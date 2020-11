Niektoré školy pre pozitívne výsledky testov na Covid-19 neotvoria

Ako sú na tom po testovaní samosprávy.

2. nov 2020 o 16:51 Michal Frank

SVIDNÍK, STROPKOV, VRANOV NAD TOPĽOU, SABINOV. Samosprávy v okresných mestách na severovýchode Slovenska sa cez víkend naplno zapojili do príprav a realizácie celoplošného testovania na Covid-19.

„O to viac nás teší, že výsledky testovania nás neovplyvnili v ďalšom chode a príprave ďalšieho víkendu. V súčasnosti máme len jedného pozitívne testovaného zamestnanca a jeden zamestnanec je v karanténe,“ povedala hovorkyňa podduklianskeho mesta Svidník Kristína Tchirová.

Susedný Stropkov bol na tom podobne.

V karanténe sú dvaja ľudia z mestského úradu.

„Neovplyvní to negatívne fungovanie úradu,“ potvrdil hovorca mesta Stropkov Peter Novák.

Zaznamenali jednu pozitívne testovanú učiteľku.

Zatvorené školy vo Vranove

Iná situácia je vo Vranove nad Topľou.

„Z dôvodu pozitívneho výskytu ochorenia Covid-19 u zamestnancov materských škôl sú zatvorené od utorka 3. 11. tri mestské materské školy. Predpokladáme, že obnovenie prevádzky týchto materských škôl by malo byť 10. novembra,“ povedala pre Korzár vranovská hovorkyňa Eva Fedorňáková.

„Zároveň pozitívni sú aj zamestnanci Mestského úradu vo Vranove nad Topľou. Ide o zanedbateľný počet, chod úradu nie je ohrozený. Pozitívni zamestnanci sú na pandemickej PN a postupujú podľa nariadených pokynov,“ doplnila.

Situácia vo Svidníku

Vo Svidníku situáciu v školských zariadeniach ešte mapujú. Je zrejmé, že brány minimálne jednej z nich ostanú zatvorené.

„Naše školy a škôlky majú právnu subjektivitu a vo veciach uzatvorenia tried sa intenzívne radia s RÚVZ vo Svidníku. Na všetkých troch základných školách podľa aktuálnych informácií by mala byť uzavretá len jedna trieda na ZŠ Komenského. V troch materských školách by mali byť uzavreté len tri triedy na MŠ Ľ. Štúra,“ povedala pre Korzár hovorkyňa Tchirová.

Ivančová: Išli sme nad rámec požiadaviek

K víkendovému testovaniu sa vrátila aj primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová (nezávislá).

„Úlohou mesta bolo v spolupráci s príslušníkmi Ozbrojených síl Slovenskej republiky zabezpečiť odberové miesta, zabezpečiť administratívnych pracovníkov a postarať sa o nich. Je pravda, že informácie sa v priebehu týždňa menili, ale poučení z pilotného testovania v Bardejovskom okrese sme nič nechceli nechať na náhodu a zabezpečili sme sa aj nad rámec oficiálnych požiadaviek ochrannými pomôckami.“

Ako konkretizovala, kúpili dvesto ochranných overalov, rukavice, návleky, rúška aj štíty, a samozrejme litre dezinfekcie, dávkovače a rozprašovače. Zabezpečili teplú stravu nielen pre „mestských“ administratívnych pracovníkov, ale pre celý tím.

Logistika celej akcie bola podľa jej slov na všetkých deviatich miestach zvládnutá.

„Verím, že si to vedenie štátu všimlo a bude brať obce a mestá ako rovnocenných partnerov aj do budúcna,“ uviedla Ivančová.

Poďakovala sa všetkým, ktorí sa na hladkom priebehu testovania podieľali.

„Za zmienku stojí, že takmer 90 percent obyvateľov marginalizovanej skupiny bolo na testoch, všetci boli negatívni,“ podotkla.

„Som presvedčená, že bez totálneho nasadenia zamestnancov mesta by celá akcia nebola zvládnutá. Vždy sme však hľadali spôsob, ako veci vyriešiť. Sťažovanie by nikomu nepomohlo. Verím, že aj po tejto skúsenosti si vedenie štátu uvedomí silu a dôležitosť samosprávy a to nielen pre riešenie takýchto krízových projektov,“ dodala primátorka a pozvala občanov na druhé kolo testovania počas budúceho víkendu.

Sabinov: Výpadok ľudí nie je drastický

Koronavírus šarapatil aj v Sabinove.

Po pozitívnom testovaní na Covid-19 smerovalo do karantény niekoľko zamestnancov úradu i mestských materských škôl.

„Dôvod nie je len pozitívny výsledok, ale aj karanténa z dôvodu pozitívnej blízkej osoby zo spoločnej domácnosti,“ povedal nám prednosta Mestského úradu v Sabinove Martin Judičák.

„Výpadok nie je nijako drastický, na mestskom úrade ide o tri osoby z úradníkov a dve osoby z prevádzkových zamestnancov. V materských školách sú to tri učiteľky.“

Situáciu sabinovská samospráva zatiaľ zvláda. Niektorí zo zamestnancov v karanténe pracujú z domu, ostatní majú nárok na PN.