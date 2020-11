Nie som netvor, ale nemáme peniaze, tvrdí k testovaniu starosta Bajeroviec

Odovzdal kľúče a armáda už testuje.

21. nov 2020 o 11:56 Michal Ivan

BAJEROVCE. Testovaniu, ktoré tento víkend prebieha vo vybraných slovenských mestách a obciach, sa nevyhla ani obec Bajerovce v okrese Sabinov.

Starosta je však voči ďalšiemu kolu testovania kritický.

Poukazuje najmä na systémový problém financovania malých obcí, ktoré aj bez testovania ťažko finančne zvládajú zabezpečiť základné výdavky obce.

Podľa neho im mal štát peniaze poslať pred testovaním.

Odovzdal kľúče, ale bez nákladov to úplne nebude

Pri aktuálne prebiehajúcom kole testovania si podľa starostu už obec nemôže dovoliť vynaložiť ďalšie peniaze, lebo by im chýbali inde.

„Ja som im odovzdal kľúče. V piatok prišiel pán z armády, ktorý to má na starosti. Odovzdal som im priestory a oni už dnes (sobota, pozn. red.) testujú. Ja som aj vyhlásil, že je u nás testovanie. Nezabezpečoval som len to, za čo treba platiť, pretože nemáme peniaze,“ povedal v sobotu starosta obce Michal Sekerák (Smer-SD).

Vysvetľuje, že sú malá a navyše horská obec.

Peniaze potrebujú ušetriť na odhŕňanie snehu, aby sa k nim dostali pojazdné potraviny alebo aj záchranné zložky.

„Dnes je tu už zima, sneh. Napadol prvý sneh, je tu bielo, ale zatiaľ netreba odhŕňať,“ vysvetľuje.

Armáda zabezpečila celé testovanie, no obec bude aj tak musieť zaplatiť nejaké výdavky.

„Všetko tam majú. Ráno som sa pýtal, či im niečo treba. Povedali, že všetko majú. Obec to aj tak stojí niečo. Musíme zaplatiť energiu, topenie, plat kotolníka, upratovanie. To robím ja s pracovníčkou, lebo nemáme peniaze, aby sme ďalšieho človeka zaplatili,“ povedal.

V obci sa testuje iba v jeden deň - v sobotu.

Starosta odkazuje Matovičovi: Nie som netvor

K odmietavému postoju niektorých samospráv sa v priebehu týždňa vyjadril premiér Igor Matovič (OĽaNO).

"Áno, sú medzi starostami 'smeráci' a 'hlasisti', ktorí chcú bojkotovať plošné testovanie. Nezáleží im na tom, či ich obyvatelia budú zomierať alebo nie," vyhlásil Matovič.

Rovnako minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) vyhlásil, že v prípade testovania niektoré obce dostali politický príkaz od opozičných politických strán, aby "neprichádzali pozitívne k tejto téme".

Ide podľa neho o málo obcí.

Starosta obce Bajerovce sa ale ohradil voči slovám premiéra, že by mu nezáležalo na zdraví občanov.

„Ja nie som netvor, ako nás nazývajú a hovoria, že nám nejde o zdravie našich ľudí. My len poukazujeme na systémové chyby, ktoré sa dejú a prečo to nemôžeme robiť,“ vysvetľuje s tým, že malé obce dostavajú neprimerane málo peňazí.

Podľa starostu nejde o politikárčenie a odmieta, aby ho ovplyvňovala politická centrála strany.

„Mne ide o zdravie. Poukázal som na to, že nemám peniaze a chcem to robiť. Keďže oni to neriešia, tak im nejde o zdravie,“ ohrádza sa starosta s tým, že takéto obviňovanie ho urazilo.

Poukazuje na systémový problém

Starosta poukazuje najmä na podľa neho zle nastavený systém financovania malých samospráv a tvrdí, že dostavajú príliš málo peňazí.

Za predošlé dve kolá testovania vynaložila obec 650 eur a náklady dala verifikovať na okresný úrad.

V piatok ministerstvo financií už informovalo, že je pripravené po verifikácií údajov okamžite uvoľniť potrebné zdroje na kompenzáciu výdavkov.

Ako už pred niekoľkými dňami starosta Sekerák vysvetľoval, podľa neho im mal štát poslať peniaze dopredu, aby vedeli zabezpečiť všetky potrebné veci.

Ak im štát nepreplatí peniaze, môžu sa najmä v malých obciach objaviť problémy s preplácaním faktúr, preplácaním miezd, zabezpečením odhŕňania snehu, odvozom komunálneho odpadu a podobne.

Prvé a druhé kolo

V obci Bajerovce sa v prvom kole bolo testovať 189 ľudí a šiesti boli pozitívne testovaní, čo tvorilo 3,1 percenta.

V druhom kole sa nechalo otestovať 198 ľudí, pozitívny test vyšiel trom ľuďom.

Po druhom kole tak mali 1,52-percentný podiel pozitívnych prípadov.