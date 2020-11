V sobotu otestovali v Prešove 33-tisíc ľudí. Zdravotníkom chýbala strava

Nedeľa je pokojná, záujem klesol.

1. nov 2020 o 9:17 Michal Ivan

Zdravotníci v sobotu mali veľa práce až do večera. V nedeľu ráno prichádzali ľudia len sporadicky. (Zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Nedeľné ráno bolo oproti sobote v Prešove pre zdravotníkov pokojné.

Na najväčšom prešovskom sídlisku sa po otvorení miestností vytvorili len malé rady a ľudia boli otestovaní ihneď po príchode.

Za sobotu hlási Prešov ani nie jedno percento pozitívnych výsledkov testov.

Na viacerých odberných miestach narazili na problém. Zdravotníkom nezabezpečili stravu.

Prešov má za sobotu 305 pozitívnych testov

V sobotu sa prišlo v Prešove otestovať 32 786 ľudí v rámci 66 odberných miest.

Z toho 305 testov vyšlo s pozitívnym výsledkom.

„Všetkých, ktorí mali po odberoch pozitívny výsledok, prosíme, aby zodpovedne dodržali domácu 10-dňovú karanténu,“ prosí na sociálnej sieti primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová (KDH).

Na najväčšom prešovskom sídlisku Sekčov bolo nedeľne ráno veľmi pokojné.

Kým v sobotu ľudia stáli v dlhom rade už pred siedmou hodinou ráno, v nedeľu prišlo na dve odberné miesta do dvadsať ľudí a pred pol ôsmou už zdravotníci nemali čo robiť.

Podobná situácia bola aj na ostatných odberných miestach.

Ľudia prichádzali len sporadicky.

„Prišli sme sa otestovať, aby sme vedeli, na čom sme. Aj keď máme už viac ako 65 rokov, tak sme sa pre istotu boli pretestovať, či náhodou... Bývam hneď vo vedľajšej bytovke, takže som včera sledoval rad. Ten sa ráno tiahol niekoľko desiatok metrov pomedzi bytovky. Dnes som videl, že tu nikto nie je, tak sme prišli. Otestovaní sme boli behom chvíle,“ povedal nám jeden z otestovaných dôchodcov.

Záujem až do soboty večera

Dlhé rady boli v sobotu na ZŠ Sibírska, kde je až šesť odberných miest.

Medzi siedmou a ôsmou hodinou stáli v radoch niekoľko desiatok ľudí a tiahli sa až na vedľajšie ulice.

Na testovanie sa čakalo približne dve hodiny.

Záujem o testovanie bol až do sobotného večera, aj keď poobede a večer boli rady už o niečo kratšie.

Mestská polícia podvečer usmerňovala ľudí, aby sa presunuli do iných odberných miest, kde je menej ľudí.

Okolo deviatej hodiny už na viacerých odberných miestach nemali žiadnych záujemcov o testovanie alebo len minimum ľudí.

V sobotu ľudí odradili dlhé rady

V nedeľu ráno sa dlho nečakalo sa ani na ZŠ Šrobárova, kde ráno na siedmu hodinu prišlo do desať ľudí.

„Prišli sme dnes skoro ráno, lebo manžel je po nočnej. Včera sme nemohli. Chceme sa dať otestova,ť lebo chceme vedieť, na čom sme. Korona je tu už od marca a zatiaľ nič nevieme, tak preto. A samozrejme, aj preto, aby sme mohli ísť do práce,“ povedal pani Helena s manželom Jozefom, ktorí čakali prví v rade na otvorenie odberného miesta.

V sobotu odradili viacerých dlhé rady.

„Včera som sa chcel otestovať, ale keď som videl, aký dlhý je rad a že sa čaká tri hodiny, tak som sa otočil a išiel sa radšej prejsť do lesa. Dnes je to oveľa lepšie,“ povedal nám jeden z Prešovčanov.

Podobná situácia je v nedeľu po celom meste.

Rovnako aj na ZŠ Lesnícku prišlo za hodinu a pol od otvorenia odberného miesta iba päť ľudí.

Otvorených je aj dnes všetkých 66 odberných miest.

„Testovanie v Prešove zatiaľ prebieha bez výraznejšieho čakania. Nápor ľudí v porovnaní so sobotňajším ránom výrazne klesol,“ potvrdzuje radnica.

Zdravotníkom chýbala strava

V Prešove za sobotu zaznamenali viacero komplikácií.

Jednou z nich bol nedostatok certifikátov na odberných miestach, ktoré neskôr doplnili z iných miest.

„Aj dnes budú mestskí policajti nápomocní v prípade, že bude potrebné doplniť chýbajúce certifikáty, alebo iný materiál potrebný na testovanie,“ informuje prešovská radnica.

Problém zaznamenali aj zdravotníci. Podľa našich informácií na viacerých odberných miestach nebola pre zdravotníkov zabezpečená strava.

„Sme tu ako zdravotnícki pracovníci, všetko ide celkom v pohode, čo však nechápem, bolo povedané, že bude zabezpečená strava a voda. Nič sme nedostali. Pizzu, ktorú objednali policajti, sme si museli zaplatiť a vodu pijeme z umývadla. Nehovoriac o ochranných pomôckach, že máme málo rukavíc atď. Organizácia 0 bodov,“ komentoval jeden z diskutujúcich na sociálnej sieti pod príspevkom primátorky Andrey Turčanovej.

Podobné to bolo podľa našich informácií aj na ďalších odberných miestach.

Niekde pomohli aj zamestnanci školy a pre zdravotníkov navarili guľáš.

Administratívni pracovníci mali stravu zabezpečenú, čo potvrdila aj primátorka na sociálnej sieti.

Pochybenie vidí na strane armády.

„Aj ja som to dnes zistila, na krízovom štábe bolo povedané, že o vojsko a zdravotníkov sa stará armáda, tak my sme zabezpečili teplú stravu a bagetu pre administratívnych pracovníkov,“ reagovala na komentujúceho Turčanová.

Rovnaké informácie, že strava bude zabezpečená je aj na webovej stránke somzodpovedny.sk.

To potvrdila aj Turčanová. „Presne, veď to je štátna stránka, nám vraveli, že o našich úradníkov sa nepostarajú, len o zdravotníkov a vojakov, preto sme si my stravu zabezpečovali sami,“ komentovala primátorka.