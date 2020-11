Nebyť samospráv, plošné testovanie by nedopadlo dobre, mieni Kaliňák

Pred druhým kolom čakajú na reakciu vlády.

3. nov 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. Prvé kolo celoplošného testovania obyvateľstva na Covid-19 bolo skúškou aj pre obce a mestá.

Viacerí zástupcovia samospráv vyjadrili krátko pred víkendom obavy, či sa celá operácia Spoločná zodpovednosť podarí.

Ešte krátko pred štartom nebol dostatok zdravotníkov ani materiálneho zabezpečenia. Armáda a vláda boli často odkázaní na samosprávy.

Článok pokračuje pod video reklamou

ZMOS: Obce a mestá obstáli

„Samosprávy v skúške správnosti obstáli,“ uviedol v rozhovore pre Korzár Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Súvisiaci článok Namiesto futbalového zápasu odbery z nosa. Tak to vyzeralo v Malom Šariši Čítajte

„Keby mestá a obce tento víkend neboli súčinné viac, ako im to vyplývalo zo zákona a z úloh, je zrejmé, že toto testovanie by ani zďaleka nedopadlo tak dobre,“ vyzdvihuje postoj samospráv.

„Ukazuje sa, že v mnohých mestách a obciach by neboli zdravotníci, lekári, sestry, ak by primátori a starostovia nešli po osobnej báze a nežiadali ich o pomoc. Je jasné, že starostovia a primátori počas tohto víkendu boli aj tí, ktorí robili rozvoz, dovážali z iných obcí testovacie sety, ak chýbali, zabezpečovali stravu a všetko ostatné vrátane toho, že permanentne komunikovali s ľuďmi. V praxi dokázali, že vedia pomôcť štátu práve preto, že detailne poznajú životné situácie vo svojich mestách a obciach, na svojich uliciach.“

Ako pri kľúčovom referende

Podľa Kaliňáka išlo o podobný míľnik ako pri úspešnom referende o vstupe do Európskej únie v roku 2003.

„Dnes je nad slnko jasné, že ak by nezabrali samosprávy a nechodili s urnami po dedinách, tak sotva by bola účasť tých 52 percent.“

Zdôrazňuje, že mestá a obce nie sú rivalmi, ale partnermi vlády a ak sa štát chce posunúť, tak by mal čo najviac finančne aj kompetenčne posilniť samosprávu.

Čo žiadajú od vlády

Súvisiaci článok Združenie miest a obcí je v druhom kole skôr za lokálne testovanie Čítajte

Pred druhým kolom celoplošného testovania má ZMOS, ktoré zastupuje 95 percent samospráv, tri požiadavky na vládu.

„Tá prvá je, aby bezúročné pôžičky, ktoré samosprávam dali, boli čo najskôr preklasifikované na dotácie. Sme jediná krajina v Únii, kde samosprávy nedostali od štátu peniaze, ale pôžičku. Žiadame aj to, aby minister financií zrušil svoje piatkové rozhodnutie o tom, že dotácie pre malé obce v tomto roku nepôjdu. A zároveň žiadame vládu, že tak, ako my sme boli súčinní v zmysle ústavného zákona, tiež žiadame od vlády súčinnosť v tom, aby čo najskôr preplatila všetky výdavky, ktoré mali samosprávy v súvislosti s plnením týchto úloh,“ uvádza Kaliňák.

ZMOS: Treba zvážiť, čo s druhým kolom

Či má byť druhé kolo všade, prípadne len vo vybratých okresoch, alebo by bolo lepšie od neho upustiť, nie je podľa neho otázka na ZMOS.

Súvisiaci článok V Bardejove počet pozitívnych klesol, pripravení sú aj na tretie kolo Čítajte

„V každom prípade by sme chceli, aby rozhodnutie vlády bolo vyjadrením vôle odborníkov v tejto oblasti. Zároveň dávame do pozornosti to, že ak by sme mali ísť napr. na Oravu a do Bardejova, tam je personál mimoriadne vyčerpaný, pretože by to bolo tretie testovanie.“

Mesto Prešov kritizovalo pred testovaním, že nie sú zabezpečené potrebné veci. Podobne tak aj Košice.

ZMOS kritické hlasy vnímal. Pre samosprávy pripravil vlastný manuál, ktorý štyrikrát aktualizoval.

„Boli sme vo fáze, kedy sme mali veľa otázok a žiadne odpovede. Potom sme mali odpovede, ktoré sa rýchlo menili. Preto sme prebrali na seba iniciatívu a každý deň sme informovali samosprávy, posielali im vzorové dokumenty, šepkali im, dávali rôzne odporúčania. Bolo jasné, že ak máme byť čo najviac súčinní, ako by sme to potrebovali pre našich obyvateľov, tak sme si museli poradiť sami.“

Mestské časti chvália

Súvisiaci článok Primátorka Prešova: Máme málo miest a ešte menej zdravotníkov Čítajte

V tomto duchu považuje Kaliňák za oprávnené aj hlasy z bratislavských a košických mestských častí, ktoré podľa ZMOS odviedli výbornú prácu.

„Dokázali, že bez nich by magistráty v metropolách len ťažko zvládli celoplošné testovanie. A preto ministerstvo financií by čo najskôr malo ustúpiť od úmyslu rušiť mestské časti.“

Myslí si, že mestské časti majú svoj zmysel a opodstatnenie: „Potrebujeme ich kompetenčne upraviť, ale neznamená to, že ich treba rušiť. Práve teraz sa ukázalo, že excelovské tabuľky odborníkov sú úplne iné ako realita v samosprávach.“

Ako sa zariadia

Je komunál pripravený na druhé kolo celoplošného testovania?

„Najskôr čakáme na to, ako sa vláda postaví k našim požiadavkám. To bude obrovský signál ku všetkým mestám a obciam, akú úctu im vie centrálna vláda reálne preukázať. Starostovia budú zrejme aj na tento signál centrálnej vlády prihliadať,“ dodáva Michal Kaliňák.

Michal Kaliňák. (zdroj: TASR)