Prešovský kraj dočasne zruší málo vyťažené prímestské spoje

Premávať nebudú od 10. novembra do odvolania.

6. nov 2020 o 13:50 SITA

PREŠOV. Zmeny v prímestskej autobusovej doprave v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) začnú platiť od utorka 10. novembra.

Spoje, ktoré momentálne cestujúci nevyužívajú, nebudú premávať.

Ako v tejto súvislosti uviedla Lea Heilová z tlačového referátu Úradu PSK, situácia, ktorá si vyžiadala zatvorenie škôl, viacerých prevádzok či nariadenie práce z domu pre mnohých zamestnancov, má výrazný vplyv na pohyb obyvateľstva.

Mnohé prímestské autobusy v kraji tak v súčasnosti nie sú využívané.

„Župa preto pristupuje k opatreniam,“ uviedla.

Pondelok v prázdninovom režime

V pondelok 9. novembra počas jesenných prázdnin budú autobusy prímestskej dopravy PSK premávať v bežnom prázdninovom režime.

Kraj od utorka 10. novembra do odvolania obmedzí výkon spojov, ktoré boli za posledné obdobie najmenej vyťažené.

„Pôjde napríklad o autobusy z Prešova do Giraltoviec, Chmeľova či Kojatíc. Dočasne zrušené budú aj niektoré spoje z Humenného do Prešova, Košíc, Sniny, Vranova nad Topľou a do Michaloviec,“ uviedla Heilová.

Prísne hygienické pravidlá

V súvislosti s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR je v Prešovskom kraji od 23. októbra zrušená aj premávka posilových spojov pre účel dopravy žiakov a študentov na internáty.

V autobusoch stále platí prísny hygienický režim.

Cestovať je možné iba s prekrytím horných dýchacích ciest, z dôvodu ochrany vodičov nie je povolené obsadzovať prvý rad sedadiel za ním.

„V rámci zvyšovania ochrany zdravia vodičov a zároveň pasažierov sa odporúča pri platení cestovného používať dopravnú kartu, aby čo v najmenšej miere dochádzalo ku kontaktu s hotovosťou. V rade je potrebné dodržiavať minimálne dvojmetrový odstup,“ dodala Heilová.

Zmeny pripravili dopravcovia v spolupráci so spoločnosťou IDS Východ a s odborom dopravy PSK.

Informácie o aktuálnej ponuke spojov môžu cestujúci sledovať na webových stránkach dopravcov alebo prostredníctvom www.cp.sk.