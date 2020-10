Minister Naď: Hlasy pochybovačov začali utíchať

Infekčných je v priemere 3,55 percenta, v Bardejove menej.

24. okt 2020 o 15:07 Michal Frank

Minister obrany Jaroslav Naď prišiel do Bardejova. (Zdroj: Mária Dudová - Bašistová)

BARDEJOV. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) navštívil Bardejov, pričom sa zaujímal o proces plošného testovania v tomto okrese.

„S veľkou radosťou môžem potvrdiť, že neevidujeme žiadne problémy z hľadiska testovania,“ uviedol na brífingu pred ZŠ Wolkerova v Bardejove.

„Otvorili sme všetkých 182 odberných miest. Posilnili sme odberové tímy, lebo sa nám v priebehu dňa nahlásili ďalší zdravotníci. Tým pádom môžete vidieť aj menšie rady. Celkovo záujem v žiadnom prípade neutícha, práve naopak. Musíme trošku hamovať a prosíme občanov z iných okresov, aby zvážili, či je nutné, aby sa dali pretestovať,“ povedal Naď.

Poďakoval sa samosprávam

Celý proces je podľa jeho slov veľmi hladký.

Popri armáde, polícii, hasičoch a zdravotníkoch špeciálne minister poďakoval samosprávam.

„Nemali to ľahké, ale ukázalo sa, že to spoločne funguje. Samosprávy i regionálna štátna správa robia fantastickú robotu a som im za to vďačný."

Doterajšie testy ukázali, že infekčných ľudí je v priemere 3,55 percenta.

Minister spresnil, že okres Bardejov má nižšie percento nakazenia ako je uvedený priemer zo štyroch testovaných okresov.

Špeciálne v meste je to číslo ešte nižšie.

Najhoršie je to v okrese Tvrdošín.

Infekční sa stiahnu z obehu

„Dochádza k zamieňaniu pojmov. Ľudia, ktorí sú antigénovými testami označení pozitívne, to znamená, že sú infekční. Nie je to o tom, že testy nám ukazujú tých, ktorí majú nákazu v tele, ale nám presne identifikujú infekčných ľudí, ktorých dávame dole z obehu,“ zdôraznil minister.

Ľudia s pozitívnym testom doposiaľ nevedeli, že sú infekční, teraz budú „stiahnutí z obehu“ a nebudú tak šíriť nákazu.

„Ak mali negatívny test, to znamená že nie sú infekční, ale musia sa naďalej správať zodpovedne, aby sa nenakazili. Teoreticky nemusia byť negatívni, len nie sú infekční,“ vysvetlil Nagy.

Pochybovači podľa ministra stíchli

Ďalej povedal, že v prípade celoplošného testovania na Slovensku je najkľúčovejšia otázka dostatku zdravotníckeho personálu.

V pondelok popoludní bude o tejto téme rokovať ústredný krízový štáb.

Podľa Naďa začali hlasy pochybovačov, ktorí tvrdili, že plošné testovanie nemajú šancu urobiť, pomaly utíchať.

