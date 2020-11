Bardejovská radnica chce v súvislosti s prepúšťaním rokovať s Trim Leader

Uvoľnené priestory ponúkla záujemcom.

11. nov 2020 o 16:06 TASR

BARDEJOV. Bardejovská samospráva chce rokovať so spoločnosťou Trim Leader, a. s., ktorá sa rozhodla v meste zrušiť svoju výrobu poťahov do automobilov.

O prácu príde 356 ľudí.

Ako uviedol hovorca mesta Štefan Hij, firma mesto informovala o plánoch svojej reštrukturalizácie listom 2. novembra.

„Ako hlavný dôvod uviedla znižovanie objemov zákaziek a pracovnej záťaže v dôsledku dopadov globálnej krízy Covid-19. Samospráva s ľútosťou túto skutočnosť zobrala na vedomie. Samozrejme, že to ovplyvní zamestnanosť v meste a okrese, ale do rozhodnutia súkromnej spoločnosti samospráva ako orgán verejnej správy vstupovať nemôže. Aj napriek tomu sa na budúci týždeň uskutoční pracovné rokovanie so zástupcami spoločnosti, kde sa budú prejednávať dosahy tohto rozhodnutia a zrejme odznejú aj návrhy na ich zmiernenie," uviedol Hij.

Ako ďalej povedal, samospráva rokuje s potenciálnymi záujemcami o prenajatie uvoľnených priestorov.

„V tejto chvíli je o tom však predčasné hovoriť konkrétnejšie," skonštatoval Hij.

Chcú len jeden fungujúci závod

Spoločnosť Trim Leader, ktorá prevádzkuje závody na výrobu poťahov do automobilov v Bardejove a v Košťanoch nad Turcom v okrese Martin, plánuje prepustiť celkovo 426 ľudí.

V Bardejove ide o 356 zamestnancov a v Košťanoch nad Turcom príde o prácu približne 70 ľudí z celkového počtu 557.

Ako uviedla Annika Wiertz zo skupiny Adient, do ktorej spoločnosť Trim Leader v rámci divízie Automotive Experience patrí, oba závody sú podľa jej slov v súčasnosti málo využívané a nie sú dostatočne konkurencieschopné z hľadiska nákladov.

Chcú mať preto jeden fungujúci závod a nie dva čiastočne využívané.

Dotácie

Spoločnosť v Bardejove pôsobí v priestoroch hnedého priemyselného parku.

V roku 2019 jej bola z regionálneho príspevku pridelená na úhradu prevádzkových nákladov - nájmu a energií, ako aj mzdových výdavkov pre nových zamestnancov prijatých v rámci projektu dotácia vo výške 99 220 eur.

Minulý rok firma celkovo prijala 91 ľudí, z toho polovicu z úradu práce.

Mestskému podniku Bapos bola zároveň pridelená dotácia od vlády vo výške 120 000 eur na inštaláciu klimatizácie v objekte, v ktorom spoločnosť Team Leader sídli.

Prepúšťanie do mája budúceho roka

Ako uviedla Mária Hrehová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, hromadné prepúšťanie z oblasti týkajúcej sa výroby ostatných motorových dielov bolo nahlásené v októbri na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine.

„Počet ohrozených zamestnancov je 450. Plánovaný začiatok hromadného prepúšťania je 21. novembra 2020 a plánované ukončenie 1. mája 2021," povedala Hrehová.