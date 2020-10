V Prešove budú cez víkend testovať na školách, v reštaurácii aj v krčme

Počet odberných miest nemusí stačiť.

28. okt 2020 o 19:28 Michal Ivan

PREŠOV. Mesto Prešov sa pripravuje na pretestovanie vyše 80-tisíc ľudí v rámci celoplošného testovania.

Ide o samosprávu s najvyšším počtom obyvateľov, ktorá má blížiace sa celoslovenské testovanie v rámci svojho obvodu zabezpečiť.

Občanov prosia, aby navštevovali odberné miesta podľa abecedného poradia prvého písmena priezviska.

Spolu bude vytvorených 66 odberných miest, avšak na jednej škole bude vzorky odoberať aj viacero odberných tímov.

Podľa prepočtov mesta by kapacity nemuseli postačovať.

Testovať sa bude aj v krčme

Mesto na testovanie plánuje vytvoriť 66 odberných miest kopírujúcich volebné okrsky, ktoré odsúhlasili Ozbrojené sily SR.

Mesto Prešov odporúča občanom, aby sa testovania zúčastnili na odbernom mieste – v okrsku, v ktorom boli voliť počas posledných volieb do NR SR.

Prevažne ide o školy a školské zariadenia, kde na jednej škole bude vytvorených aj viacero odberných tímov.

Napríklad na ZŠ Sibírska bude zriadených šesť odberových miest, na Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča a ZŠ Važecká budú vytvorené po tri odberové miesta.

Ide o školy na najväčšom prešovskom sídlisku Sekčov, kde je vysoká hustota obyvateľstva.

Testovať sa bude aj v reštauráciách, podnikoch a krčmách, ktoré si mesto už dlhodobo prenajíma na konanie volieb, keďže vo viacerých mestských častiach nemá vlastné budovy.

Testovať sa tak bude aj na Šidlovci v Zariadení pod dubom, v Šport Pube na Solivare, reštaurácii Išľa vo Finticiach a v Športovom areáli U Komiňára na Šalgovíku.

Jedno odberné miesto vytvoria aj na ulici K Starej tehelni.

Na webovej adrese si môžu občania po zadaní svojej ulice overiť názov a adresu okrsku, v ktorom mohli voliť vo voľbách do NR SR 2020 a kde sa môžu dať otestovať.

Testovanie podľa abecedy

Test môžu ľudia absolvovať na odberných miestach v čase od 7.00 do 21.30 hod. s výnimkou prestávok, ktoré budú v čase od 12:00 do 12:45 hod. a od 18:00 do 18:30 hod.

Pre plynulý priebeh testovania, aby sa nevytvárali veľké rady, mesto prosí občanov, aby navštevovali odberné miesta podľa prvého písmena priezviska a zverejnených časov.

„Testovania sa môžu zúčastniť už aj deti od desať rokov. Neodporúčame ho však ľuďom nad 65 rokov, ktorí trávia väčšinu času doma, majú rôzne zdravotné obmedzenia alebo obmedzenú pohyblivosť.Snažíme sa testovanie zabezpečiť tak, aby sme čo najviac ochránili Vaše zdravie. Testovanie bude prebiehať za prísnych epidemiologických opatrení a miestnosti budú dezinfikované,“ informuje tlačová referentka mesta Lenka Šitárová.

Obavy z nedostatku času

Aktuálne samospráva kontaktuje dobrovoľníkov, koordinuje logistiku a pokračuje v materiálno-technických prípravách.

Do každej schránky bude doručený aj informačný leták.

Pochybnosti stále ostávajú, či budú kapacity odberných miest postačovať, keďže jedno odberné miesto zvládne otestovať podľa prepočtov maximálne 30 – 35 ľudí za jednu hodinu.

Pri 66 odberných miestach v Prešove by to znamenalo, že každé odberné miesto nestihne počas víkendu otestovať približne 200 ľudí.

Testovanie musia zabezpečiť pre 76 836 osôb nad 10 rokov veku, ktoré majú v evidencii, avšak už teraz počítajú aj s ľuďmi, ktorí žijú v Prešove a nemajú tu nahlásený trvalý pobyt.

Spolu by tak mohlo ísť o vyše 80 –tisíc ľudí, ktorí môžu prísť na testovanie.

Ak by sa všetci chceli dať otestovať na rad by sa kvôli času a kapacite odberných miest nedostalo viac ako 13-tisíc ľudí.

„Mesto Prešov vyčlenilo podľa pokynov 66 odberných miest. Podľa našich prepočtov by sme potrebovali viac odberných miest, sme však limitovaný počtom, ktorý nám schvália OS SR,“ reagoval hovorca mesta Vladimír Tomek.

Ako bude prebiehať samotné testovanie? Po vstupe do odberného miesta je potrebné si vydezinfikovať ruky pripravenými dezinfekčnými prostriedkami. Určenému administratívnemu pracovníkovi sa následne preukážete občianskym preukazom a kartičkou poistenca, z ktorých údaje budú použité v registračnom formulári. Po registrácii dostanete pridelené číslo a vreckovku, s ktorou následne pristúpite k odpadkovému košu, kde si vyfúkate nos a odkašlete. Použitú vreckovku zahodíte. Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo. Potom Vám zdravotník jemnou tyčinkou odoberie vzorku z nosohltana. Na samotné výsledky počkáte vo vyhradenom dezinfikovanom priestore. Hneď, ako bude známy výsledok, Vás zdravotník privolá podľa prideleného čísla. Opäť predložíte občiansky preukaz pre správnosť údajov a vypísanie certifikátu o absolvovaní testu. Zdravotník Vám odovzdá certifikát v obálke, kde nájdete poučenie, čo robiť v prípade negatívneho, resp. pozitívneho výsledku testu. Následne môžete z odberového miesta odísť. V prípade pozitívneho výsledku je nutné, aby ste absolvovali domácu 10-dňovú karanténu. V prípade negatívneho výsledku je naďalej potrebné eliminovať stretávanie sa s ostatnými ľuďmi na nevyhnutné minimum a dodržiavať opatrenia schválené vládou SR. Zdroj: mesto Prešov