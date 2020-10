Prešovskí volejbalisti sa dostali na čelo extraligy

Za 24 hodín získali šesť bodov do tabuľky.

26. okt 2020 o 11:25 pal

PREŠOV. Hráči VK Mirad UNIPO Prešov sú novými lídrami volejbalovej extraligy mužov.

Zverenci Mareka Kardoša vyhrali v sobotňajšom zápase 5. kola nad TJ Spartak Myjava 3:0 (23, 19, 19) a vystriedali svojho súpera na čele tabuľky.

Líderskú pozíciu si poistili v nedeľňajšej dohrávke 1. kola na palubovke VK OSMOS Prievidza po rovnakom výsledku 3:0 (22, 30, 26) a za 24 hodín získali šesť bodov.

Dvojičky nastúpili proti sebe

Myjava viedla v prvom dejstve v Prešove 23:20, ale domáci otočili priebeh sériou piatich bodov a set ukončil blokom Ivo Mikovčík.

V ďalšom priebehu už mali domáci volejbalisti navrch a pripísali si tretie víťazstvo v sezóne.

Myjava zaznamenala prvú prehru vo svojom štvrtom zápase sezóny.

Lídrom bodovania domácich bol skúsený smečiar Martin Sopko st., ktorý si pripísal 12 bodov, v útoku mal 73-percentnú úspešnosť.

„Som rád, že sme vyhrali, ale nie som rád z predvedenej hry. Bohužiaľ, náš súper bol lepší pri sideoute a na to, že hráme doma, by sme to mali byť my. Našťastie sa nám moderným volejbalom podarilo zatlačiť súpera servisom. Myjavčania sú menšieho vzrastu, čiže sa nám podarilo ubrániť ich hráčov. To je jediný kľúč,“ uviedol tréner Prešova Marek Kardoš.

Zaujímavosťou duelu bolo stretnutie dvojičiek Rzymanovcov, ktorí nastúpili proti sebe. Vincent v drese Prešova a Šimon hájil farby Myjavy.

V Prievidzi zvíťazili prvýkrát od roku 2016

V Prievidzi Šarišania zvládli lepšie koncovky. Prvý set mali hostia pod kontrolou a získali ho v pomere 25:22, ale druhý a tretí vydreli po veľkom boji.

Prievidza viedla v druhom sete 24:21, no nevyužila ani jeden z troch setbalov, neskôr ďalšie tri a Prešov napokon vyhral set 32:30, keď ho esom ukončil kapitán Martin Sopko st. Do koncovky dospel aj tretí set, ktorý vyhrali hostia 28:26.

„Nehrali sme dobre, ale zvládli sme koncovky. Musíme si tento zápas rozobrať na videu. Chápem, že sme hrali dva zápasy za sebou a v akej sme fáze, ale niektoré chyby najmä v obrane si nemôžeme dovoliť. V tomto musíme spraviť pokrok a nemôžeme sa prispôsobovať hre súpera," nebol opäť napriek výhre úplne spokojný tréner Kardoš.

Zaujímavé je, že v Prievidzi vyhral Prešov prvýkrát od 30. októbra 2016.

Sopko: V tejto hale sa nikdy nehrá jednoducho

Na strane Prešova si najviac bodov opäť pripísal Martin Sopko st. (19).

„Z víťazstva sa tešíme. Nerodilo sa jednoducho, bol to ťažký zápas, v tejto hale sa nikdy nehrá jednoducho. Musím pochváliť hráčov Prievidze, hrali veľmi bojovne a žiadnu loptu nám nedali zadarmo. Vedeli sme už pred zápasom, že nebude hrať Ludha a možno sme si mysleli, že sa to vyhrá samo. Domáci hrali dobre a robili všetko pre to, aby nám to znepríjemnili. Bol to ťažký, nervózny zápas a v koncovkách sme mali aj šťastie. Som rád, že máme tri body a ideme spokojní domov," skonštatoval kapitán Martin Sopko.