Prípravy jedného z odberných miest v Prešove prebiehali do poslednej chvíle

Je to trochu extrém. My budeme jak pajáci stáť a počúvať, povedal jeden z testovaných.

31. okt 2020 o 10:11 Michal Ivan

PREŠOV. Odberné miesto v Prešove na ZŠ Lesnícka sa v sobotu otvorilo o siedmej hodine ráno.

Ľudia však prišli na testovanie s takmer hodinovým predstihom.

Viacerí sa prišli testovať len kvôli tomu, aby mohli ísť do práce.

Iní zasa chceli vedieť, na čom sú, aby nešírili nákazu medzi svojimi blízkymi.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zdravotníkov zháňali do poslednej chvíle

Zdravotníci prichádzali na odberné miesto ZŠ Lesnícka už pred šiestou hodinou ráno.

Súvisiaci článok Koronavírus na východe Slovenska: Pred odbernými miestami sa tvoria dlhé rady (minúta po minúte) Čítajte

Predošlé dni však ešte absolvovali niekoľko telefonátov z ozbrojených síl, ktorí zháňali kvalifikovaných zdravotníkov aj na poslednú chvíľu, deň pred testovaním.

„Nahlásila som sa ešte začiatkom týždňa cez webovú stránku. Aj keď ostatným kolegyniam, ktoré sa registrovali, sa ozvali hneď na druhý deň, mne sa ozvali až vo štvrtok poobede. Predtým som skúšala volať na zriadené linky, ale nikto nedvíhal. Nakoniec sa však ozval taký milý pán. Dohadovali sme sa ešte aj v piatok a upresňovali si informácie. Viem, že viacerým kolegyniam volali z ozbrojených síl, či nepoznajú aj ďalších zdravotníkov, ktorí by chceli pomôcť pri testovaní. Mne sa podarilo zohnať ešte jednu kamarátku, ktorá pôjde testovať v nedeľu, ale na iné odberné miesto,“ povedala nám pôrodná asistentka Monika, ktorá prišla robiť odbery počas celého víkendu.

Pôvodne však mala robiť odbery len v nedeľu, keďže v sobotu mala ešte zapísanú službu.

„V piatok mi volal ešte vojak, ktorý mal odberné miesto na starosti, či by som predsa len nemohla prísť aj v sobotu,“ povedala nám.

V práci jej vyhoveli, takže testovať bude počas oboch dní.

Sama priznáva, že víkend bude pre ňu náročný, keďže v pondelok nastupuje do práce.

Chcela však prísť pomôcť lebo to považuje za zodpovedné.

Zdravotníčka: 500 eur nehralo úlohu. Odmena však poteší

Ráno na odbernom mieste prebiehali ešte posledné prípravy.

Zdravotníci postupne prichádzali, člen ozbrojených síl všetko koordinoval a vysvetľoval administratívnym pracovníkom, ako majú vypĺňať dotazníky.

Súvisiaci článok Koronavírus: Odberné miesta v Prešove (celoplošné testovanie) Čítajte

S prípravami pomáhali aj zamestnanci školy.

Všetci sa ráno stihli ešte navzájom otestovať, našťastie, nikto nemal pozitívny výsledok antigénového testu.

S odoberaním pre verejnosť začali presne o siedmej hodine ráno.

Za celý deň budú mať štyria zdravotníci a dvaja administratívni pracovníci dve prestávky.

Na sebe však musia mať po celý čas ochranný odev, okuliare a respirátory.

Pri odoberaní vzoriek a vyhodnocovaní sa postupne prestriedajú.

Aj keď si už dopredu uvedomujú, že to bude náročné, veria, že to zvládnu.

„Prihlásil som sa, aby som prišiel pomôcť a dobrovoľníkov bolo celkom dosť, ako som počul. Určité obavy z nákazy tam sú, ale si myslím, že sme dobre chránení. Keď každý bude dodržiavať podmienky, tak by sa nemalo nič stať,“ povedal Samuel, ktorý registroval ľudí na testovanie.

Rovnako aj zdravotníci, ktorí robia odbery súhlasia, že sú dobre chránení.

„Prihlásila som sa preto lebo treba pomáhať. Ani som neváhala. Prihlásená som bola ešte predtým než boli výzvy. Momentálne som na rodičovskej dovolenke, takže je to taký relax a oddych od detí,“ povedala nám Lucia Pilárová, ktorá pracuje na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny a momentálne je na rodičovskej dovolenke.

Ponuka 500 eur u nej nehrala úlohu.

„U mňa určite nie. Ja som bola prihlásená už od začiatku. Ak bude, tak len poteší,“ povedala nám.

K nej sa pridala aj Monika Prienicová, ktorá pracuje v dialyzačnom stredisku v Prešove.

„Tiež som sa prihlásila kvôli tomu, že chcem pomôcť, lebo je veľmi málo nahlásených zdravotníkov,“ povedala.

Ľudia prišli pre istotu skôr

Ľudia sa začali schádzať ešte pred pol siedmou ráno.

Do siedmej už bol pred odberným miestom vytvorený rad, v ktorom bolo približne 30 ľudí.

„Prišla som asi o pol siedmej ráno, aby som nečakala dlho v rade. Radšej si počkám teraz, ako potom budem musieť čakať dlho. Testovanie vnímam pozitívne, no dúfam, že výsledok bude negatívny,“ smeje sa Adriana.

Testovanie privítala a prípadne obmedzenia pre ľudí bez testu nehrali v rozhodovaní úlohu.

„Už od začiatku som sa chcela ísť testovať. Mne bolo jedno, či to bude povinné alebo nepovinné, ja som tu chcela byť,“ vyslovila rozhodne.

Na otázku, prečo sa prišla dať testovať odpovedala: „A prečo nie? Ja neverím žiadnym hoaxom. Sama som zvedavá na výsledok, aby som vedela, na čom som a prípadne neohrozila mojich blízkych.“

Iní však neprišli na testovanie z vlastného presvedčenia.

„Zamestnávateľ mi dal podmienku, že keď nebudem otestovaný, tak nemôžem prísť do práce. Dobrovoľne tu nie som a prišiel som len kvôli zamestnaniu. Peniaze nám treba. Inak by som na testovanie ani nešiel. Aj tak nestihnú otestovať celé Slovensko. Je to trochu extrém, ktorý si niekto vymyslel a my budeme jak pajáci stáť a počúvať,“ povedal nám pán Berty.

Priznal, že sa obáva nakazenia pri čakaní v radoch.

„Čo som pozeral štatistiky nakazenia, tak je pozitívne testovaných cez 300 vojakov. Myslím, že sú tu obavy,“ dodal Berty.

Podobný názor a obavy z nakazenia mali aj ďalší. Testovať sa prišli len kvôli tomu, aby mohli ísť do práce.