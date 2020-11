Starosta Bajeroviec nemá peniaze: Odovzdám kľúče a nech si testujú

Menšie obce v Prešovskom kraji majú problémy s tretím kolom testovania.

19. nov 2020 o 0:00 Michal Ivan

BAJEROVCE, LADA, JURKOVAVOĽA. Menšie obce majú problém s výdavkami na ďalšie kolo testovania.

Dúfajú, že im štát preplatí náklady do konca roka, inak nebudú mať peniaze na platy alebo na bežnú údržbu.

Rovnako upozorňujú aj na to, že zistené vysoké percentá v malých obciach ešte neznamenajú epicentrum nákazy.

Napríklad v malej obci v okrese Svidník po druhom kole testovania majú viac ako 4 percentá pozitívnych prípadov.

Ide však iba o dvoch ľudí.

Ďalšie kolo testovania sa uskutoční cez víkend 21. a 22. novembra v celkovo 458 mestách a obciach, ktoré v rámci posledného testovania dosiahli podiel pozitívnych viac ako jedno percento.

Zásadnou zmenou je, že sa bude realizovať na dobrovoľnej báze bez akýchkoľvek zvýhodnení ľudí, ktorí sa ho zúčastnia.

Odberové miesta budú otvorené od 8.00 do 20.00 hod.

Starosta: Dám vám kľúče a urobte testovanie

Starosta menšej obce Bajerovce v okrese Sabinov je voči ďalšiemu kolu testovania kritický.

„Dôvodom sú financie. My sme malá obec a navyše aj horská, tak si potrebujeme peniaze nechať na odhŕňanie snehu, pretože je tu o chvíľu zima. Nie je to o tom, že úplne nesúhlasím s testovaním. Nesúhlasím iba v tom prípade, ak to bude opäť potrebné financovať dopredu. Súčinnosť musím vyvinúť. Dostanú odo mňa kľúče od kultúrneho domu a nech si to pripravia a zháňajú ľudí,“ hovorí starosta Michal Sekerák (Smer-SD).

Problém vidí v tom, že mnoho malých obcí musí absolvovať aj ďalšie kolo testovania, hoci u nich iba niekoľko pozitívnych prípadov tvorí vyššie percento.

Do viacerých obcí sa navyše chodili testovať aj ľudia z iných miest, aby nemuseli čakať v radoch.

V obci Bajerovce sa v prvom kole bolo testovať 189 ľudí a šiesti boli pozitívne testovaní, čo tvorilo 3,1 percenta.

V druhom kole sa nechalo otestovať 198 ľudí, pozitívny test vyšiel trom ľuďom.

Po druhom kole tak mali 1,52-percentný podiel pozitívnych prípadov.

Starosta: Tu matematika nestačí

Za obidve kolá testovania vynaložila obec 650 eur a náklady dali verifikovať na okresný úrad.

Ďalšie vynaložené peniaze by im veľmi chýbali na zimnú údržbu a odhŕňanie snehu.

„Potrebujeme, aby k nám prišlo auto s chlebom a mliekom. V malých obciach nie sú potraviny. Dvakrát do týždňa sem chodí pojazdná predajňa, čo som ich len tak-tak presvedčil. Neodhrniem sneh a neprídu k nám. Tu sú väčšinou starší ľudia. Čo budú jesť? Musím pre ľudí zabezpečovať služby. Zavrú ma? Možno zavrú, ale svedomie mám čisté,“ hovorí starosta s tým, že rovnaký problém by mohol nastať aj pri záchranných zložkách, ktoré by sa nemuseli do obce dostať.

Obec nemá peniaze nazvyš a za zimnú údržbu splácajú každoročne firme peniaze až do konca júla.

„My, chudobné malé obce, musíme robiť ešte aj tretie kolo. To je nonsens. Čo je väčšie nebezpečenstvo pre spoločnosť - u nás 1,5 percenta, teda traja pozitívni, alebo v meste 0,6 percenta a 26 pozitívnych? Je to pekne matematicky vypočítané, ale nestačí nám v tomto prípade matematika. Treba do úvahy brať aj tieto skutočnosti,“ hovorí Sekerák.

Ak by štát poslal peniaze dopredu, problém by malým obciam nevznikol.

„Netreba vidieť za tým neochotu,“ dodáva.

O tom, či sa uskutoční ďalšie kolo testovania aj v tejto obci, by sa malo rozhodnúť vo štvrtok po rozhodnutí príslušníka Ozbrojených síl SR, či zabezpečia testovanie, keď obec poskytne iba priestory.

V obci Lada problém nemajú

Tretie testovanie prebehne aj v obci Lada v okrese Prešov.

Počas prvého kola sa bolo otestovať v obci 600 ľudí a šiesti mali pozitívny výsledok, čo tvorí 1 percento.

V druhom kole sa podiel pozitívnych zvýšil na 1,09 percenta.

Pozitívnych bolo taktiež šesť prípadov, ale testovania sa zúčastnilo iba 550 ľudí.

„Bude sa testovať. V utorok sa mi ozvala poručíčka s tým, že zabezpečia ochranné pomôcky, dezinfekciu a podobne. Dávame dobrovoľníkov, ktorí budú zapisovať. My s tým problém nemáme. Obec by to teoreticky nemalo stáť žiadne financie,“ hovorí starosta obce Lada Ján Katica (SNS).

Jediné náklady by mali vzniknúť na zabezpečenie stravy.

Obec za predošlé kolá testovania odovzdala verifikáciu na okresný úrad na náklady vo výške 1300 eur.

Zatiaľ nie sú žiadne náklady preplatené.

Ak to nestihnú urobiť do konca roka, budú obci chýbať pravdepodobne aj na mzdy.

Jurkova Voľa poskočila z 0 na vyše 4 %

Jeden z najvyšších podielov pozitívne testovaných v druhom kole, až 4,08 percenta, mala obec Jurkova Voľa v okrese Svidník.

Pritom v prvom kole hlásili nulu.

Pozitívne tam však boli iba dva prípady po otestovaní 49 ľudí.

„Sme pripravení na ďalšie kolo. Sme trošku sklamaní, že to percento vystúpilo tak vysoko. Kvôli štyrom percentám je tretie kolo v takej malej obci s nízkym počtom obyvateľov. Ak by bol vyšší počet testovaných, tak štyri percentá určite nenabehnú. Nie sme žiadne ohnisko nákazy, ako sa vyjadrujú ministri,“ tvrdí starostka obce Iveta Škrabová (nezávislá).

Obec vyčíslila náklady za obidve kolá testovania na približne 650 eur.

„Mali sme sľúbené, že všetko sa nám refinancuje. Bola by som rada, ak by to preplatili do konca roka. Malé obce bojujú s financiami stále,“ zdôrazňuje.

Ak by sa obci peniaze nevrátili, problém by mohol vzniknúť pri vývoze odpadu a uhrádzaní tejto služby.

Na tretie kolo testovania majú už dohodnutý odberový tím spolu s administratívnymi pracovníkmi.