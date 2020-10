Futbalisti Bardejova prešli testovaním. Všetci boli negatívni

Druholigista by sa chcel posilniť o troch alebo štyroch hráčov.

30. okt 2020 o 0:00 Peter Cingel

BARDEJOV. Mário Jančošek bol nie tak dávno ešte vychýreným futbalovým kanonierom Bardejovskej Novej Vsi. Kronikári pripísali na jeho konto 106 gólov.

V poslednom období sa však venuje už len funkcionárskej a trénerskej činnosti.

Vyštudovaný telocvikár, ktorý nedávno získal doktorát na Technickej univerzite v Košiciach, je v súčasnosti manažérom Partizána Bardejov, ktorého je odchovancom.

Opýtali sme sa ho na súčasnú situáciu v bardejovskom klube a jeho názor na futbalové dianie.

Aká je situácia v Bardejove? Prebiehajú tréningy, zúčastňujú sa na nich aj zahraniční hráči a tréneri?

Článok pokračuje pod video reklamou

„Pandemická situácia nám v našom meste umožnila trénovať skupinovo v šesťčlenných skupinách vrátane trénera len v kategórii mužov. Je potešením, že všetci hráči a realizačný tím A-mužstva majú negatívne antigénové testy. Tie absolvovali v rámci celoplošného testovania. Nič nám nebráni v udržiavaní si kondície. Pred každým tréningom meriame hráčom telesnú teplotu bezdotykovým teplomerom."

Ostal káder Partizána pokope, alebo došlo k nejakým zmenám?

„Káder si formujú noví tréneri. Vzájomne sa spoznávajú , čo nám v tomto smere prospeje. Sú vytypované 3 - 4 hráčske posty, ktoré by sme radi získali. Bohužiaľ, s niektorými hráčmi sa budeme musieť rozlúčiť. Nateraz by som to ešte nerád konkretizoval. Osobne ma hreje pri srdci, keď si tréneri vyžiadali troch 16-ročných chlapcov - Vlada Tvardzika, Andreja Stolárika a Huga Šotta. Tých sme po konzultácii so športovým riaditeľom mládeže a trénerom U19 vybrali z kategórie U19. Už teraz naberajú skúsenosti pri A mužstve. Neskôr by sa mala táto trojica rozšíriť o ďalších perspektívnych hráčov z nášho dorastu."

Dokedy chcete trénovať a akú dlhú prestávku plánujete?

„Čakáme na pokyn od SFZ, resp. Asociácie klubov druhej ligy, ktorá má najbližšie stretnutie naplánované na 5. novembra. Tam by mala padnúť definitíva ohľadom dohrávania zápasov. Mám informáciu, že jesenná časť sezóny sa už zrejme nedohrá v tomto kalendárnom roku, ale začne už 6. februára 2020, teda o mesiac skôr, ako bolo v pláne. To pre nás znamená, že musíme promptne reagovať a upraviť začiatok zimnej prípravy. Plánovali sme aj sústredenie. Ako to všetko dopadne, ukáže až čas. Verím, že budeme pripravení dostatočne na ťažké druholigové zápasy, ktoré nás ešte čakajú."

Myslíte si, že sa súťaže dohrajú? Je tu aj možnosť stanoviť poradie po odohratí polovice zápasov. Aký je váš názor na takéto riešenie?

„Súťaže sa určite dohrajú minimálne vo formáte odohratia polovice stretnutí, aby sa mohli stanoviť postupujúci a zostupujúci. Nám k tomu chýbajú tri zápasy – doma so Skalicou a Žilinou B a v Podbrezovej. Je to novinka od tejto sezóny, kluby o nej vedia, preto by som nerád polemizoval o tom, či to je regulárne. Kluby, ktoré vypadnú, určite budú spochybňovať toto pravidlo, avšak bolo to známe od prvého majstrovského zápasu aktuálnej sezóny. Osobne si myslím, že sa dohrá celý súťažný ročník, vzhľadom na to, že minulý sa dohrával až v júni a júli. Všetko máme vo svojich rukách, ak budeme zodpovedný národ, tak dohráme."

Ako vidíte budúcnosť druhej ligy?

„Druhá futbalová liga naberá každým rokom na svojej kvalite, zápasy sú vysielané prostredníctvom futbalnetu. Aktuálne sa spustila propagácia II. ligy na sociálnych sieťach. Je to profesionálna súťaž. Mrzí nás všetkých , že nás aktuálne stopli a nemôžeme dohrávať sezónu podľa termínovej listiny, aj keď bez divákov. Všetky druholigové kluby by túto organizáciu zápasov bez problémov zvládli. Rovnako by splnili všetky hygienické opatrenia a zabezpečenia pretestovania rovnako ako v ostatných profi súťažiach, ktoré dostali výnimku."