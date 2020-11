Tatran ukončil už druhú karanténu. Na európske súťaže si musia počkať

2. nov 2020 o 0:00 Ján Leško

PREŠOV. V priebehu jedného mesiaca museli hádzanári Tatrana Prešov dvakrát podstúpiť desaťdňovú domácu izoláciu.

Druhého októbra po pozitívnych testoch dvoch hráčov majstrovského tímu prvý raz.

Druhýkrát po testoch pred plánovaným odchodom na zápas druhého kola Európskej ligy do Portugalska.

Do Lisabonu na poslednú chvíľu necestovali

Pred stretnutím druhého kola EL na pôde Sportingu Lisabon dvadsiateho siedmeho októbra absolvoval Tatran Prešov povinné testovanie antigénovými testmi v Prešove.

To vykázalo osem pozitívnych prípadov v kádri, ktorý mal vycestovať do Portugalska.

„Aj v súvislosti so zápasom prvého kola Európskej ligy doma s francúzskym U.S.A.M Nimes, v ktorom sa v tíme nášho súpera pred i po našom vzájomnom zápase vyskytlo viacero pozitívnych testov Covid-19, dalo sa očakávať, že aj v našom tíme sa môžu vyskytnúť ďalšie pozitívne odhalenia. Nemalo zmysel snažiť sa ísť do Lisabonu s nejakým narýchlo pozliepaným mužstvom a riskovať, že po ďalšom testovaní v dejisku zápasu by muselo tam do desaťdňovej karantény. Následne Európska hádzanárska federácia zápas Sportingu s Tatranom odložila a naše mužstvo podstúpilo karanténu doma v Prešove,“ uviedol generálny manažér Tatrana Prešov Miroslav Benický.

Po dlhodobej nečinnosti pozor na zranenia

Počnúc pondelkom, avšak s výnimkou dvoch hráčov, môže káder slovenského hádzanárskeho šampióna opäť začať trénovať.

„Mať mužstvo dvakrát v jednom mesiaci v povinnej karanténe samozrejme narúša samotnú pripravenosť tímu, ktorý čakajú ďalšie zápasy v domácej súťaži i v Európskej lige a čoskoro zrejme aj v nadnárodnej SEHA Gazprom lige. Iste, nie sme jediní, ktorí sa musia s niečím takým vysporiadať. Mužstvo začne teda nanovo v obmedzenom počte síce trénovať, avšak po takomto tréningovom výpadku je nevyhnutné začať obozretne,“ tvrdil a dôvodil M. Benický.

„Dbať musíme predovšetkým na to, aby po dlhodobejšej tréningovej nečinnosti a následne po opätovnom zaťažení nedošlo k možným zraneniam hráčov. Predsa len, hádzaná je výbušný šport, aj s množstvom šprintov. Nuž a tie pilovať v domácom prostredí počas karantény hráči sotva mohli. Aby sme predišli prípadným zraneniam, bude nevyhnutné rozbiehať tréningový proces postupne a spočiatku hlavne obozretne.“

SEHA liga má odštartovať v novembri

Samozrejme, v Prešove budú čakať na nový termín odloženého zápasu Európskej ligy v Lisabone.

„Máme už zatiaľ predbežnú informáciu zo sídla SEHA Gazprom ligy, podľa ktorej sa už blíži aj štart nadnárodnej ligy,“ vyrukoval s aktualitou generálny manažér Tatrana Prešov.

„Ten by mal byť v okresanom zložení údajne v polovici novembra. Mali by byť vytvorené dve skupiny po štyroch mužstvách. Či sa štart uskutoční v odhadovanom termíne, bude ale záležať na aktuálnom vývoji situácie Covid-19 v krajinách účastníkov SEHA Gazprom ligy, predovšetkým ohľadne presunov na zápasy, či ich samotné uskutočnenie v jednotlivých dejiskách. To my ale ovplyvniť nedokážeme, akurát sa môžeme nádejať, že aj súťaže hádzanárov sa nanovo rozbehnú.“