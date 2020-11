Turčanová kritizovala meniace sa podmienky a zabezpečenie zo strany štátu

Prešovská primátorka: Pozitívny test malo necelé percento otestovaných.

1. nov 2020 o 16:11 Michal Ivan

PREŠOV. Primátorka Andrea Turčanová (KDH) v nedeľu popoludní zhodnotila situáciu v meste Prešov.

Kritizovala meniace sa podmienky a zabezpečenie personálu zo strany štátu.

Zdravotníkom chýbala strava a niektorým aj ochranné pomôcky.

V sobotu sa otestovalo 45 percent Prešovčanov

„Situácia je v nedeľu oproti sobote oveľa pokojnejšia,“ zhodnotila testovanie v nedeľu poobede na tlačovom brífingu primátorka mesta Andrea Turčanová (KDH).

„Ľudia v nedeľu veľmi málo využívajú možnosť otestovať sa bez čakania. Dopoludnia sa prišlo otestovať len 3220 ľudí, z toho má 35 ľudí pozitívny výsledok. Takže sa pohybujeme okolo jedného percenta,“ zhodnotila Turčanová.

Spresnili aj údaje za sobotu.

Otestovať sa prišlo 34 601 ľudí a z toho malo 344 ľudí pozitívny výsledok antigénového testu.

„Je to necelé jedno percento. K počtu, o ktorom sme hovorili, teda deti nad 10 rokov a dospelých, ktorí sa mali prísť otestovať, je v Prešove takmer 78-tisíc. Z nich využilo túto možnosť približne 45 percent už v sobotu,“ povedala primátorka.

Zdravotníci nemali stravu, chýbali aj pomôcky

„My sme sa snažili pre krátkosť času aj informačnými letákmi ľudí motivovať, aby sa prišli testovať podľa abecedy. Chceli sme aj navýšenie počtu okrskov, to sa nestalo. Dnešok ukazuje, že počet odberných miest bol v meste primeraný. Ja by som nemenila možno nič vo vzťahu k ľuďom, ale skôr smerom k zabezpečeniu personálu,“ povedala primátorka.

Podľa nej dochádzalo pri prípravách k rôznym dezinformáciám a požiadavky sa stále menili.

Preto museli v stredu objednávať ochranné pomôcky pre administratívnych pracovníkov a rovnako aj stravu.

„Výsledok bol taký, že armáda dostala suché balíčky a na zdravotníkov sa každý vykašlal. Tí nedostali stravu vôbec a museli si objednávať obed za vlastné finančné prostriedky cez donáškovú službu,“ povedala Turčanová

Administratívni pracovníci mali zabezpečenú teplú stravu s bagetou od mesta.

„Mohli sme to skoordinovať. Nechceli sme, aby naši pracovníci ostali na stravných lístkoch. Výsledok bol presne opačný. Naši mali teplú stravu aj s bagetami. Ak je to jeden tím, tak by mal mať rovnaký prístup k strave,“ povedala Turčanová.

Podľa nej bolo potrebné mať veci ujasnené na začiatku, aby sa nemenili počas posledných dní.

„Žiaľ, aj armáda dostala od svojho velenia vždy rozdielne informácie. To trošku spôsobilo chaos v zabezpečení našich odberných miest. Časť našich ochranných pomôcok sa nakoniec použila pre zdravotníkov, lebo tí neboli vybavení ochrannými štítmi a mali len rúška. Naše respirátory a naše ochranné štíty slúžili zdravotníkom,“ vysvetlila.

Mesto Prešov za ochranné pomôcky zaplatilo viac ako 12-tisíc eur.

Celú sumu potrebnú na prípravu odberných miest, vrátane požičiavania stanov a ďalších potrebných položiek, vyhodnotia až na krízovom štábe.

Turčanová: Vypisovať administratívu ručne je dvojnásobná robota

Aktuálne sa rozhoduje, či na Slovensku prebehne druhé kolo testovanie na každom mieste.

Pýtali sme sa, či je primátorka aj za druhé kolo testovania v Prešove.

„K tomu sa mi ťažko vyjadruje. Ten, kto rozhodol o tom, že dve kolá musia byť, asi vie, prečo to robí. Ja nie som epidemiológ. Takže neviem,“ odpovedala.

V druhom kole verí, že organizácia testovania sa zlepší.

„Ak to má byť len dva dni, tak buď zmeniť počet odberných miest, alebo aj zo strany štátu lepšie rozdeliť ľudí na odberné miesta,“ povedala Turčanová.

Do ďalších kôl testovania odporúča zlepšiť spôsob administrácie.

„Fyzicky trinásť hodín vypisovať ručne do vojenských kníh niečo a potom sa to následne aj tak bude musieť prepisovať do digitálnej podoby, je podľa mňa dvojnásobna robota. Ak by to bolo cez počítač, certifikát by sa tlačil na výstupe a všetky údaje by sa hneď odosielali na úrad verejného zdravotníctva. Takto by sme mohli mať ďaleko presnejšie čísla aj o tom, kto využil testovanie v meste Prešov a nie je tu hlásený alebo koľko cudzincov sa dalo otestovať,“ vysvetlila primátorka s tým, že tieto údaje sa zbierali, ale nie sú k dispozícii.

Primátorka aktuálne ešte nevedela, či bude vyžadovať certifikáty od zamestnancov úradu.

Riadiť sa bude pokynmi hlavného hygienika.

„Vraj to upravuje vyhláška hlavného hygienika, ktorá bola zverejnená v piatok večer. Zatiaľ som ju neobdržala, ale požiadala som pani riaditeľku úradu verejného zdravotníctva, aby mi ju zaslala v plnom znení. Na stránke som ju nenašla,“ dodala Turčanová.