrobený náramok. Ak niekto chce, môže i niečo viac. Poslať nejaký darček,“ opisuje jednoduchý princíp tejto aktivity.

Ako hovorí, keď odoslala prvé listy, bol to úžasný pocit. Momentálne sa už nevie dočkať odpovedí.