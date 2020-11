Na gymnáziu bol frustrovaný z množstva nepotrebného učiva, mladých vzdeláva po svojom

Do Dánska šiel, lebo neznášal Slovensko.

25. nov 2020 o 0:00 Lenka Haniková

Julian Gerhart (25) študoval na prešovskom gymnáziu na Konštantínovej 2. V Dánsku vyštudoval bakalára, jeden semester strávil v Kanade. V roku 2018 založil s kamarátmi neziskový projekt zmudri.sk, ktorý vzdeláva stredoškolákov prostredníctvom krátkych videí o aktuálnych aj spoločenských témach. Julian v rozhovore hovorí o štúdiu na prešovskom gymnáziu, o frustrácii z množstva nepotrebného učiva, o živote v Dánsku aj o tom, čo ho motivovalo vrátiť sa späť na Slovensko.

Na vysokú školu ste chodili do Dánska, potom ste sa vrátili na Slovensko. Prečo?

- Do Dánska som išiel s tým, že Slovensko neznášam, všetko je tu zlé a skorumpované. Neskôr som si uvedomil, že to až taká pravda nie je. Počas semestra v Kanade sa neskôr rozvinula myšlienka vytvoriť doma platformu o vzdelávaní. Niečo také mi na Slovensku chýbalo. Bola to motivácia vrátiť sa a niečo rozbehnúť. Využiť to, čo som sa naučil vonku.

Oplatilo sa vrátiť?

- Určite áno. Pôsobím v Bratislave, ktorá ma milo prekvapila. Stále som ju považoval oproti iným hlavným mestám za oveľa menej zaujímavú. Prekvapilo ma, koľko je tu príležitostí, otvorenosť ľudí a množstvo iniciatív. Vnímam trend, že sa to rozbieha aj v iných mestách mimo Bratislavy. Myslím, že v mnohých ohľadoch je nám na Slovensku aj lepšie ako inde.

Čo tým myslíte?

- Máme obrovskú výhodu v tom, že sme malá krajina a potrebujeme špecialistov. Keď je človek v niečom dobrý, je vysoká pravdepodobnosť, že sa na Slovensku presadí. Inde vo veľkom meste môže byť takých špecialistov množstvo a nikoho to nemusí zaujímať. Samozrejme, nie je to výhovorka k tomu, aby sme všetci na Slovensku ostali a nikdy nevystrčili päty von. Práve naopak, každý človek by mal aspoň raz za život žiť niekde v zahraničí, minimálne pol roka.

Čo vám v Dánsku nevyhovovalo?

- Nesadla mi mentalita ľudí. Sú príliš flegmatickí, všetko im dlho trvá. Človek už v piatok nič nevybaví, lebo všetko je zatvorené. Piatok je už predĺžený víkend. Navyše, v Dánsku sú si všetci za každú cenu rovní, človek nesmie vytŕčať z davu, byť niečo extra, lebo potom je arogantný elitár. Pre mňa tam boli ľudia trošku spomalení a málo ambiciózni. V Kanade to bol pravý opak. Individualizmus a snaha vyniknúť bola veľmi silno viditeľná. Možno to bolo aj tým, že v Kanade je štúdium platené a v Dánsku nie. Tí ľudia potom na sebe makali, lebo vedeli, že musia štúdium po ukončení splatiť.

Ako vnímate ľudí na Slovensku, je tu prítomný invidualizmus, alebo sú ľudia menej priebojní?

- To je dobrá otázka. Vnímam to tak napoly, záleží od komunity. V Bratislave sú ľudia priebojnejší, lebo je tu väčšia konkurencia a viac príležitostí. Všeobecne si myslím, že Slováci by si mohli viac veriť a viac vytŕčať z davu. Aj na stredoškolákoch, s ktorými pracujeme, vidím, že nepohnú až tak prstom, aby urobili niečo navyše.