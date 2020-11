V Malej Domaši vznikne oddychová zóna, v pláne je i lodenica

Chýbajú parkoviská, kanalizácia aj vodovod.

11. nov 2020 o 17:27 TASR

Takto by to mohlo v budúcnosti vyzerať na Domaši. (Zdroj: vizualizácia - archív)

MALÁ DOMAŠA. Jedným z projektov, ktorými chcú obce v okolí vodnej nádrže Domaša podporiť rozvoj cestovného ruchu, je vznik lodenice a vodného vleku v katastri obce Malá Domaša v okrese Vranov nad Topľou.

Predzvesťou investičnej akcie s predpokladanými investičnými nákladmi v hodnote jedného milióna eur je vybudovanie oddychovej zóny na brehu vyrovnávacej nádrže v katastri obce, s budovaním ktorej samospráva v týchto dňoch začala.

Článok pokračuje pod video reklamou

Časť prác ešte tento rok

Ako povedal starosta Malej Domaše Jaroslav Makatúra (Smer-SD), oddychovú zónu s tromi altánkami, premosteniami odvodňovacími kanálmi, ihriskami a kultivovanou zeleňou sa podarí vytvoriť vďaka externým finančným zdrojom a spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP).

Súvisiaci článok Obce z okolia Domaše chcú stimuly, žiadosť im požehnal kňaz Čítajte

„Ministerstvo životného prostredia nám podpísalo na 13 rokov zmluvu o prenájme pozemku, 50 000 eur obec získala od ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v rámci najmenej rozvinutých okresov a najnovšie nám cez výzvu pre región poskytol 30 000 eur aj Prešovský samosprávny kraj," priblížil s tým, že celkové náklady na terénnu úpravu niekoľko desiatok rokov neupravovaného areálu, výstavbu altánkov, premostení a oplotenia odhaduje na viac ako 80 000 eur.

Kým terénne úpravy a oplotenie by mali byť hotové do konca roka, altánky a premostenia v areáli pribudnú až začiatkom roka 2021.

Dôvodom sú obmedzené kapacity dodávateľa spôsobené pandémiou nového koronavírusu.

Prenájom za euro

Na to, aby obec projekt rekreačno-oddychovej zóny vrátane lodenice s požičovňou kajakov a vodného vleku vybudovala v jeho úplnosti, je podľa Makatúru potrebná dohoda so SVP o prenájme pozemkov obciam v okolí Domaše za symbolické jedno euro, ktorá by mala vzísť z pripravovaného memoranda.

Ako vyplynulo z jeho slov, malo by ísť o precedens slúžiaci na podporu rozvoja cestovného ruchu pri vodnej nádrži, ktorý, ak sa osvedčí, by v budúcnosti mal byť aplikovaný na všetky vodné nádrže na Slovensku s potenciálom turizmu.

Chýba vodovod a kanalizácia

V druhej etape projektu oddychovo-rekreačnej zóny v katastri obce Malá Domaša by tak následne v zriadenom areáli mali pribudnúť ihriská, sociálne zariadenia, chodníky a kultivovaná zeleň, vyvrcholením je potom i vodný vlek.

Základom na rozvoj turizmu v okolí vodnej nádrže Domaša vrátane vyrovnávacej nádrže Malá Domaša je však podľa Makatúru vybudovanie kvalitnej infraštruktúry.

„Nechýbajú tu len kvalitné cesty či parkoviská, ale najmä vodovod a kanalizácia," uzavrel.