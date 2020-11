Starostovia chcú mať informácie o pozitívne testovaných, zákon to nedovoľuje

Matovič: Spoliehame sa na to, že ľudia majú zdravý rozum.

21. nov 2020 o 0:00 Michal Frank

VRANOV NAD TOPĽOU, NIŽNÝ HRUŠOV. Starostovia chcú, aby po testovaní dostávali informácie, ktorí obyvatelia ich obcí boli pozitívni na Covid-19.

Odôvodňujú to tým, aby ich mohli kontrolovať, lebo nie všetci ľudia v karanténe sú disciplinovaní.

Narážajú ale na legislatívu.

Túto otázku otvorili starostovia aj na bezpečnostnej rade okresu Vranov nad Topľou.

Starostovia: Poradili by sme si s tým

Tajomník Združenia miest a obcí vranovského regiónu, hlava obce Nižný Hrušov Ján Fenčák (nezávislý), tvrdí, že tento názor zastáva 99 percent starostov.

„Dookola riešime to, že testujeme, testujeme, čísla nám na chvíľu klesnú, potom zase stúpajú. Problém je v tom, že hygienici, ktorí sedia v nejakom okresnom meste, nemajú šancu kontrolovať ľudí, či dodržiavajú karanténu. Samospráva to je schopná urobiť,“ povedal pre Korzár Fenčák.

Na margo toho, že ide o osobný údaj, uviedol, že samosprávy narábajú s množstvom takýchto aj oveľa vážnejších osobných údajov a chránia ich.

„My nechceme poznať celkový zdravotný stav toho človeka. Ale ak bol pozitívne testovaný a má dodržať karanténu, myslím si, že takáto výnimka by bola akceptovateľná. Chceme to na to, aby sme eliminovali pohyb tých ľudí, ktorí majú byť doma,“ povedal s tým, že v Českej republike i Rakúsku takúto možnosť do legislatívy zapracovali.

Podľa starostu Nižného Hrušova je samospráva v takýchto prípadoch pružnejšia než policajná hliadka.

„Nechcem si ako starosta pridávať robotu, ale keby sme urobili tento krok a vedeli by sme, že je niekto v obci pozitívny a má byť v karanténe, vieme naňho dohliadnuť niekoľkokrát denne. Ide o zdravie v prospech všetkých. Len takto pomôžeme ekonomike a pomôžeme ochrániť seniorov.“

Podľa Fenčáka nejde o nový problém. Od apríla ho opakovane nadnášajú starostovia z rôznych kútov Slovenska.

Na našu otázku, či mali priamo v obci takýto problém, že by ľudia nedodržiavali karanténu, odpovedal starosta Nižného Hrušova kladne.

Bolo to počas prvej vlny a po upozornení občanmi to riešil za pomoci polície.

„Samozrejme, keď sme tú intervenciu urobili, tak to pomohlo, ten človek už dodržiaval karanténu. No keby som ten údaj mal ja, nemusím do toho ťahať políciu, lebo to viem vyriešiť.“

Matovič považuje požiadavky starostov za logické

Požiadavkám starostov rozumie aj predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).

„Mne osobne by sa to zdalo logické. Na druhej strane starosta nie je zdravotnícky pracovník, ktorý by mal právo poznať zdravotný stav pacienta,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Podľa jeho slov to právny poriadok neumožňuje, preto je dôležitá zodpovednosť občanov.

„Spoliehame sa na to, že ľudia majú zdravý rozum a aspoň 80 až 90 percent ľudí je zodpovedných a nebudú ohrozovať tých ostatných v dedine alebo meste.“

Ako doplnil, regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) môžu pri dohľadávaní kontaktov využiť pomoc príslušníkov Ozbrojených síl SR.

Armáda poskytuje konkrétne údaje len RÚVZ

„Ako v predchádzajúcej etape, aj v tých nasledujúcich bude možné samosprávam sprístupniť len štatistické údaje o počte testovaných a celkovom počte pozitívnych,“ uvádza pre Korzár hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Konkrétny údaj o pozitivite osoby je lekárskym údajom a v súlade so zákonom sa s ním môže zoznámiť len samotná testovaná osoba a zdravotnícky personál.

„Kontrola dodržiavania karantény je v gescii príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktorým sú zoznamy pozitívne testovaných osôb bezodkladne distribuované. Na základe uvedeného vyplýva, že samosprávy nie sú zo zákona oprávnené získavať takéto údaje a ani vykonávať kontrolu karantény, preto sa stráca aj dôvod na odovzdávanie týchto údajov samosprávam. Rezort obrany aj v tomto prípade postupuje striktne v zmysle platnej legislatívy,“ konštatuje Kovaľ Kakaščíková.

Armáda zozbierané údaje z testovania odovzdala RÚVZ a do informačného systému Covid-19. Menovité zoznamy pozitívne testovaných sú považované za zdravotnícke informácie. Preto mohli byť sprístupnené iba zdravotníckym pracovníkom, v tomto prípade RÚVZ.

Obce dostali iba všeobecné údaje o počtoch pozitívnych pacientov.

„Na základe požiadaviek samospráv a jednotlivých miest a obcí boli štatistické údaje z 3. etapy testovania sprístupnené samosprávam cestou nimi nominovaných administratívnych pracovníkov v jednotlivých odberových tímoch. Zároveň boli po konsolidácii a preverení zaslaných údajov počty za jednotlivé obce zverejnené,“ vraví hovorkyňa rezortu obrany.

RÚVZ: Testy sú súčasťou zdravotnej dokumentácie

Hygienici tvrdia to isté.

„Táto otázka sa nedá riešiť regionálne. Zákon o ochrane osobných údajov, žiaľ, nedovoľuje použiť navrhovaný postup,“ reaguje na iniciatívu starostov vranovského regiónu Ľudmila Rosiarová, regionálna hygienička RÚVZ vo Vranove nad Topľou.

Zuzana Matkovská z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva potvrdzuje, že informácia o tom, že osoba bola pozitívne testovaná na Covid-19 je súčasťou zdravotnej dokumentácie.

„Tá musí byť chránená pred zneužitím. Prístup k informáciám preto majú len osoby určené zákonom a bez súhlasu pacienta alebo jeho zákonného zástupcu sa údaje nesmú sprístupňovať iným osobám,“ zdôrazňuje.

Lekár, resp. hygienik, môže poskytnúť zdravotnú dokumentáciu na nahliadnutie len určeným osobám, napríklad posudkovému alebo revíznemu lekárovi, ale starostovi nie.

„Samosprávy nemajú nárok na sprístupnenie informácií o osobách pozitívne testovaných na Covid-19.“

Podľa Matkovskej aj zo stanoviska Úradu na ochranu osobných údajov vyplýva, že orgány verejného zdravotníctva nemajú oprávnenie sprístupňovať osobné údaje o osobách, ktorým bola nariadená karanténa z dôvodu Covid-19, resp. ktorí boli pozitívne testovaní.

Čo hovorí expert na právo

Aký je názor odborníka na právo? Oslovili sme advokáta Patrika Benčíka.

Chceli sme vedieť, či z právneho hľadiska môže mať starosta prístup k informáciám o zdraví konkrétneho človeka.

„Nie,“ odpovedá právnik a vysvetľuje: „Ide o zdravotné záznamy, čo je citlivá kategória osobných údajov. Preto ich aj zákon považuje za osobitnú kategóriu a majú zvýšenú právnu ochranu. Bez súhlasu dotknutej osoby, čo je v tomto prípade pacient s pozitívnym výsledkom na Covid-19, nemožno takéto osobné údaje poskytnúť.“

S názorom, že nemožno bez súhlasu dotknutých osôb poskytovať údaje o ich zdravotnom stave, Benčík súhlasí.