Zomrel známy svidnícky pediater Aladár Šaláta

V meste sa pričinil o rozvoj zdravotníctva a výstavbu nemocnice.

2. nov 2020 o 13:32 Daniela Marcinová

SVIDNÍK. Známy svidnícky pediater a riaditeľ nemocnice Aladár Šaláta odišiel z tohto sveta vo štvrtok 29. októbra.

Spolu s Mironom Pribulom patril k prvej povojnovej generácii lekárov vo Svidníku.

Jeho aktívne roky boli spojené aj so zdravotníctvom v Bardejovských kúpeľoch, kde pôsobil v 80. rokoch.

O jeho živote i smrti informoval riaditeľ Štátneho archívu v Košiciach Richard Pavlovič.

Radil, liečil, robil osvetu aj presviedčal k očkovaniu

Lekár Aladár Šaláta sa narodil vo februári 1931 v dnes už nejestvujúcej obci Dobrá nad Ondavou, ktorá bola zaplavená pri výstavbe vodného diela Veľká Domaša.

Po štúdiu na prešovskom gymnáziu bol najprv poslucháčom medicíny v Košiciach, neskôr prešiel na Fakultu detského lekárstva Karlovej univerzity v Prahe.

Promoval v roku 1956 a hneď potom sa stal primárom detského oddelenia v tzv. barakovej nemocnici vo Svidníku.

„Bol vtedy jediným pediatrom v celom okrese. S mimoriadnym nadšením sa pustil nielen do materiálneho rozvoja zdravotníctva, ale najmä do osvety medzi rodičmi svojich pacientov. Presviedčal k očkovaniu, zaviedol detské poradne na dedinách,” spomína na neho Pavlovič v nekrológu.

Pričinil sa o výstavbu svidníckej nemocnice

Medzi rokmi 1958 a 1960 odišiel Šaláta nakrátko do nemocnice v Starej Ľubovni, kde založil detské oddelenie, no po krátkom pôsobení sa opäť vrátil na post primára do Svidníka.

„S týmto obdobím je spojený začiatok výstavby nemocnice vo Svidníku, ktorá by bez Aladára Šalátu nestála,” upresňuje riaditeľ štátneho archívu.

Začiatkom 70. rokov ho čakal kariérny postup a stal sa riaditeľom Okresného ústavu národného zdravia vo Svidníku.

Praxe sa nevzdal ani na dôchodku

Po nezhodách s tamojším straníckym vedením sa po jedenástich rokoch rozhodol odísť do Košíc, kde v rokoch 1982 až 1983 pôsobil ako primár detskej kliniky.

Veľké mesto však nebola jeho šálka kávy, a tak zakrátko odišiel do Bardejovských kúpeľov, kde zostal vo funkcii riaditeľa až do roku 1990.

„Aj tu po ňom ostala stopa v podobe dvoch nových pavilónov a propagácie kúpeľov vo svete,” pripomína Pavlovič.

S výkonom lekárskej praxe neprestal ani vo vyššom veku.

Už ako dôchodca bol lekárom v Gaboltove v okrese Bardejov, neskôr pôsobil ako revízny lekár opäť vo Svidníku.

Rusky aj anglicky hovoriaci turisti si ho môžu dokonca pamätať aj ako sprievodcu po Bardejovských kúpeľoch.

Posledné roky života prežil v špecializovanom zariadení v Zborove, kde nakoniec aj zomrel.

Nielen vyšetroval, ale aj písal

Aladár Šaláta po sebe zanechal stopu aj v podobe kníh, ktoré sám napísal.

Rôzne príbehy zo svojho detstva v Dobrej nad Ondavou, ale aj zo začiatkov lekárskej praxe priblížil v knihe Príbehy spod Ondavskej vrchoviny.

V publikácii Dobrá nad Ondavou – jej život a zánik zasa zachytil svoju rodnú obec.

Okrem toho uverejňoval texty v odborných pediatrických časopisoch či dennej tlači.

„Sám seba nazýval lekárskym stavbárom, no nebol len organizátorom, ale plnohodnotným pediatrom a prívetivým človekom. Česť jeho pamiatke,” doplnil Pavlovič.