Prešov sa pripravuje na víkendové testovanie. Skrátil sa čas na odbery

Zdravotníci budú mať stravu aj prestávky.

6. nov 2020 o 9:42 Michal Ivan

PREŠOV. V meste Prešov bude v sobotu a v nedeľu prebiehať druhé kolo celoplošného testovania na ochorenie Covid-19.

Uskutoční sa na rovnakých odberných miestach ako predošlý víkend.

Článok pokračuje pod video reklamou

Testovať sa bude od 8.00 do 20.00

Oproti predošlému testovaciemu víkendu budú odberové miestnosti otvorené kratšie.

Súvisiaci článok Koronavírus: Odberné miesta v Prešove (celoplošné testovanie) Čítajte

„V meste Prešov sa budú vykonávať testy na ochorenie Covid-19 na 66 odberných miestach, rovnako, ako počas prvého kola. Testovanie bude prebiehať v sobotu aj v nedeľu v čase od 8.00 do 20.00 hod. s výnimkou prestávok, ktoré budú v čase od 12.00 do 12.45 hod. a od 17.00 do 17.30 hod. Odberné miesta si môžu časy prestávok upraviť vzhľadom na aktuálnu situáciu. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci už o 19.30 hod., aby stihli testy vyhodnotiť,“ informuje hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Mesto odporúča, aby sa Prešovčania zúčastnili testovania na odbernom mieste v okrsku, v ktorom boli voliť počas posledných volieb do NR SR.

„Rovnako však môžete sledovať priebeh testovania na stránke somvrade.sk, kde si môžete pozrieť približný čas čakania na jednotlivých odberných miestach v reálnom čase. Údaje o naplnenosti odberných miest budú priebežne aktualizovať naši pracovníci. Informovať o počtoch čakajúcich na vašom odbernom mieste však môžete aj vy prostredníctvom web stránky somvrade.sk, kde vyplníte čas čakania a pomôžete tak ostatným záujemcom, ktorí sa ešte neboli otestovať,“ odporúča radnica.

Miestnosti sa budú dezinfikovať

Testovanie bude prebiehať za prísnych epidemiologických opatrení a všetky miestnosti budú dezinfikované.

Súvisiaci článok Turčanová: Kto rozhodol, že dve kolá musia byť, asi vie, čo robí Čítajte

Rovnako bude aj testujúci personál vopred otestovaný ešte pred začiatkom akcie.

Na dodržiavanie poriadku budú dohliadať príslušníci mestskej polície.

„Testovanie je dobrovoľné a môžu sa ho zúčastniť všetci obyvatelia vo veku od 10 rokov. Testovanie sa neodporúča ľuďom nad 65 rokov, ktorí trávia väčšinu času vo svojich domovoch a všetkým obyvateľom so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu,“ informuje radnica.

Problém so stravou pre zdravotníkov by sa nemal opakovať

Predošlý víkend sa objavili na viacerých odberných miestach v Prešove problémy so stravou pre zdravotníkov, čo vytýkala aj primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová (KDH).

Súvisiaci článok V sobotu otestovali v Prešove 33-tisíc ľudí. Zdravotníkom chýbala strava Čítajte

Mesto minulý víkend zabezpečilo podľa pokynov stravu a ochranné pomôcky pre administratívnych pracovníkov.

Pre zdravotníkov tieto veci mala zabezpečiť armáda.

Rovnaká informácia, že strava bude zabezpečená, bola aj na webovej stránke somzodpovedny.sk.

Z viacerých odberových miest napriek tomu zdravotníci hlásili, že jedlo si museli objednávať a zaplatiť sami.

Niekde zabezpečovali stravu zamestnanci škôl.

„Zdravotníci, ktorí pomáhali v odberových miestach, podpisovali dohody o vykonaní práce s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP v Ružomberku. Na základe toho im vyplýva nárok na vyplatenie cestovného príkazu, tzn., že im budú v prípade ich žiadosti preplatené náklady spojené so stravou a tiež ubytovaním,“ reagovalo na problém s nezabezpečenou stravou pre zdravotníkov v Prešove Ministerstvo obrany SR.

Tento víkend by sa už problém nemal opakovať.

„Mesto Prešov doplní chýbajúce ochranné pomôcky vrátane rukavíc, overalov a štítov pre všetkých administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov počas oboch dní testovania. Okrem toho radnica zabezpečí teplú stravu pre všetkých zdravotníkov, administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov.