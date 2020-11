Testovanie na Šariši: O ďalšom kole v Lipanoch rozhodol jediný pozitívny test

Primátor: Nie som nadšený.

12. nov 2020 o 0:00 Michal Ivan

PREŠOV. Čísla z druhého kola plošného testovania na nový koronavírus samosprávy postupne zverejňujú na svojich webových stránkach.



Menovitý zoznam miest a obcí, ktorých sa tretie kolo testovania bude týkať, nateraz nie je známy. Ani okresné úrady nedisponujú presnejšou agendou.

Už teraz sa však dá predpokladať, že v okrese Sabinov pretestujú aj dve mestá.

O tom, že sa Lipany pretestujú aj v treťom kole, rozhodol jediný pozitívny test.

V Sabinove sú pripravení

V okrese Sabinov bola o čosi horšia situácia oproti zvyšku Slovenska už po prvom kole testovania, keď antigénové testy zachytili až 2,27 % pozitívnych prípadov.

Po druhom kole klesol podiel pozitívnych v okrese na 0,85 %.

Dve mestá z tohto okresu by sa mali dostať aj do tretieho kola testovania.

V meste Sabinov sa v prvom kole prišlo otestovať 6 352 ľudí, z toho bolo 202 pozitívnych, teda 3,18 %.

Po druhom kole tento podiel klesol na 1,22 %.

Samosprávu zatiaľ nikto nekontaktoval, informácie majú len z médií.

„Predpokladáme, že sa bude tretie kolo týkať aj mesta Sabinov, ale v tejto veci nás ešte nikto nekontaktoval, preto bližšie informácie momentálne nevieme uviesť. Mesto Sabinov je pripravené poskytnúť potrebnú súčinnosť tak, ako pri oboch doterajších kolách testovania. Momentálne všetky náklady zhromažďujeme a pripravujeme na verifikáciu okresnému úradu. Približné náklady na obe kolá testovania sú v sume 12 000,“ informoval nás referent pre styk s médiami mesta Sabinov Juraj Vrábel.

Rozhodol jeden pozitívny test

Po prvom kole vyššiu mieru pozitívne testovaných (1,89 %) vykazovalo aj mesto Lipany.

V druhom kole bolo na štyroch odberných miestach v meste otestovaných 3 252 osôb, z toho pozitívnych bolo 33.

Podiel pozitívne testovaných je 1,01 % a zdá sa, že mesto sa do tretieho kola tesne dostane.

Rozhodol o tom jeden pozitívny výsledok testu.

„Myslím si, že ani tak nejde o to, či máme o jedného pozitívneho viac alebo menej. Už dlho si kladiem otázku, že ak tu máme pandémiu a máme ju aj v Lipanoch, tak 33 pozitívnych nie je pandémia. Ale viem určite, že pozitívnych je aj v Lipanoch oveľa viac,“ reagoval primátor Lipian Vladimír Jánošík (Hlas-SD) s tým, že podľa neho má plošné testovanie antigénovými testami slabú výpovednú hodnotu.

Jánošík: Nie som nadšený, no nebudem bojkotovať

Ďalšie kolo testovania nevníma veľmi optimisticky.

„Nie som z toho nadšený, ale bojkotovať alebo robiť antikampaň nebudem. V nejakom treťom kole by sme sa mali zamerať cielene. Ak by sme mali zoznam pozitívnych v Lipanoch, ale my z nejasných dôvodov nemáme prístup k zoznamom, myslím, že by sme videli lokalitu, kde prevažujú pozitívni,“ myslí si Jánošík s tým, že vďaka zoznamom by mali prehľad o uliciach, bytových domoch alebo firmách, kde je viac pozitívnych.

Podľa štatistiky prišlo v druhom kole testovania o niečo viac ľudí oproti prvému.

„Možno aj preto, že viac využili nedeľu v Lipanoch a nečakali v dlhých radoch v sobotu, alebo nešli do susedných obcí. Ale hlavne preto, že každému záleží na zdraví. Ak to všetko má zmysel, tak prídu stále, ale ak nie, záujem klesne,“ hovorí primátor.

V súvislosti s tretím kolom ich taktiež nikto nekontaktoval.

Tretie kolo by malo byť aj v Jarovniciach

V okrese sa bude testovať aj napríklad obec Jarovnice.

Na celoplošnom prvom kole testovania sa v obci zúčastnilo 3 921 ľudí. Pozitívny výsledok testov malo 61 ľudí, teda 1,56 percenta.

K pozitívne testovaným sa pridalo v druhom kole ďalších 51 ľudí z vyše 3 848 testovaných.

„Spadáme nad to jedno percento. My máme 1,33 % pozitívne testovaných. O treťom kole nemáme žiadne informácie. V obci to zatiaľ zvládame. Všetci sú v karanténe, ale niektorí to nechcú dodržiavať, tak musíme urobiť nejaké opatrenia. Väčšina však karanténu dodržiava,“ povedal starosta Florián Giňa (SRK).

V Zborove by mali testovať štvrtýkrát

V okrese Bardejov sa konalo už tretie kolo testovania.

V pilotnom testovaní bolo v okrese 3,25 % pozitívnych prípadov, po prvom kole celoslovenského testovania 1,67 % a po druhom celoslovenskom kole 0,83 %.

V meste Bardejov klesol po poslednom testovaní podiel pozitívne testovaných na 0,72 % (predtým 1,53 a 2,89 %).

Štvrtýkrát sa by sa tak v meste Bardejov testovať nemalo.

Štvrté testovanie by však mohla absolvovať najväčšia obec v okrese. Vyšší podiel pozitívne testovaných totiž zaznamenali v Zborove.

Uplynulý víkend tam bolo otestovaných 1 647 ľudí, z ktorých bolo 32 pozitívnych a podiel infekčných tak predstavuje 1,94 %.

Predošlé kolo to bolo 2,57 % a počas pilotného testovania až 3,41 %.

Krajské mesto zaznamenalo dobré výsledky

V okrese Prešov po druhom kole testovania klesol počet pozitívne testovaných z 0,85 % na 0,44 %.

Krajské mesto a rovnako ani mesto Veľký Šariš sa nebudú musieť tretieho kola plošného testovania zúčastniť.

Prešov klesol z vyše jedného percenta po druhom kole na 0,42 a o čosi lepšie výsledky má aj Veľký Šariš (z 0,83 % na 0,3 %).

Podobné výsledky mali aj ďalšie obce, napríklad Ľubotice alebo Župčany.