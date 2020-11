Pauza ho netešila. Celé to je na hlavu postavené, vraví brankár Bardejova

S trénerom z Belgicka sa dorozumieva rukami nohami.

BARDEJOV. Druhá futbalová liga sa chystá na reštart po vynútenej prestávke spôsobenej nariadeniami v boji proti pandémii koronavírusu.

Futbalisti Partizána Bardejov sa pripravujú na 28. novembra, kedy by mali nastúpiť doma proti Skalici.

Podľa SFZ má mať každý klub v zálohe náhradné ihrisko s umelou trávou pre prípad nepriaznivých podmienok.

Zástupcovia Partizána preto vedú rozhovory s klubom neďaleko Bardejova, ktorý disponuje umelou trávou spĺňajúcou kritériá. Do úvahy by pripadal aj Vranov. Túto vec zatiaľ uzavretú nemajú.

Čo platí dnes, zajtra už nemusí

„Mrzí ma, že v druhej lige, ktorá je profesionálnou súťažou, sme nemohli vykonávať svoju prácu. Zhruba 80 % hráčov v tejto súťaži sú profesionáli a príjem z futbalu je ich hlavným živobytím. Máme rodiny, úvery, záväzky. Samozrejme, nie sme jediní, koho korona zasiahla. Sú to aj reštaurácie, hotely, fitnescentrá a mnoho ďalších odvetví, ktoré sú na tom katastrofálne. Celé to je na hlavu postavené. Plné nákupné centrá, vlaky a autobusy, ale prázdne školy, štadióny, fitnescentrá," ťažko prežíval uplynulé dni, keď druholigisti mali nútenú prestávku, skúsený gólman Partizána Ján Čikoš Pavličko.

Pokračovanie súťaže 31-ročný hráč víta, ale zároveň upozorňuje:

„Situácia je taká, že čo platí dnes, je zajtra už ináč. Žijem v okrese Bardejov, a tak sme ja aj spoluhráči boli testovaní už 3-krát. Všetci sme boli negatívni. Aká je situácia v iných kluboch, netuším. Trénovali sme po skupinkách."

Od pondelka však už Bardejovčania trénujú v normálnom režime.

Kouč vyžaduje disciplínu, to mu vyhovuje

V kádri nenastali žiadne zmeny, trénerovi sú k dispozícii aj cudzinci, ktorí do klubu prišli len nedávno.

„V podstate sme všetci dobre naladení. V klube sú hráči, ktorí prišli zo zahraničia, a tak teraz bolo aspoň viac času na spoznávanie sa. Máme nového trénera, je to profesionál a futbalu rozumie. Má moderné tréningy, sú rýchle a v tempe. Vyžaduje disciplínu, čo mne vyhovuje. Nie je Slovák, ale perfektne rozpráva po anglicky. To je teraz jazyk, ktorému rukami-nohami rozumiem. Aj po ľudskej stránke na mňa pôsobí veľmi dobre,“ okomentoval Čikoš Pavličko aj prvé dojmy z trénera Hajrudina Nuhica z Belgicka, ktorý do klubu prišiel len v októbri.

Partizán sa drží v strede tabuľky. Pri vyrovnanosti mužstiev však stačí malé zaváhanie a mužstvo klesne do pásma zostupu.

„Potrebujeme sa dostať do pokojných vôd a v tabuľke postúpiť aspoň o dve miesta vyššie,“ uvedomuje si brankár, ktorý strávil takmer celú svoju kariéru na mestskom štadióne v Bardejove.

Výnimkou sú len dva roky (2016 - 18), keď bol brankárskou jednotkou v ambicióznej Skalici.

V Bardejove hájil bránku prípravkárskych, žiackych i dorasteneckých družstiev a kvalitné výkony ho priviedli až do A-mužstva.

V súčasnosti je jednou z najvýraznejších osobností Partizána. Vďaka jeho mimoriadnym výkonom sú Bardejovčania mimo pásma zostupu.

Bez snúbenice by bol stratený

Ján Čikoš Pavličko tvrdí, že nemá vysoké osobné ciele.

„Sústreďujem sa na značku Partizán Bardejov. Po 24 rokoch v klube je to akoby môj 'súrodenec'. Pochybujem, že v 31 rokoch si ešte niekto vypýta moje služby. Aj keď mám stále čo ponúknuť," pousmial sa ostrieľaný futbalista.

Nielen futbalom je však človek živý.

„Mimo ihriska sa naplno venujem mojej dcérke. Nedávno oslávila jeden rok. Je mojou najlepšou kamarátkou, zamestnáva ma celý deň. Samozrejme nemôžem zabudnúť na moju snúbenicu. Bez nej by som bol stratený," priznáva Čikoš Pavličko.