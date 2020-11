Prednosta Höger: Podgurážený muž sa po pozitívnom teste otestoval opäť

Šéf prešovského okresného úradu monitoruje situáciu po oba víkendové dni.

1. nov 2020 o 13:53 Michal Ivan

PREŠOV. Situáciu pri celoplošnom testovaní sleduje aj prednosta Okresného Okresného úradu (OÚ) v Prešove František Höger.

Napriek menším incidentom je situácia pokojná a podľa neho všetky zložky testovanie zvládli.

Pri monitorovaní situácie narazili aj na kuriózny prípad.

Höger: Pripravenosť obcí je fantastická

Prednosta v nedeľu popoludní zhodnotil, že situácia v tomto regióne je podobná, ako na celom území Slovenska.

„V sobotu boli návaly a dlhé rady, v nedeľu sme si tiež obehli zopár dedín a situácia je oveľa pokojnejšia. Už sa ani nečaká. Teraz sme si prešli tri dediny, kde dezinfikovali odberové miestnosti. Dopoludnia to bolo pokojné, popoludní zrejme začne prichádzať viac ľudí. Možno si dnes dlhšie pospali, sledovali omšu. Popoludní počítame s tým, že ich príde viac,“ povedal počas obedňajšej prestávky Höger, ktorý je už druhý deň v teréne.

V sobotu prešiel smer Fintice, Torysa, Sabinov, Lipany a okolité obce.

V nedeľu stihol dopoludnia prejsť mesto Veľký Šariš, obec Terňa, Záhradné.

Popoludní sa chystá na smer Bajerov, Bzenov a ďalšie obce.

Prednosta zhodnotil, že pripravenosť obcí „je fantastická“. Vyzdvihol aj mesto Prešov, že spolu s armádou dokázali zabezpečiť všetkých 66 odberových miestností v krajskom meste.

„Aj keď bol krátky čas na prípravu, armáda robila deň noc v kuse za pomoci samospráv a nás, štátnej správy. Hodnotím to veľmi pozitívne,“ povedal Höger.

V Toryse sa podgurážený muž testoval dvakrát pozitívne

Priznal, že sa objavili aj drobné problémy.

„Menšie boli v sobotu ráno. Keď prišli niektorí administratívni pracovníci so zdravotníkmi a pretestovali sa, vyšli im pozitívne výsledky. Nebolo ich veľa, iba zopár. Bol to trošku problém, ale to sa ráno operatívne do hodiny vyriešilo. V réžii to mala armáda. My sme v okrese Prešov a v podstate ani v prešovskom kraji nezaznamenali veľké problémy. V okrese Svidník v obci Rovné bol problém so zdravotníkom, ale to sa tiež vyriešilo,“ dodal prednosta.

Všetkých pozitívne testovaných v odberných tímoch nahradili a všetko prebiehalo následne bez problémov.

Výnimkou bol jeden kuriózny prípad v okrese Sabinov.

„V Toryse prišiel nejaký pán, ktorý bol podgurážený. V obci mali dve odberné miesta. Keď prišiel na jedno, výsledok testu mal pozitívny. Následne šiel aj na druhé odberné miesto, kde mu tiež vyšiel pozitívny výsledok. Tento prípad už rieši polícia. Akonáhle zistil, že je pozitívny, mal ísť domov do karantény,“ povedal Höger.

Podľa prednostu riskoval, že nakazí aj ostatných ľudí.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) ešte počas týždňa upozorňoval ľudí, že v takýchto prípadoch ľudí čaká automaticky pokuta 1650 eur. Navyše má ísť aj o trestný čin šírenia nákazlivej choroby.

Okresný úrad zbiera aj údaje z nemocníc

Podľa prednostu okresného úradu je víkendová operácia dobre zvládnutá.

„Polícia aj naše krízové centrum poskytlo vojakom autá a chýbajúci materiál sa priebežne dopĺňa. Vojaci to robia fantasticky,“ povedal Höger.

Okresný úrad pomáha pri tejto akcii armáde. Rovnako budú poskytovať aj sumár testovaných za nemocnice, keďže armáda tieto informácie nemá.

„V nedeľu večer im k tým číslam, ktoré budú mať z odberných miest, pridáme čísla za nemocnice a domovy sociálnych služieb. Podobne aj z regiónu,“ vysvetlil.

Čísla sa budú zbierať až večer. Aktuálne má k dispozícii údaj z nemocnice v Bardejove. Tam bolo testovaných takmer 590 ľudí, z nich bolo 96 pacientov.

Po výsledkoch testov malo spolu osem ľudí pozitívny výsledok testov, štyria za personál a štyria pacienti.

Údaje o ďalších nemocniciach budú mať večer.