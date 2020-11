Dve kolá testovania spôsobili dopravcom problémy. Vypadlo im množstvo vodičov

Niektorí idú na doraz.

11. nov 2020 o 0:00 Michal Ivan

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Po dvoch kolách testovania vypadli vodiči viacerým dopravcom prímestskej dopravy.

Časť z nich bola pozitívne testovaná, iní zasa museli do karantény, lebo žijú v domácnosti s pozitívne testovanou osobou.

V niektorých regiónoch to spôsobilo problémy a museli vynechať aj niektoré spoje.

V meste Prešov vypadlo až 13 vodičov mestskej hromadnej dopravy (MHD).

Ak by nebol zavedený prázdninový režim, niektoré spoje by nemal kto šoférovať.

Článok pokračuje pod video reklamou

Eurobus na doraz. Najväčší výpadok má SAD Poprad

Súvisiaci článok Na východe po víkende vypadli zamestnanci úradom aj firmám Čítajte

Spoločnosť Eurobus po prvom kole testovania fungovala na doraz a vodičom boli zrušené plánované dovolenky.

Vo všetkých troch závodoch (Košice, Rožňava a Spišská Nová Ves) malo 15 vodičov pozitívny výsledok antigénového testu a 7 vodičov ostalo v karanténe z dôvodu pozitívneho testu príbuzných.

„Po druhom kole máme v Košiciach a v Rožňave po dvoch pozitívnych, v Spišskej Novej Vsi nikoho. Tým, že sa nám už časť vodičov z karantény vrátila, sme približne na tom istom stave, ako sme boli pred týždňom. Naďalej vodiči nemajú možnosť čerpať si dovolenky a pracujeme na doraz,“ informovala nás Eva Čermáková, vedúca odboru prímestskej a mestskej dopravy spoločnosti Eurobus.

Problémy zaznamenali aj v spoločnosti SAD Poprad, ktorá na celkovú prevádzku potrebuje takmer 200 vodičov.

Zabezpečuje prímestskú autobusovú dopravu na území Prešovského samosprávneho kraja (PSK), prevažne v podtatranskej oblasti v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča a v týchto okresných mestách zároveň vykonáva aj MHD.

„Skutočnosť, že testovanie zamedzí nástup do práce niekoľkým zamestnancom, sme predvídali. Pri určitom počte sa tieto výpadky dajú riešiť zo zodpovednosti k cestujúcej verejnosti náhradnými vodičmi. Už minulý týždeň po prvom kole sme museli upraviť plán zaradenia vodičov. Avšak po tomto druhom kole je celkový výpadok vodičov až na úrovni 20 percent, a to nielen z priamej pozitivity, ale aj karanténou z dôvodu kontaktu s inou osobou,“ informovala generálna riaditeľka SAD Poprad Marianna Krajčová Gočová s tým, že na možné riziká upozorňovali vopred.

Niektoré spoje vynechali

Súvisiaci článok V okresoch Poprad, Levoča a Kežmarok bude jazdiť 15 nových autobusov Čítajte

Pre SAD Poprad sú práve vodiči kľúčovými zamestnancami, keďže aj na celom Slovensku je ich nedostatok.

Niektoré spoje preto vynechali.

„Pokiaľ budú opatrenia nastavené takýmto spôsobom, tak tomu nemáme možnosť zabrániť, aby sa výpadky v tomto rozsahu neopakovali. Je to však na škodu dopravnej obslužnosti v regióne, lebo z týchto objektívnych dôvodov niektoré spoje budú vynechané,“ vysvetľuje generálna riaditeľka s tým, že za vzniknuté problémy sa ospravedlňujú.

Cestujúcich ubezpečujú, že vykonávajú nepretržite aj dennú dezinfekciu vozidiel.

Vzhľadom na výpadok vodičov nám vynechanie spojov potvrdila aj hovorkyňa PSK Daša Jeleňová s tým, že problémy sú minimálne.

„Preskupením vodičov v čase výkonov dochádza k vynechávaniu malého počtu spojov najmä v čase dopravného sedla, kedy je počet cestujúcich nižší. Ale taktiež vynechané spoje obsluhuje iný spoj, ktorý zachádzaním, zberom neobslúžených zastávok zabezpečí dopravu pre cestujúceho,“ informovala Jeleňová.

Situácia sa každým dňom vyvíja a od stredy, vzhľadom na príchod vodičov z karantény, sa predpokladá plný jazdný výkon.

Problémy hlási v Starej Ľubovni BUS Karpaty

Súvisiaci článok SAD Humenné má nové autobusy za vyše dva milióny eur Čítajte

Dopravca SAD Humenné jazdí podľa platných cestovných poriadkov, nevynecháva spoje a plní jazdné výkony podľa plánovaných cestovných poriadkov a bez dopadu na dopravnú obslužnosť obyvateľov obsluhovaného územia.

Obmedzenie spojov zatiaľ nehrozí.

„Po celoplošnom testovaní u nás je mierny výpadok vodičov, ešte to zvládame. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Držme si palce, že Covid-19 ustúpi a doprava sa nezastaví. Školské spoje premávajú,“ informovala Anna Bačíková, členka predstavenstva a riaditeľka závodu SAD Humenné, OZ Vranov n/T.

V SAD Humenné je po plošnom testovaní výpadok vodičov na úrovni 4,5 %.

Rovnako aj SAD Prešov plní cestovné poriadky a jazdí bez dopadu na plánovanú dopravnú obsluhu.

Výpadok je na úrovni štyroch percent.

„Komplikovanejšia situácia je v BUS Karpaty v Starej Ľubovni, kde síce jazdia podľa cestovných poriadkov, ale je tam výrazný výpadok vodičov,“ informovala nás Jeleňová.

V spoločnosti BUS Karpaty zaznamenali výpadok na úrovni 16,7 %.

Dopravnému podniku vypadlo 13 vodičov

Mierne problémy nastali aj v Dopravnom podniku mesta Prešov (DPMP).

Po prvok kole testovania bolo pozitívne testovaných šesť zamestnancov, z toho štyria vodiči a šesť zamestnancov, z nich 4 vodiči, ostali v karanténe z dôvodu nariadenej karantény.

Po druhom kole bol pozitívne testovaný jeden vodič a v nariadenej karanténe boli ďalší traja vodiči MHD.

Za dve kolá testovania im tak vypadlo spolu 13 vodičov.

Napriek tomu sa im podarilo vypraviť všetky spoje.

„Vzhľadom na to, že od 27. 10. 2020 máme výpravu ako v prázdninový pracovný deň, problém nemáme. Pokiaľ by sme mali výpravu ako počas pracovného dňa, problém by určite nastal,“ hovorí predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ DPMP Martin Jaš.

Dopravca vyžaduje od zamestnancov aj certifikáty z plošného testovania alebo výsledky PCR testov.

V podniku neevidujú žiadneho zamestnanca, ktorý by sa nezúčastnil testovania a z toho dôvodu by nemohol nastúpiť do práce.

Výpadok vodičov u verejných dopravcov SAD Poprad – 20 % BUS Karpaty – 16,7 % SAD Humenné - 4,5 % SAD Prešov - 4 % Výsledky testovania v DPMP 1. kolo (31. 10. 2020 - 1. 11. 2020) Počet pozitívnych: 6 z toho 5 vodičov MHD Karanténa: 6 z toho 4 vodiči MHD 2. kolo (7. 11. 2020 - 8. 11. 2020) Počet pozitívnych: 1 vodič MHD Karanténa: 3 vodiči MHD