V Zborove testujú už štvrtýkrát, podľa starostu by stačil jeden deň

Tentoraz je účasť dobrovoľná, čo sa prejavuje aj na nižšej účasti.

21. nov 2020 o 17:24 TASR

ZBOROV. Už štvrté kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19 majú tento víkend v Zborove, najväčšej obci Bardejovského okresu, keďže tento okres bol zaradený aj do pilotného testovania.

Tentoraz je účasť dobrovoľná, čo sa prejavuje aj na nižšej účasti.

Súvisiaci článok Koronavírus v Bardejove: Plošné testovanie u nás môže byť príkladom pre Európu, vyhlásil Pollák (minúta po minúte) Čítajte

V miestnom kultúrnom dome majú ako predtým zriadené dve odberné miesta.

"V porovnaní s predchádzajúcimi kolami je účasť u nás slabšia, testuje sa u nás už štvrtýkrát, tak možno aj tým to je, že mnohí ľudia sú v karanténe, respektíve po karanténe, niektorí ochorenie aj prekonali a niektorých to možno omrzelo, že sa im nechce chodiť," povedal starosta Ján Šurkala (nezávislý).

Zborov má spolu zhruba 3500 obyvateľov.

V minulom kole zaznamenali v obci z 1646 testovaných 32 pozitívnych prípadov, čo znamená 1,94 percenta.

Článok pokračuje pod video reklamou

Starosta: Je to komornejšie

V sobotu dopoludnia na dvoch odberných miestach otestovali podľa starostu necelých 200 ľudí.

Testovanie prebieha pokojne a na základe harmonogramu v rámci ulíc.

"V predošlých kolách nám to dosť výrazne pomohlo, teraz tých ľudí je tak menej, že v princípe to je aj jedno. Tí, ktorí chceli, prišli, dali sa otestovať, aj starší aj mladší, aj niektorí Rómovia, hoci nie v takých počtoch, ako by sme chceli. Je to teraz také komornejšie, stačilo by pokojne testovanie len jeden deň," priblížil starosta.

Očakávajú 9000 eur

Predchádzajúce tri kolá testovania vyšli obec spolu na necelých 9000 eur.

Samospráva očakáva od štátu ich preplatenie.

"Základ z toho sú odmeny pre administratívnych pracovníkov a ďalších, ktorí to zabezpečujú, aj technické pomôcky a iné veci, toto kolo bude podobné. Pre tri kolá sme už poslali vyúčtovanie, čakáme, každú chvíľu by mali prísť peniaze. Dúfame, že nám to preplatia v plnej výške," dodal Šurkala.