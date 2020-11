Starosta s náramkom neprišiel na pojednávanie, vzali ho do väzby

Tvrdil, že je práceneschopný, ale doma nesedel.

13. nov 2020 o 12:24 Michal Frank

VYŠNÝ MIROŠOV, SVIDNÍK, PREŠOV. Starostu obce Vyšný Mirošov (okres Svidník) Michala Petranika (Smer-SD) opäť vzali do väzby.

Doteraz riadil obec s monitorovacím náramkom na nohe a práve ten sa mu stal osudným pri aktuálnom zadržaní.

Príkaz na jeho zatknutie vydal sudca Okresného súd Svidník. Ako prvý o tom informoval denník Plus 1 deň.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čelí viacerým obvineniam

Starosta si v minulosti napožičiaval peniaze, za ktoré ručil obecným majetkom, súdy tieto zmenky uznali.

Súvisiaci článok Starosta s náramkom môže úradovať ďalej, pojednávanie opäť odročili Čítajte

Petranik ich nepoprel ani na súde.

Obžalovali ho aj za daňový podvod s mäsom vo výške 1,7 milióna eur, ktorý je dôvodom nosenia náramku.

Ďalej ho súdia aj za zneužitie právomocí verejného činiteľa, pričom sa mu darí vyhýbať sa trestu. Napriek štyrom desiatkam pojednávaní súd totiž rozsudok doposiaľ nevyriekol.

Obvinený je tiež z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, z pokusu o podvod, z porušenia ochrany stromov a krov a pokračujúceho činu sprenevery.

Vyhováral sa na práceneschopnosť

Súvisiaci článok Starosta s náramkom má psychické problémy a nového prominentného obhajcu Čítajte

Do ďalších problémov sa Petranik dostal v posledných dňoch, keď súdu oznámil, že na vytýčené pojednávanie 3. novembra nepríde, lebo je práceneschopný.

Sudca Okresného súdu Svidník si jeho tvrdenie preveril podľa údajov z elektronického náramku, z ktorých vyplynulo, že nedodržiava obmedzenia a voľne sa pohybuje.

Desiateho novembra preto vydal príkaz na jeho zatknutie.

O dva dni už bol Petranik na výsluchu, po ktorom išiel za mreže. Bol vzatý do takzvanej útekovej väzby.

Podal sťažnosť

Proti rozhodnutiu podal obžalovaný starosta sťažnosť na Krajský súd v Prešove.

Súvisiaci článok Opatrovník Vyšného Mirošova: Starostove zmenky nás môžu dobehnúť Čítajte

Obec Vyšný Mirošov bude teda opäť riadiť spoza mreží.

Starostom vymenovaný zástupca sa vzdal, zastupiteľstvom menovaného zástupcu starosta neakceptoval, v dedine vládne chaos.

„Je to katastrofa, čo sa deje vo Vyšnom Mirošove,“ povedal pre Korzár Ján Hoško (Smer-SD), obyvateľ obce, ktorý bol svojho času miestnym poslancom a dostal sa do konfliktu so starostom Petranikom.

Sedem rokov sleduje súdny spor ako poškodená strana.