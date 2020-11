Z nefunkčného soľankovodu vytekala voda, vyrážala na povrch

V Solivare mohol vzniknúť nebezpečný úsek. Pozrite si fotografie.

6. nov 2020 o 0:00 Michal Frank

PREŠOV. V prešovskej časti Solivar, presnejšie v Soľnej Bani, prekvapila obyvateľov voda vytekajúca spod povrchu cesty.

Vyzeralo to, akoby praskol verejný vodovod. Overovali sme si to aj na Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ale tak to nebolo.

Neboli sme sami. Podľa miestneho poslanca Petra Krajňáka (Most-Híd) mali vodárne na miesto asi tri výjazdy, ale všetko bolo v poriadku.

Problém bol inde.

Prasknutý soľankovod

Voda vytekala zo soľankovodu.

Pri prácach na miestnej komunikácii bol zrejme poškodený a voda z neho sa dostala na povrch.

„Soľankovod nebol funkčný. Je to staré zariadenie, ktoré zvádzalo soľanku z gápľa do objektu Četerní,“ vysvetlil Peter Krajňák.

Výtok pochádzal z rúry, ktorá ktorá kedysi slúžila na pomoc pri ťažbe soli, ale slaný nebol.