Mesto Bardejov je na plošné testovanie pripravené

Testuje sa až do večera s hodinovou prestávkou.

22. okt 2020 o 17:21 TASR

BARDEJOV. Takmer všetky úlohy súvisiace s plošným testovaním na ochorenie Covid-19, ktoré sa uskutoční od piatka v Bardejove, sú splnené alebo v plnení.

Skonštatoval to mestský krízový štáb, ktorý vo štvrtok zasadal v Bardejove.

„Nastali dve významnejšie zmeny. V prípade odberného miesta v Základnej škole s materskou školou na ulici Pod Papierňou to bude situované do priestorov telocvične. K tomuto rozhodnutiu, ktoré bolo odkonzultované s predstaviteľmi Ministerstva obrany SR, samospráva dospela na základe požiadaviek rodičov detí, ktoré navštevujú materskú školu. Druhou zmenou je, že sa mierne upravuje doba trvania testovania. Uskutoční sa v čase od 8.00 do 20.00 hod., ale s prestávkou na dezinfekciu od 12.00 do 13.00 hod.," uviedol hovorca mesta Štefan Hij.

Krízový štáb podľa jeho slov vyzýva tých, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú dať otestovať, aby dodržiavali hygienicko-epidemiologické nariadenia, boli obozretní, disciplinovaní a ohľaduplní k ostatným.