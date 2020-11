Goluža závidí kolegovi. Doma to ešte tých pár dní vydržím, vraví

Hádzanárov Tatrana po pauze telo trochu bolelo.

5. nov 2020 o 0:00 Ján Leško

PREŠOV. Hádzanári Tatrana Prešov sa po pozitívnych testoch na koronavírus u niektorých hráčov a absolvovaní dvoch nariadených karantén od pondelka znovu pripravujú.

Pod dohľadom licencovaného trénera prešovských mladších dorastencov Mareka Gernáta.

V živote niečo také nezažil

V podstate ale tréningový proces stále riadi, avšak iba diaľku, Slavko Goluža.

„Je to tak. Ja musím pokračovať v domácej izolácii, pripravil som ale tréningové plány, ktorými sa riadi zastupujúci tréner. Všetko, čo sa týka našej spolupráce, nateraz klape na sto percent. S Marekom som na diaľku v pravidelnom kontakte. Dbáme na to, aby po dlhšej dobe bez obvyklej tréningovej záťaže pracovali aj obozretne a dávky zvyšovali postupnými krokmi, aby sa vyhli prípadným zraneniam. Pravdu povediac, tímu či kolegovi Gernátovi momentálne závidím. Kým ja nesmiem opustiť prešovský byt, oni sa môžu voľne pohybovať, pracovať. Podobnú situáciu, byť takto izolovaný, som v živote nezažil. A za celý čas čo som trénerom Tatrana, nevynechal som vlastne jediný tréning, jediný zápas. Samozrejme, hoci žiadne príznaky koronavírusu som nepociťoval a ani teraz nepociťujem, nariadenia rešpektujem. Zhruba ten necelý týždeň to ešte nejako vydržím,“ tvrdil v telefonickom rozhovore Slavko Goluža.

Konečne sa môžu znova venovať svoje robote

S výnimkou dvoch pozitívnych hráčov, ktorí sú v karanténe, ostatní členovia kádra Tatrana sa už opäť pripravujú.

„Rozbeh bol trochu pomalší, behali sme, boli v posilňovni a na rad už prišli aj lopty,“ stručne zhrnul prvé tréningové dávky asistent kapitána mužstva Roman Carapkin.

„Spočiatku telo trošku bolelo, hoci sme ešte nešli naplno. Zakrátko to bude v poriadku a pôjdeme už zase v zaužívaných koľajach. A fakt, že s nami je zaskakujúci tréner, vôbec nepociťujeme. Za ten čas, čo nás trénuje Slavko Goluža, vieme už, čo máme každý robiť. Marek Gernát tak už len 'dozoruje' plány. Ani on však nás nemusí do ničoho nútiť. Všetci sme radi, že konečne sa môžeme venovať našej robote. A bodaj by sme čím skôr mohli prípravu zúročiť aj v súťažných zápasoch,“ dodal Carapkin.

V Prešove zatiaľ čakajú na náhradný termín zápasu 2. kola Európskej ligy so Sportingom Lisabon.

Podľa plánovaného harmonogramu súťaží by Prešovčania mali najbližšie odohrať v sobotu 14. novembra extraligový zápas v Nových Zámkoch a o tri dni neskôr doma privítať v 3. kole Európskej ligy rumunské Dinamo Bukurešť.