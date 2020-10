Zeminu zo stavby obchvatu chce NDS ukladať medzi Prešovom a Veľkým Šarišom

Mesto Veľký Šariš by tak obišlo naprázdno.

30. okt 2020 o 0:00 Michal Frank

VEĽKÝ ŠARIŠ. Pri lokalite Lapanč, nad miestom, kde mal stáť triediaci dvor, sa v prírodnej debre nachádza súkromný pozemok.

Ten má slúžiť ako depónium, teda skladisko vyrúbanej zeminy cesty R4, vrátane tunela Bikoš, ktorý opodiaľ razí Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

V lokalite Lapanč, v blízkosti toho pozemku, malo byť umiestnené recyklačné centrum pre Prešov a Veľký Šariš, ale tento projekt zmietli toho roku zo stola.

Projekt, ktorý má byť v blízkosti, už dostal zelenú od odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu (OÚ) v Prešove, ako aj od Štátnej ochrany prírody (ŠOP), ktorá prehodnotila svoje pôvodne zamietavé stanovisko.

Nepáči sa poslancom mesta Veľký Šariš (okres Prešov), v ktorého katastri sa pozemok nachádza.

Upozorňujú na viaceré nezrovnalosti.

Poslanci: Je tu veľa otázok

„Nám sa nepáči to, že je to aj proti štátnej stratégii nakladania s odpadmi. Vytvára sa tým nová skládka. Sami sme ponúkli niekoľko miest, kde môžu rúbaninu uložiť, napríklad ochranné valy pri Toryse, či na zasypanie starých záťaží. Pre nich je však toto najkratšia trasa a najlacnejšie riešenie,“ hovorí mestský poslanec Peter Novotný.

Jeho kolega Štefan Krochmaľ (obaja za klub KDH, OĽaNO, NOVA) dopĺňa:

„Štátna inštitúcia, ktorá má chrániť prírodu, neplní svoju funkciu. Je to naopak. My ako poslanci môžeme len apelovať. Budeme sa snažiť priniesť návrh, aby územné rozhodnutie nebolo vydané, keďže nebol preukázaný verejný záujem a mesto z toho nemá nič. Aj občania Veľkého Šariša, ktorí vlastnia susedné pozemky, napísali nesúhlasné stanovisko.“

Poslanci vidia problém v tom, že sa tam idú vyrúbať dreviny.

„Spoločenská hodnota je v dendrologickom posudku určená na 587-tisíc eur. Teda taká vysoká bude škoda na prírode ako takej.“

Kamenivo vyťažené z tunela je čistý prírodný materiál. Ak však nie je využitý na danej stavbe či na prospešný účel, ale uskladní sa na jedno miesto, tak to zákon podľa poslancov definuje ako odpad.

Podobný prípad bol v Prešove, keď v mestských lesoch chceli z takejto rúbaniny z tunela urobiť lesné cestičky.

Poslanci sa pýtajú, prečo chcú voziť sutinu práve na spomínaný pozemok a zmeniť tak jeho pôvodné využitie.

A či na to nie je potrebný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. To by znamenalo zmenu pôvodného projektu NDS.

Diaľničiari tvrdia, že pôjde len o zeminu zo stavby cesty.