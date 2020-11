V Prešove nahradia tradičné vianočné stánky originálnym nápadom

Atmosféra Vianoc v centre mesta zostane.

12. nov 2020 o 11:08 Michal Ivan

Centrum Prešova by aj tento rok malo dýchať vianočnou atmosférou. (Zdroj: Michal Ivan)

PREŠOV. Tradičné vianočné stánky tento rok v Prešove otvorené nebudú.

O vianočnú atmosféru a obľúbené nápoje či špeciality by však obyvatelia ani návštevníci krajského mesta nemali prísť.

Vianočné pochúťky sa presťahujú z pešej zóny priamo pred reštaurácie a kaviarne.

Pripravujú aj nové prekvapenia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Atmosféra Vianoc v centre Prešova zostane

Viaceré samosprávy v súvislosti s druhou vlnou šírenia nákazy uvažujú nad tohtoročnou organizáciou vianočných trhov.

Niektoré mestá už ohlásili ich zrušenie alebo hľadajú vhodné alternatívy.

Súvisiaci článok V Prešove sa začali Pohodové Vianoce. Ľudia sa tešia z nového sedenia Čítajte

„Nepriaznivý vývoj pandemickej situácie na Slovensku, ako aj sprísňujúce sa hygienické a bezpečnostné opatrenia z úrovne štátu a hygienikov nám tento rok neumožnia otvoriť obľúbené vianočné trhy. Nariadenia sa neustále menia, preto nevieme predpokladať, čo nastane v decembri. Prevádzkovať predajné stánky s občerstvením či vianočnými výrobkami vzhľadom na aktuálne obmedzenia, žiaľ, nebude možné,“ informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

Samospráva však sľubuje, že atmosféra Vianoc v centre mesta zostane.

„Aj v tomto mimoriadne ťažkom období nám záleží na tom, aby naše mesto nestratilo svoje osobité vianočné čaro. Urobíme všetko pre to, aby ste v Prešove aj tento rok zažili krásu Vianoc a nadýchli sa adventnej atmosféry priamo na pešej zóne,“ povedala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová (KDH).

Trhy sa presunú

Mesto Prešov pripravuje netradičnú novinku, ktorá by mohla pomôcť podnikateľom v ťažkých časoch.

Súvisiaci článok Vianočné trhy v Prešove budú bez plastov. Program osekali Čítajte

Mesto podnikom ponúklo možnosť, aby si pred svojou prevádzkou pozdĺž fasády objektu umiestnili stôl a stoličky.

„Chutné jedlá či tradičné vianočné nápoje si počas adventného obdobia budú môcť Prešovčania aj návštevníci mesta vychutnať priamo pred reštauráciami či kaviarňami. Tento rok umožníme všetkým majiteľom a prevádzkovateľom gastro podnikov v centre mesta, aby počas vianočného obdobia mohli ponúkať pri svojich prevádzkach jedlá a nápoje,“ vysvetlil Tomek.

Predbežný záujem zatiaľ prejavilo takmer 30 prevádzok v centre mesta.

„Podmienkou je, aby každá prevádzka zabezpečila poskytovanie jedál a občerstvenia hygienicky vyhovujúcim spôsobom a zároveň v súlade s požiadavkami aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR,“ dodal Tomek.

Vyzdobia mesto a pripravujú aj nové prekvapenia

Počas adventného obdobia nebude chýbať v centre Prešova a v jednotlivých mestských častiach vianočná výzdoba.

Súvisiaci článok Prešov už má vianočný stromček. Smrek zo Smrekovej ulice má 15 metrov Čítajte

„Hlavnou dominantou bude aj tento rok vianočný strom pri Konkatedrále sv. Mikuláša. Pri prechádzke mestom bude obyvateľov čakať aj niekoľko vizuálno-akustických prekvapení, ktorými sa budeme snažiť čo najviac spríjemniť najkrajšie sviatky roka všetkým ľuďom,“ informovala radnica.

Mesto je pripravené reagovať aj na prípadné uvoľnené opatrenia.

„V prípade, že sa pandemická situácia zlepší a bude možné opäť organizovať podujatia v exteriéri, mesto Prešov v spolupráci s PKO osloví umelcov a hudobné zoskupenia, ktorí sa budú môcť flexibilne prispôsobiť danej situácii a vystúpiť na námestí. Ak to umožnia opatrenia, chceme zopakovať aj minuloročnú akciu aleja vianočných stromčekov. Stromčeky by sme umiestnili v centre mesta a vyzdobili by ich žiaci prešovských základných škôl,“ uzavrel Tomek.