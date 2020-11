Zomrel Ivan Šafranko, známy akademický maliar a provokatér

Ovplyvnili ho Bokšay i Erdélyi.

13. nov 2020 o 15:56 Michal Frank

PREŠOV. Vo veku 89 rokov zomrel známy slovenský maliar Ivan Šafranko.

Správu o úmrtí potvrdila na svojom webe Šarišská galéria v Prešove.

Výtvarník, kurátor a vysokoškolský pedagóg prof. Ivan Nestor Šafranko, akademický maliar, sa nezmazateľne zapísal do umeleckého života nielen východného Slovenska.

Vrátil sa na východ

Narodil sa v roku 1931 v Turej Paseke v Podkarpatskej Rusi.

Začiatkom 50. rokov študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie maľby u prof. Ladislava Čemického, Jána Želibského a Dezidera Millyho.

Následne si štúdium doplnil na Akadémii výtvarného umenia v Prahe pod vedením prof. Minařa.

Po skončení školy smerovali jeho kroky na východné Slovensko, ktoré už neopustil. Prvým útočišťom sa mu stali Košice.

Do metropoly východu prišiel v roku 1957 a založil si prvý ateliér pod vedením profesora Brinského.

Po šiestich rokoch sa presunul do Prešova, ktorému ostal verný do konca života.

Všestranný umelec

„Ivan Šafranko bol všestranným výtvarným umelcom. Venoval sa komornej i monumentálnej maľbe, grafike, ilustrácii, tapisérii, smaltu a sochárstvu, v rámci ktorého uviedol, ako prvý na Slovensku, techniky ready-made a dripping. V jeho maliarskej tvorbe je možné sledovať prelínanie istých domácich tradícií s modernými svetovými výtvarnými prúdmi, v tvorbe inštalácií a objektov prevláda záujem o abstrakciu spojenú s novátorstvom,“ opisuje tvorbu zosnulého umelca Šarišská galéria v Prešove.

Učil na univerzite

Popri bohatom výtvarnom živote bol Šafranko známy ako vysokoškolský pedagóg.

Pôsobil na katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovej univerzity v Prešove.

V roku 1995 sa stal profesorom v oblasti maľby.

Desiatky výstav

Šafranko vystavoval vo viacerých galériách doma i v zahraničí, zúčastnil sa aj desiatok kolektívnych výstav, plenérov a salónov.

Istý čas mal aj vlastnú minigalériu na Hlavnej ulici v Prešove. V nej dostali priestor viacerí východoslovenskí výtvarníci na spoločnom salóne.

Ako sa dostal k maľovaniu, na to si zaspomínal v rozhovore pre Korzár: „Otec bol učiteľ a tiež trošku maľoval. Do kontaktu s umením som sa však v prvom rade dostal vďaka tomu, že významný užhorodský umelec Jozef Bokšay chodil ku nám na dedinu a ja som mu odmalička nosil stojan. Tiež som napríklad osobne poznal Vojtecha Erdélyiho. Preto, keď som išiel na VŠVU do Bratislavy na prijímačky a opýtali sa ma, koho poznám zo slovenských umelcov, tak som nemal problém.“

Priekopník abstrakcionizmu

Poznávacím znamením tohto umelca boli najmä jeho abstraktné obrazy. Patril k prvým slovenským abstrakcionistom.

Jeho umelecký diapazón bol však omnoho širší, vždy hľadal nové formy umeleckého stvárnenia.

Venoval sa komornej maľbe, objektom, keramike, smaltom, tapisériám, grafike a monumentálno-dekoratívnym prácam. Rád tvoril figurálnu maľbu i zátišia.

Rád provokoval

Šafranko bol provokatérom, čo aj sám priznával.

„Moja prvá výstava sa stretla s nepochopením zo strany výtvarníkov, že vraj robím voloviny. V tom čase bolo to, čo som vystavoval, priekopníckym činom. Ja som na výstave prvýkrát vystavil - my tomu hovoríme ready-made, to znamená nájdený predmet. Našiel som skrátka starý hrdzavý plech, pribil ho na dosku a vystavil to ako výtvarné dielo,“ povedal Šofranko o sebe v spomínanom rozhovore.

Hoci bol Ivan Šafranko provokatérom, ušli sa mu aj viaceré pocty. Napríklad v roku 2004 mu bola udelená prestížna cena Andyho Warhola. O dva roky získal čestné uznanie Krajským salónom Šarišskej galérie v Prešove.

Patril medzi najvýraznejších slovenských výtvarníkov, odchoval aj generáciu svojich nástupcov. Zomrel 1. novembra 2020.

Česť jeho pamiatke!