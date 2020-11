Primátor Sabinova nemá doteraz oficiálne výsledky z plošného testovania

Repaský: V druhom kole budem tvrdší.

5. nov 2020 o 16:40 TASR

SABINOV. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR alebo Ozbrojené sily (OS) SR by mali podľa primátora Sabinova Michala Repaského (nezávislý) pracovať ďalej s dátami, ktoré získali v rámci prvého kola plošného testovania na ochorenie Covid-19.

Ako povedal, nemajú oficiálne výsledky za mesto Sabinov, majú však indície, že v jednom z odberných miest je lokálne ohnisko nákazy.

V okrese bolo počas uplynulého víkendu zistených 2,27 percenta pozitívne testovaných.

„Čo sa týka samotného mesta Sabinov, nemám žiadne oficiálne výstupy od armády alebo krízového štábu, čiže nevieme, koľko máme chorých. Pozitívni boli len poučení, keď dostali certifikát, že majú byť v karanténe a majú kontaktovať lekárov," uviedol Repaský.

Primátor: Po druhom kole budem žiadať výsledky

Podľa jeho slov musia konať kompetentní a pracovať so získanými dátami.

„Keď nebudeme vedieť efektívne a zmysluplne využiť získané dáta, tak potom načo to testovanie bolo, len na zistenie počtu? Kompetentný štátny orgán, či to bude MZ SR alebo armáda, by mal konať tak, že zabráni šíreniu nákazy ďalej. Samospráva bude súčinná, aby sa nenakazili ľudia v ďalších častiach mesta," zdôraznil Repaský.

„Súhlasím s vyjadreniami kolegov starostov a primátorov na Slovensku, že samosprávy informácie nemajú a nebyť nás, tak sa táto akcia skončí obrovským fiaskom. Prvé kolo nám ukázalo, že sme s desiatimi odbernými miestami v meste schopní zabezpečiť testovanie pre 9 206 osôb vo veku od 10 do 65 rokov. Mali sme účasť do 70 percent, ale sú to len neoficiálne údaje. V druhom kole budem trošku tvrdší a budem žiadať od vojakov, aby som mal na konci výstup, ktorý budem vedieť len ja a budem čakať na oficiálne výsledky," vysvetlil primátor.

Testovanie za 10 000 eur

Na ďalšie kolo testovania, ktoré sa má uskutočniť v sobotu a v nedeľu, sú podľa Repaského pripravení.

Prvé kolo ich podľa predbežných výpočtov stálo približne 10 000 eur vrátane stravy a odmien pre administratívnych pracovníkov. Ako povedal, verí, že im peniaze budú štátom refundované.

TASR sa pokúsi získať stanovisko OS SR a MZ SR.