Archeológ: Hrady síce opravujeme, ale tie nežijú

Michal Keruľ chcel odhaľovať poklady histórie, teraz ich pomáha strážiť.

28. nov 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

MICHALA KERUĽA priviedla k štúdiu archeológie láska k histórii a inšpirácia filmovými trhákmi. Mal možnosť zúčastniť sa rozličných vykopávok nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a byť svedkom i autorom viacerých zaujímavých výskumov, z ktorých niektoré sám viedol. Časom si však uvedomil, že odkrývať hradné tajomstvá nestačí, pokiaľ sú samotné objekty prázdne a bez života. Založil preto organizáciu Strážcovia pravých pokladov storočí. Ak práve neučí v základnej škole, cestuje s ňou po Slovensku a prezentuje život a remeslá v dávnych dobách.

Čo pre vás osobne história znamená a kedy ste sa rozhodli, že jej venujete svoj život?

- V prvom rade to pre mňa znamenalo dobrodružstvo. Zdá sa mi, že to bolo odvodené aj od niektorých filmov, ktoré som videl. Najprv to bol Indiana Jones, potom skôr Jurský park, kde sa mi veľmi zapáčilo odkrývať kostry dinosaurov. Utkvelo to vo mne a povedal som si, že budem archeológom. To bolo na strednej škole, mal som teda jasný cieľ, čo idem robiť. To mnohým stredoškolákom chýba – cieľ. Najviac som chcel ísť na klasickú archeológiu, teda Rím, Grécko, to bolo také pestré a dobrodružné. Síce to nemalo nič s dinosaurami, ale malo to do činenia s históriou, a to bolo moje, vedel som, že to bude moja srdcovka.

Podarilo sa vám počas školy cestovať?

- Pravdaže, to sme mali v náplni práce. A to ma aj oslovilo. Bol som pozrieť na antické skvosty v Grécku a na Blízkom Východe, navštívil som Perzskú ríšu priamo v Iráne a podobne.

Ako to na výskumoch vyzerá, čo všetko ste zažili?

- Ak si predstavíme takú študentskú archeológiu, môže to vyznieť romanticky. Na výške to také aj bolo. My sme zažili prekrásne chvíle. Boli sme partia takých troch zlatokopov a vedeli sme si vykopávky spestriť všelijakými výtržnosťami, napríklad sme sa hrali na neandertálcov v pravekých jamách, triafali špachtľami do profilu... Skrátka bola to pre nás (ne)vedecká zábava. Cez leto sme mali za úlohu ísť na prax a zapojiť sa do výskumu, kde sme nadobúdali skúsenosti. A postupne sme zisťovali, že to pre niektorých nie je správna cesta, lebo je to ťažký chlebík.

Realita býva napokon často iná ako romantické predstavy z filmov. Ako teda vyzerá taká bežná práca archeológa?