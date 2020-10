V bardejovskej nemocnici odhalili ďalších 8 infikovaných sestier, vypadlo im už 90 ľudí

Za týždeň tam zomrelo 10 pacientov.

23. okt 2020 o 19:43 (aktualizované 23. okt 2020 o 20:29) SITA

BARDEJOV. V Nemocnici sv. Jakuba v Bardejove zomrelo za posledný týždeň desať pacientov s ochorením Covid-19.

Momentálne je v nemocnici hospitalizovaných 35 pacientov s touto diagnózou, z toho desať je podozrivých na toto ochorenie.

Dvaja pacienti sú na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, ďalší dvaja na jednotke intenzívnej starostlivosti.

„Sme absolútne na hrane z hľadiska prijímania ďalších pacientov na tieto lôžka. Je pravda, že máme pripravené rehabilitačné oddelenie, kde bez problémov môže vzniknúť 16 lôžok pre pacientov s ľahším priebehom ochorenia. Nemôžu tam však ležať pacienti vyžadujúci si intenzívnu starostlivosť,“ upozornil v súvislosti so situáciou v bardejovskej nemocnici jej riaditeľ Marián Petko.

Odhalili ďalších 8 infikovaných sestier

Podľa Petka je situácia v nemocnici už vyše dva týždne veľmi komplikovaná.

Problémom je aj to, že nemocnica má 90 z približne 700 svojich zamestnancov práceneschopných. Buď čerpajú karanténnu OČR, alebo sú pozitívne testovaní na koronavírus.

„Dnes sme si sami robili testovanie našich zamestnancov. Žiaľ, objavili sme osem sestier, ktoré sú pozitívne antigénovým rýchlotestom. Aj keď nemajú žiadne príznaky, musia odísť domov, a to nám ešte viac komplikuje situáciu z hľadiska zabezpečenia fungovania lôžkových zdravotníckych zariadení,“ skonštatoval Petko s tým, že testovanie ďalších pracovníkov sa uskutoční aj počas soboty tak, aby vyšetrili všetkých zamestnancov.

„Pokiaľ by to pokračovalo ďalej, museli by sme pristúpiť k ďalším radikálnym riešeniam,“ skonštatoval Petko.

Zároveň avizoval, že v rámci núdzového stavu už požiadali okresný úrad o doplnenie stavu sestier a lekárov.

„Z lekárov sme nedostali zatiaľ žiadneho a čo sa týka sestier, tak máme dve odporúčania. Uvidíme v pondelok, či budú môcť nastúpiť, alebo nie,“ dodal Petko.

Intervenčný tím

Ako uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), v Bardejove v piatok v tejto súvislosti rokoval aj intervenčný tím ministerstva, ktorý okrem bardejovskej nemocnice navštívil aj nemocnice vo Svidníku a v Starej Ľubovni.

„Zistili kapacity personálu a lôžok, a hľadáme spôsoby, ako si tieto tri nemocnice môžu vypomáhať. Je dobré, že sú ochotné si pomôcť s pacientmi a verím, že aj s personálom. Identifikovali sme možnosti, ako sa im dá pomôcť a zlepšiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj kapacitne. Hľadali sme aj ďalšie možnosti pomoci v tomto regióne, ak by nám čísla pozitívnych ďalej rástli,“ zdôraznil minister, ktorý označil situáciu za kritickú, ale veľmi dobre zvládnutú.



Podľa štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR Petra Stachuru rezort už poskytol nemocniciam odporúčania v otázke personálneho manažmentu.

Okresné úrady v sídle kraja podľa neho majú možnosť nariadiť pracovnú povinnosť.

„My sme vydali usmernenie, ako si to predstavujeme. Či už sú to špecialisti ambulantnej starostlivosti, ktorých by sme v tejto situácii vedeli zaradiť. Máme tu aj subjekty, ktoré nie sú subjektmi hospodárskej mobilizácie. Ak sa situácia bude vyostrovať, uvažujeme aj nad možnosťou, že využijeme aj tento personál,“ uviedol Stachura.

Rezort zároveň pripravuje aj možnosť návratu zahraničných lekárov na Slovensko.