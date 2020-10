Krajniak prišiel do okresu Bardejov povzbudiť ľudí. Rozdával aj sladkosti

Prosí zdravotníkov, aby sa zaregistrovali.

24. okt 2020 o 10:59 Michal Frank, Michal Ivan

RASLAVICE, BARDEJOV. Do okresu Bardejov zamieril aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Oblečený v zelených vojenských maskáčoch navštívil v piatok najprv Raslavice, odkiaľ sa presunul do Hertníka a do Bardejova.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rozdával keksíky

Na sídlisku Vinbarg čakalo hodinu pred uzavretím odberného miesta na testy asi šesťdesiat ľudí. Ostatných už policajti „odkláňali“, aby prišli v sobotu.

Súvisiaci článok Koronavírus v Bardejove: Pilotné testovanie pokračuje (minúta po minúte) Čítajte

„Odchádzajúci ľudia veľmi oceňovali profesionalitu a ľudskosť zdravotníckeho personálu. Aj v mene týchto spokojných ľudí sme zdravotníkom, vojakom, policajtom a dobrovoľníkom nechali ako poďakovanie veľkú škatuľu sladkých tyčiniek,“ zhodnotil Krajniak prvý deň plošného testovania v okrese Bardejov.

V sobotu sa chystal do Bardejovskej Novej Vsi, Zborova a ďalej do malých obcí smerom k poľským hraniciam.

„Prišli sme ľudí najmä povzbudiť a poďakovať sa dobrovoľníkom, zdravotníkom a vojakom. Chceli sme poďakovať aj ľuďom a povzbudiť ich, aby aj o týždeň vyšlo testovanie čo najlepšie,“ povedal pre Korzár minister ešte počas prvej zastávky v Raslaviciach.

Situáciu hodnotil kladne.

Súvisiaci článok Testy v Bardejovskom okrese okrese odhalili 534 pozitívnych na koronavírus (minúta po minúte) Čítajte

„Na základe toho, koľko ľudí prišlo a na základe toho, ako to prebieha si myslím, že je to veľmi dobré. Keď si uvedomíme, za aký krátky čas bolo pilotné testovanie v okresoch Bardejov, Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín zorganizované, tak všetko prebieha veľmi dobre. Nedalo by sa to urobiť, pokiaľ by ľudia neboli ústretoví a tolerantní k chybám, ktoré sa ráno objavili. Je to prirodzené, nikto z nás ešte takéto niečo neabsolvoval. Veľmi rýchlo, v priebehu pár hodín sa vychytali najväčšie muchy a myslím si, že teraz to prebieha dobre,“ povedal Krajniak v piatok večer.

Aj v Raslaviciach doniesol odbernému tímu „keksíky“ a ocenil dobrú organizáciu.

Navštívil aj obec Hertník, kde je podľa výsledkov testov veľmi nízka miera nákazy a obec Osikov, kde zaznamenali problémy len v piatok ráno.

Všade rozdával sladké tyčinky nadnárodnej značky.

Príprava na celoslovenské testovanie

Testovanie vo vybraných okresoch je príprava na celoslovenské testovanie.

Podľa ministra by sa to malo zvládnuť.

„Tým, že pri celoslovenskom testovaní bude niekoľkonásobne viac testovacích okrskov, tak opäť predpokladám, že na začiatku môžu byť nejaké prevádzkové problémy, ale takisto rýchlo, ako sa to vychytalo teraz, tak odhadujem, že aj budúci týždeň sa to podarí vychytať,“ povedal.

Prosí zdravotníkov

Najväčšiu pomoc potrebujú od zdravotníkov.

„Chcel by som poprosiť všetkých zdravotníkov a lekárov, lebo iba oni môžu oficiálne robiť odbery, aby boli takí láskaví a zaregistrovali sa pre celoplošné testovanie. To by bolo teraz najpotrebnejšie. Vidíme, že z hľadiska iného logistického zabezpečenia to funguje,“ vyzýva.

Zdravotníci sa môžu prihlásiť na stránke Spoločná zodpovednosť - Koronavírus a Slovensko.

Ako sú na tom sociálne zariadenia

Otestovať sa dal aj on.

„V zariadeniach sociálnych služieb my testujeme v paralelnom testovaní už od konca minulého týždňa. Ja som sa bol dať otestovať v pondelok v zariadení sociálnych služieb v Bratislave. Som rád, že som mal negatívny test,“ uviedol pre Korzár Krajniak.

Zaujímali sme sa aj o situáciu v sociálnych zariadeniach.

Súvisiaci článok Nákaza je v 10 zariadeniach prešovskej župy. Najhoršie je to v sabinovskom domove Čítajte

„S testovaním nemáme problém, lebo v lete sme pretestovali rýchlotestami všetkých klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb. My to máme logisticky zvládnuté. Aktuálne prebieha to isté, ale druhé kolo už nie je rýchlotestami, ale týmito antigénovými testami, ktoré sú presnejšie,“ povedal minister.

Podľa jeho slov sa to týka aj Domova sociálnych služieb v Sabinove, v ktorom bol pred niekoľkými dňami zvýšený výskyt ochorenia Covid-19 a celé zariadenie muselo ísť do karantény.

„Priebežne dostávam informácie. Z hľadiska tých čísel, ktoré vidíme celoslovensky, tak ten positive rate - pomer pozitívne testovaných, je nižší ako celoslovenský priemer doteraz. Ale porovnáme si to po tomto víkende s antigénovými testami a uvidíme,“ dodal Krajniak.