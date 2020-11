Molčan trénuje brankárov v akadémii Žiliny. Taká ponuka sa neodmieta

Na záver pôsobenia v Bardejove nespomína dobre.

11. nov 2020 o 0:00 Peter Cingel

BARDEJOV. Dušan Molčan je odchovancom bardejovského futbalu.

Dnes 33-ročný tréner brankárov v MŠK Žilina prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami Partizána a dlhé roky stál v bránke jeho treťoligového i druholigového mužstva.

Kariéru ukončil v Bardejovskej Novej Vsi.

Trúfali si aj na najvyššiu súťaž

„Od malička som mal kladný vzťah k športu a k futbalu zvlášť. Od rána do večera som sa hral s loptou, či to bolo na ihrisku alebo doma v izbe. Takmer celý svoj futbalový život som prežil v Bardejove. Postupne som si prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami, od prípraviek až k mužskému futbalu. Najradšej spomínam na žiacke obdobie, kde sme boli skvelá partia a takmer všetko, čo sa na Slovensku dalo vyhrať, tak sme vyhrali,“ vrátil sa k svojim začiatkom Dušan Molčan.

V áčku bol potom súčasťou mužstva, ktoré postúpilo do druhej ligy.

„Moje pôsobenie pri bardejovskom áčku začalo v štvrtej najvyššej súťaži. Vtedy bardejovský futbal nezažíval práve najlepšie obdobie. No postupne sme to vytiahli až do druhej ligy a neskromne si dovolím povedať, že ak by más vedenie udržalo pokope, tak sme sa mohli pozrieť aj do najvyššej súťaže. Na záver svojho pôsobenia v Bardejove nespomínam dobre z rôznych dôvodov, ku ktorým sa nechcem bližšie vyjadrovať.“

Odchod bol rýchly, ale i komplikovaný

Popri futbale stihol ukončiť aj strednú a následne vysokú školu. Rovnako si neustále zvyšoval trénerskú kvalifikáciu.