Parkovanie v Prešove: Poslanci schválili zavedenie pravidiel do praxe

Spoplatnené budú dve zóny. Za dlhodobé státie sa bude platiť viac.

28. okt 2020 o 14:56 Michal Ivan

PREŠOV. Mesto Prešov sa púšťa do zavedenia regulovaného parkovania.

Po novom sa bude platiť za parkovanie aj pri obytných domoch v mestskej časti Táborisko a začnú sa vydávať aj prvé rezidentské karty.

Nové pravidlá začnú platiť od januára 2021 v dvoch zónach. Rokovali o nich poslanci na stredajšom zastupiteľstve.

Prví Prešovčania zaplatia 20 eur na rok

Poslanci si pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia (VZN) presadili podmienku, aby zavedenie nových pravidiel regulovaného parkovania do každej zóny schválilo mestské zastupiteľstvo.

Na októbrovom zastupiteľstve preto prvýkrát schvaľovali spustenie nových pravidiel do praxe v Zóne č. 1 a v Zóne č. 2.

Ide o centrálnu mestskú časť, kde je už zavedené spoplatnené parkovanie, a mestskú časť Táborisko.

Nové pravidlá začnú platiť od januára 2021.

V dvoch zónach budú spoplatnené parkovacie miesta vyznačené vodorovným a zvislým dopravným značením.

Od januára bude teda možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach, čiže auto nebude možné odstaviť na komunikácii, chodníku alebo na zeleni.

Rezidenti budú platiť za parkovanie 20 eur na rok za prvé vozidlo.

Prvé parkovacie karty bude úrad vydávať od začiatku decembra.

Držiteľ rezidentskej karty zároveň získa na rok parkovanie pre svoje návštevy na dva po sebe idúce pracovné dni.

V rámci týchto hodín budú môcť akékoľvek návštevy (deti, rodičia, ostatná rodina, alebo aj dlhodobí opravári a pod.) parkovať v jeho zóne za 2 eurá na celý pobyt.

Po novom sa bude platiť za parkovanie v týchto zónach na všetkých parkovacích miestach a v centre mesta, kde už je aktuálne spoplatnené parkovanie.

Zdražie parkovanie za dlhodobé státie.

Prevádzkovateľom parkovania bude mesto Prešov.

Od 1. novembra nastúpia na úrad štyria noví pracovníci, ktorí budú mať na starosti parkovaciu politiku - obsluhu parkovacích automatov, vydávanie kariet a podobne.

Prípravy vrcholia

Po diskusii poslanci v stredu návrh napokon schválili.

„Som rád, že sme došli k tomuto bodu, aj keď to rozšírenie je z môjho pohľadu veľmi malé. V Zóne 1 budeme mať 709 parkovacích miest, z toho bude 110 pre rezidentov, v Zóne 2 budeme mať 418 parkovacích miest a z toho 146 rezidentov. V súčasnosti spravujeme zhruba tisíc parkovacích miest a ideme na 1 127. Niektoré miesta zaniknú, lebo neboli v súlade s vyhláškou a boli to nelegálne parkovacie miesta. Rozšírenie je len o 1,5 až 2 percentá z celého objemu, ktoré by sme chceli spustiť, teda 16-tisíc parkovacích miest. Aj tak je to dobré, systém treba naštartovať,“ povedal počas diskusie predseda dopravnej komisie Rastislav Mochnacký (KDH).

Viacerí poslanci sa zhodli, že bude potrebné pokračovať v zavádzaní regulovaného parkovania aj v ďalších častiach, hlavne v blízkosti centra mesta.

„Treba pokračovať aj v Zóne 3 aspoň tam, kde sú vyznačené parkovacie miesta. Týka sa to napríklad okolia terajšieho Novumu, lebo tí ľudia budú niekde vytlačení. Netreba preskočiť zóny, ale pokračovať tam, kde sa budú ľudia rozpínať,“ povedala Renáta Fedorčíková (Nova).

Obavy vyslovili poslanci nad spustením regulovaného parkovania na Sídlisku Sekčov.

„Keď sa budeme venovať Sekčovu, tak určite budú poslanci prizývaní včas,“ reagoval viceprimátor Pavol Neupauer (KDH).

Ako dodal, príprava vodorovného a zvislého značenia finišuje a v mesiaci november má byť všetko pripravené.

Do januára budú zvislé značky prekryté.

Miesta vyhradia pre rezidentov

V Zóne číslo 1 vznikne 17 parkovacích miest pre rezidentov na Konštantínovej ulici, 24 miest na Baštovej ulici, 4 miesta na Okružnej ulici a vo vnútrobloku na Grešovej ulici sa vyhradí 65 parkovacích miest.