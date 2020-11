Na diplomovku v Cambridgei si vybrala obec Soľ. Britov zaujala exotika našich dedín

Architektka: U nás si stále postaví „kto chce, čo chce“.

10. nov 2020 o 0:00 Lenka Haniková

KATARÍNA ZAŤKOVÁ študovala na univerzitách vo Veľkej Británii a svoju diplomovú prácu venovala obci Soľ pri Vranove nad Topľou. Ak by sa jej projekt naplnil, vznikol by tam komplex pozostávajúci z komunitného centra, menšej farmy a slaných kúpeľov.

Architektúru a urbanizmus ste na magisterskom štúdiu absolvovali na univerzite v Cambridge. Aké to bolo?

- Bolo ohromujúce nachádzať sa v priestoroch, kde predtým pôsobili osobnosti ako Isaac Newton či Charles Darwin. Celé mesto a univerzita dýchajú históriou a tradíciami, ktoré idú ruka v ruke s najnovšími poznatkami. Univerzita aj mesto ponúkajú veľa možností, od kvalitného štúdia, až po zmysluplné trávenie voľného času. Vždy som sa tešila na takzvané formálne večere, keď sme boli oblečení v čiernych plášťoch a večerali sme pri sviečkach v krásnych historických sálach. Večera sa začala aj skončila modlitbou po latinsky.

Bolo ťažké sa tam dostať?

- Prihlášku som podávala spoločne so životopisom, predchádzajúcimi študijnými aj profesijnými referenciami a musela som popísať doterajšie úspechy. K tomu som priložila motivačný list a esej, v ktorej som načrtla, akej téme by som sa rada venovala počas magisterského štúdia. Na základe toho nás vybrali do ďalšieho kola, v ktorom nasledovalo interview.

Už vtedy ste vedeli, že sa budete v diplomovej práci venovať východnému Slovensku?

- Áno. Musela som sa hlásiť na univerzitu s vybranou témou, ktorá sa mohla časom zmeniť. V Anglicku je iný spôsob štúdia architektúry ako u nás. Po troch rokoch skončíte bakalára a musíte povinne odpracovať rok v nejakom architektonickom ateliéri. Potom sa môžete opätovne niekde prihlásiť na magisterské štúdium. Záleží to od univerzity, ale na Cambridge by ste mali mať premyslené, čomu sa budete v diplomovej práci venovať.

Prečo ste sa po skončení školy nevrátili na Slovensko?

- Rozhodla som sa Anglicko opustiť aj pre brexit. Nikto mi nevedel povedať, či sa mi anglická kvalifikácia uzná pre prácu v Európe. Keďže som už predtým pracovala v nemecky hovoriacich krajinách, bol to jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodla pre Nemecko. Navyše, spolupracujem s partnerom, ktorý je Nemec. Bol v tom teda aj súkromný dôvod.

Na jednej diskusii v Košiciach o odlive mladých ľudí z východného Slovenska ste povedali, že nechcete byť v Anglicku len jednou z miliónovej masy, chcete sa kreatívne realizovať a pomôcť krajine. Únik mozgov považujete za problém celého Slovenska. Prečo sa to podľa vás deje a prečo je to problém?