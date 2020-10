Namiesto futbalového zápasu odbery z nosa. Tak to vyzeralo v Malom Šariši

V Sabinove sa črtá problém, vo Veľkom Šariši sú pokojní.

1. nov 2020 o 0:00 Michal Frank

ŠARIŠSKÝ REGIÓN. Situáciu s odberovým miestom pre testovanie na Covid-19 v sobotu úspešne vyriešila obec Malý Šariš, nachádzajúca sa neďaleko Prešova.

„Rozhodovali sme sa medzi futbalovým ihriskom a domom smútku. Obecný úrad neprichádzal do úvahy, nespĺňal kritériá. Rohodli sme sa pre futbalové ihrisko, kde máme ideálne podmienky,“ povedal pre Korzár starosta obce Malý Šariš Stanislav Mathia.

Šatne z unimobuniek tvoria optimálne zázemie pre zdravotníkov i administratívu, mali aj dosť miesta na veľké stany a sedenie pre ľudí v rozostupoch.

Nehovoriac o tom, že testovať ľudí v boji s „hnusobou“ v dome smútku by mohlo byť trochu nepatričné.

Preto jednoznačne zvíťazil variant s ihriskom, kde sa namiesto futbalového zápasu robili odbery z nosa. A to rovno zdvojene, vzniklo tam dvojlíniové odberné miesto.

Stany postavili už v piatok, nainštalovali aj osvetlenie. Obec zakúpila stojany s dezinfekciou,

V Malom Šariši sa okrem domácich budú v nedeľu ráno testovať aj robotníci z neďalekej stavby tunela Bikoš.

Pomohli sociálne siete

S personálom problém nemali.

„Hodil som na sociálnu sieť oznam, že zháňame dobrovoľníkov. Do troch hodín som ho stiahol, lebo sa už nahlásili administratívni pracovníci. Ťažšie to bolo so zdravotníkmi… Nakoniec sa to podarilo, aj vďaka sociálnym sieťam,“ podotkol Mathia.

Na futbalovom ihrisku všetko šliapalo ako hodiny. Domáci boli disciplinovaní, rad sa tvoril po mostík, nie dlhší.

„Celú obec sme rozdelili časovo, podľa rodinných domov. Vďaka tomu sa nevyskytujú rady, ľudia si to pochvaľujú,“ uviedol starosta, ktorý ľudí vyzval predtým cez obecnú stránku k účasti a zadal na ňu aj inštrukcie. Hoci situácia sa menila za pochodu.

Exstarosta žartoval

„Vidíme, že veľa ľudí nie je a ide to hladko. Priebeh je taký, aký má byť,“ pochvaľoval si organizáciu obyvateľ Malého Šariša Imrich Semančík. Pred rokmi bol v tejto obci starostom.

Na otázku, či sa nebojí výsledku testu, si pomohol anekdotou zo života: „Jedna starostka vravela: Vždy som si myslela, že som pozitívny človek a teraz to mám aj na papieri.“

V obci mali aj pozitívne testovaných. Podľa neoficiálnych údajov ich bolo zhruba toľko, koľko v susednom meste Veľký Šariš.

Veľký Šariš pokojný, málo pozitívnych

V tomto meste, ktoré leží len pár kilometrov od Prešova, bola situácia pokojná. Popoludní sa čakacie lehoty na testy výrazne skrátili.

Presvedčili sme o tom na prvom z piatich odberných miest.

Pred budovou ZUŠ blízko mestského úradu sa nachádzalo málo ľudí, na odbery ich čakalo asi päť.

„Zrána bolo viac ľudí, teraz je ich málo a ide to v pohode. Je to pokojné, nevyskytli sa nijaké incidenty,“ povedal nám člen občianskej hliadky.

Občania rešpektujú pravidlá, takže to ide hladko,“ pridal sa jeho kolega.

Napoludnie hlásil Veľký Šariš osem pozitívnych prípadov z necelých tisíc dvesto otestovaných.

V Medzanoch boli v predstihu

Mimoriadne pokojná situácia bola aj v susedných Medzanoch.

Pred odberným miestom čakal na výter jeden záujemca, ostatní už očakávali len výsledky.

Občanov testovali podľa podľa rodinných domov. Obecný rozhlas ich vyzýval, že môžu prísť aj skôr, pretože je pred odberným miestom málo ľudí.

Sabinov hlásil veľký záujem

Metropola Sabinovského okresu bola na tom v poslednom čase zle, čo sa týka výskytu ochorenia Covid-19.

Záujem o plošné testovanie pomocou antigénových testov bol veľký.

Na výter sa čakalo od pol hodiny do dvoch, podobne ako v Prešove. Ľuďom uľahčila situáciu samospráva, ktorá v pravidelných intervaloch na facebooku oznamovala, koľko ľudí čaká pred tým ktorým stanovišťom.

Značne to urýchlilo celý proces.

„Ide to rýchlo,” pochvaľovala si organizáciu mladá Sabinovčanka Jana, ktorá prišla na odbery s mamou Máriou. Zastihli sme ich na konci radu, ale v dobrej pohode. Obavy z testovania nemali.

Test im robili na Základnej škole Komenského, kde sa nachádzali až dve odberné miesta.

Inde sa ale stále tvorili dlhšie rady. Napríklad na odbernom mieste pri ihrisku, ale frontu sme zaznamenali aj v mestskej časti Orkucany.

Jedno z odberných miest vraj priveľmi vyskočilo

Viacerí Sabinovčania tŕpnu, ako testovanie v tomto okresnom meste dopadne.

Dopočuli sme sa, že jedno z odberných miest v Sabinove vykazovalo priebežne asi 40 percent pozitívne testovaných.

Od Sabinovčanov sme nato počuli, že sa táto informácia šíri, ale že to môže byť aj pletka. A že vraj jeden "okrsok" skutočne takto vyskočil, ale že to až 40 percent nebude.

V tejto chvíli ide zatiaľ o neoverený, neoficiálny údaj. Situáciu overujeme na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, ktorý je oprávnený podávať tieto informácie.

